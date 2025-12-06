English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Shani Blessings: 2026లో శని అనుగ్రహం పొందే రాశులవారు వీరే.. వీరికి లక్కే, లక్కు!

Shani Blessings Effect On Zodiac: శక్తివంతమైన శని గ్రహం ప్రభావంతో కొన్ని రాశులవారికి బోలెడు లాభాలు కలుగుతాయి. ఆర్థికంగా కూడా చాలా వరకు కలిసి వస్తుంది. దీంతో పాటు ఆనందం కూడా రెట్టింపు అవుతుంది. అయితే, ఈ సమయంలో అత్యధిక లాభాలు పొందే రాశులవారు ఎవరో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 

Shani Blessings: 2026లో శని అనుగ్రహం పొందే రాశులవారు వీరే.. వీరికి లక్కే, లక్కు!

Shani Blessings Effect On Zodiac Telugu: అత్యంత ముఖ్యమైన గ్రహాల్లో శని ఒకటి.. ఈ గ్రహాన్ని చాలా శక్తివంతమైనదిగా భావిస్తారు. అలాగే కీడు గ్రహంగా కూడా చెప్పకుంటారు. దీని ప్రభావం జాతంలో అశుభ స్థానంలో ఉంటే జీవిత సవాళ్లు, పోరాటాలు , ఎన్నో రకాల సమస్యలు వస్తూ ఉంటాయి. ప్రతి గ్రహం ఏదో ఒక సమయంలో తప్పకుండా రాశి సంచారం చేస్తుంది. అయితే, శని గ్రహం రెండున్నర సంవత్సరాలకు ఒకసారి సంచారం చేస్తుంది. ఈ సమయంలో ఎంతో శక్తివంతమైన ప్రభావం ఏర్పడుతుంది. మీన రాశిలో సంచారం చేసిన ఈ గ్రహం, వెంటనే తిరోగమనం చేసింది. అయితే, నవంబర్‌ నెలలో సక్రమ మార్గంలోకి వచ్చింది. 

శని మీన రాశిలో 2026 సంవత్సరం చివరి వరకు కూడా ఉంటాడు. అప్పటి వరకు కూడా శని ప్రభావంతో బాధపడుతున్నవారికి చిన్న చిన్న సమస్యలు వస్తాయి. అయితే, అప్పుడప్పుడు శుభఫలితాలు కూడా కలుగుతాయి. అలాగే ఈ నూతన సంవత్సరంలో శని ప్రత్యేకంగా కదలికలు జరుపుతుంది. దీని కారణంగా విపరీత రాజయోగం ఏర్పడుతుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. ఈ ప్రభావంతో అడ్డంకులు, అప్పులు, విభేదాల నుంచి సులభంగా ఉపశమనం లభిస్తుంది. దీంతో పాటు ఆరోగ్యం మెరుగుపడి.. పెండింగ్‌లో పనులు కూడా ఎంతో సులభంగా పరిష్కారమవుతాయి. దీంతో పాటు కెరీర్‌ పరంగా అద్భుతమైన పురోగతి లభిస్తుంది. అలాగే ఆరోగ్యం కూడా చాలా వరకు మెరుగుపడుతుంది.

మీన రాశి
శని శక్తవంతమైన ప్రభావంతో మీన రాశివారికి ఈ సమయం చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. అలాగే వీరికి అదృష్టం కూడా చాలా వరకు కలిసి వస్తుంది. దీని కారణంగా దీర్ఘకాలిక సమస్యలు కూడా దూరమవుతాయి. అంతేకాకుండా ఆర్థిక పరిస్థితులు కూడా మెరుగుపడతాయి. అలాగే స్వీయ క్రమశిక్షణతో గణనీయమైన విజయాలు సాధించే అవకాశాలు ఉన్నాయి. వీరికి సమాజంలో గౌరవం కూడా లభిస్తుంది. అంతేకాకుండా దీర్ఘకాలిక సమస్యలు కూడా పరిష్కారమవుతాయి. 

సింహ రాశి
శని సంచారంతో సింహ రాశివారికి కెరీర్‌ పరంగా అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయి. వీరికి జీవితంలో మంచి పురోగతి కూడా లభిస్తుంది. అంతేకాకుండా నాయకత్వ లక్షణాలు ఉన్నవారు మంచి ఫలితాలు పొందుతారు. వీరు శత్రువులపై అద్భుతమైన విజయాలు సాధిస్తారు. అలాగే వివాదాలు కూడా పరిష్కారమవుతాయి. దీంతో పాటు చట్టపరమైన విషయాల్లో సానుకూల ఫలితాలు పొందుతారు. దీంతో పాటు ఆర్థిక శ్రేయస్సు కూడా లభిస్తుంది. నిచిపోయిన డబ్బు కూడా పొందుతారు. పోటీ పరీక్షలో మంచి విజయాలు సాధిస్తారు.

తుల రాశి
తుల రాశివారికి ఆరవ స్థానంలో ఈ విపరీతమైన రాజయోగం ఏర్పడబోతోంది. దీంతో వీరు ఉద్యోగాల్లో స్థిరపడే ఛాన్స్‌లు ఉన్నాయి. అలాగే కొత్త కొత్త అవకాశాలతో ముందకెళ్తారు. దీంతో పాటు విదేశీ సంబంధిత పనుల్లో నిమగ్నమైనవారికి ఈ సమయం చాలా మంచి అవకాశాలును అందిస్తుంది. దీంతో పాటు మానసిక ఒత్తిడి కూడా పూర్తిగా తగ్గిపోతుంది. అలాగే ఆరోగ్యం కూడా మెరుగుపడుతుంది. కుటుంబంలో వస్తున్న సమస్యలు కూడా పరిష్కామవుతాయి. అంతేకాకుండా ఎన్నో రకాల సమస్యలు దూరమవుతాయి. పిల్లల నుంచి కూడా అద్బుతమైన లాభాలు పొందుతారు. 

NOTE: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం జ్యోతిష్య శాస్త్ర నిపుణులు సూచించిన వివరాల నుంచి సేకరించింది. దీనిని జీ తెలుగు న్యూస్‌ ధృవీకరించదు.

