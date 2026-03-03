English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Shani Dev 2026: ఏప్రిల్ 22 వరకు శని ఊహించని ప్రభావం.. ఈ రాశుల వారికి అద్భుతమైన గోల్డెన్ డేస్ ప్రారంభం..

Shani Dev 2026: ఏప్రిల్ 22 వరకు శని ఊహించని ప్రభావం.. ఈ రాశుల వారికి అద్భుతమైన గోల్డెన్ డేస్ ప్రారంభం..

Shani Dev 2026 Effect On Zodiac: ఏప్రిల్ 22వ తేదీన శని అరుదైన ప్రభావం కొన్ని రాశుల వారిపై పడబోతోంది. దీంతో ఆయా రాశుల వారికి అనుకున్న లాభాల కంటే ఎక్కువ ప్రయోజనాలు కలిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఆర్థికంగా కూడా ఊహించని ప్రయోజనాలు పొందబోతున్నారు. 

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Mar 3, 2026, 10:43 AM IST

Shani Dev 2026: ఏప్రిల్ 22 వరకు శని ఊహించని ప్రభావం.. ఈ రాశుల వారికి అద్భుతమైన గోల్డెన్ డేస్ ప్రారంభం..

Shani Dev 2026 Effect On Zodiac Telugu: శని దేవుడిని కర్మ ప్రదాతగా భావిస్తారు.. శని ప్రభావితం వల్ల మొత్తం జీవితాలే మారిపోతూ ఉంటాయి. అయితే, దీని సంచారం మొత్తం 12 రాశులను ప్రభావితం చేస్తుంది. మార్చి 13వ తేదీన మీన రాశిలో ఈ గ్రహం అస్తమించబోతోంది. ఏప్రిల్ 22వ తేదీ వరకు ఇదే స్థితిలో కొనసాగుతుందని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. ఆ తర్వాత ఏప్రిల్ 23వ తేదీన మళ్లీ సాధారణ స్థితిలోకి ఈ గ్రహం రాబోతోంది. దీని కారణంగా కొన్ని రాశుల వారికి ఈ సమయంలో జీవితంలో ఇబ్బందులు పూర్తిగా తొలగిపోతాయి. ముఖ్యంగా దీర్ఘకాలిక కృషికి ఫలితం లభించబోతోంది. అలాగే వ్యాపారాల్లో కూడా అద్భుతమైన విజయాలు సాధించబోతున్నారని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. అయితే, ఈ సమయంలో శని ప్రభావం వల్ల అత్యధిక లాభాలు పొందే రాశులేవో.. ఏరాశుల వారికి విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం.

ఈ రాశులవారికి లాభాలు..
మీన రాశి 
మీన రాశి వారికి ఈ సమయంలో ఊహించని స్థాయిలో ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది. అలాగే పెద్ద నిర్ణయాలు తీసుకునే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. సమాజంలో వీరికి గౌరవం పెరగడమే కాకుండా కీర్తి, ప్రతిష్టలు కూడా ఊహించని స్థాయిలో పెరుగుతాయి. అంతేకాకుండా కెరీర్లో లాభాలు కలిగే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. వైవాహిక జీవితంలో గందరగోళం పూర్తిగా తొలగిపోతుంది. కుటుంబంలో ఆనందం విపరీతంగా పెరిగే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. 

సింహరాశి 
సింహ రాశి వారికి కూడా శని ప్రభావం వల్ల జీవితంలో సానుకూలమైన మార్పులు రావడం ప్రారంభమవుతాయి. ఏప్రిల్ 22వ తేదీ వరకు మానసిక స్థితి చాలా వరకు మెరుగుపడే అవకాశాలున్నాయి. అంతేకాకుండా కెరీర్‌లో దీర్ఘకాలిక సమస్యల నుంచి కూడా ఉపశమనం కలుగుతుంది. పనుల్లో అద్భుతమైన విజయాలు లభించే అవకాశాలున్నాయి. దీనివల్ల వీరికి సమాజంలో గుర్తింపు కూడా లభించబోతోంది. వైవాహిక జీవితం చాలా మాధుర్యంగా ఉండబోతోంది. కుటుంబంలో శాంతి విపరీతంగా పెరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి. 

Also Read: Mercury Transit 2026: బుధుడి శక్తివంతమైన ప్రభావం.. మార్చి 13 నుంచి ఈ రాశుల వారికి ఊహించని సంపాదన!

ధనస్సు రాశి 
శని అస్తమించడం కారణంగా ధనస్సు రాశి వారికి జీవితంలో సానుకూలమైన మార్పులు విపరీతంగా వస్తాయి. అంతేకాకుండా వీరికి ఈ సమయంలో అద్భుతమైన ఆనందం పెరుగుతుంది. ఆర్థిక పరిస్థితులు మెరుగు పడతాయి దీంతోపాటు సంపాదన కూడా ఆకస్మికంగా పెరుగుతుంది. అలాగే కొత్త కొత్త ప్రణాళికలతో ముందుకు వెళ్లడం వల్ల అద్భుతమైన విజయాలు సాధించగలుగుతారు. ఉద్యోగాలు చేస్తున్న వ్యక్తులకు మంచి పురోగతి కూడా లభించబోతోంది. వ్యాపారం లాభసాటిగా మారుతుంది. 

కుంభరాశి 
కుంభ రాశి వారికి శని ప్రత్యేకమైన ప్రభావంతో ఈ సమయం విశేషమైన ఫలితాలను అందించబోతోంది. ముఖ్యంగా వీరికి ఈ సమయంలో ఆకస్మిక లాభాలు కలుగుతాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. అలాగే డబ్బు కూడా విపరీతంగా పెరుగుతుంది. ముఖ్యంగా వ్యాపారాలు చేస్తున్న వ్యక్తులకు పెద్ద పెద్ద ఒప్పందాలు కూడా కుదుర్చుకో బోతున్నారు. అంతేకాకుండా మానసిక ఒత్తిడి కూడా పూర్తిగా తగ్గుతుంది. ఉద్యోగాలు చేస్తున్న వ్యక్తులకు ఈ సమయం చాలా శుభప్రదంగా మారుతుందని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు.

Also Read: Mercury Transit 2026: బుధుడి శక్తివంతమైన ప్రభావం.. మార్చి 13 నుంచి ఈ రాశుల వారికి ఊహించని సంపాదన!

Also Read: Mercury Transit 2026: బుధుడి శక్తివంతమైన ప్రభావం.. మార్చి 13 నుంచి ఈ రాశుల వారికి ఊహించని సంపాదన!

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

Shani DevShani EffectShani Effect ZodiacShani Effect Telugu Zodiac

