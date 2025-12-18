English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Shani Dev: రాగి పాదాలతో శని బీభత్సం.. ఈ 3 రాశుల వారికి అద్భుత ధనయోగం.. ఊహించని డబ్బే, డబ్బు!

Shani Dev Blessing Effect On Zodiac: 2026 సంవత్సరంలో శనిగ్రహం రాగి పాదాలతో ముందుకు కొనసాగుతుంది. రాగి పాదాలతో కొనసాగడం కొన్ని రాశుల వారికి శుభప్రదం. కష్టానికి తగిన ఫలితాలు లభిస్తాయని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. ఈ సమయంలో అత్యధిక లాభాలు పొందే రాశులు ఏవో తెలుసుకోండి.

Dec 18, 2025, 01:55 PM IST

Shani Dev Blessing Effect On Zodiac Telugu: నవంబర్ 28వ తేదీన శని గ్రహం మీన రాశిలో హీరోగమనం నుంచి సక్రమ మార్గంలోకి వచ్చింది. 2026 సంవత్సరం జూలై 26 వరకు ఇదే స్థితిలో శని గ్రహం కొనసాగుతూ ఉంటుంది. అయితే జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం శని నూతన సంవత్సరంలో రాగి పాదాలతో కొనసాగబోతోంది. కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో శనిగ్రహం బంగారంతో పాటు వెండి పాదాలతో ముందుకు కొనసాగుతుంది. అలాంటిది 2026 సంవత్సరంలో ఈ గ్రహం రాగి పాదాలతో కదులుతోంది. శని గ్రహం రాగి పాదాలతో కదలడం వల్ల కృషికి ఫలితాలను అందిస్తుంది. అంటే ఈ సమయంలో కొన్ని రాశుల వారు ఎలాంటి పనులు చేసిన తప్పకుండా అద్భుతమైన విజయాలు సాధించుతారు. అంతేకాకుండా కృషికి తగ్గ ప్రతిఫలం లభిస్తూ ఉంటుంది. కాబట్టి అన్ని సంవత్సరాలతో పోలిస్తే 2026 సంవత్సరం శనిపరంగా చాలా మంచిది. ఈ సమయంలో శని రాగి పాదాలతో కదలడంతో అద్భుతమైన లాభాలు పొందబోతున్న రాశులేవో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..

ఈ రాశుల వారికి బోలెడు లాభాలు..
మకర రాశి 2026 సంవత్సరంలో మకర రాశి వారికి శని అనుగ్రహం లభించబోతోంది. ముఖ్యంగా రాగి పాదాలతో కదలడం వల్ల వీరికి అద్భుతమైన ఆర్థిక లాభాలు కలుగుతాయని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో ఎలాంటి ప్రయత్నాలు చేసినా విశేషమైన ఫలితాలు పొందగలుగుతారు. ముఖ్యంగా భాగస్వామితో సంబంధాలు చాలా మధురంగా మారతాయి. అలాగే శత్రువులపై అఖండ విజయాలు సాధించుతారని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. ముఖ్యంగా ఆస్తుల కొనుగోలు చేసే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి. ఈ సమయంలో కొత్త పెట్టుబడుల నుంచి ఊహించని ఆదాయం పొందగలుగుతారు. అలాగే కొన్ని ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి ఇది అద్భుతమైన సమయంగా మారుతుంది.

మిథున రాశి
2026 సంవత్సరం మిధున రాశి వారికి కూడా గణనీయమైన మార్పులను తీసుకువస్తుంది. ముఖ్యంగా శని రాగి పాదాలతో ముందుకెళ్లడం వల్ల వీరికి పురోగతిపరంగా అద్భుతంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా కెరీర్ పరంగా స్థిరత్వం కూడా లభిస్తుంది. దీర్ఘకాలిక సమస్యల నుంచి కూడా ఈ సమయంలో బయటపడే అవకాశాలున్నాయి. వ్యాపారాలు చాలావరకు లాభసాటిగా మారుతాయి. ముఖ్యంగా భాగస్వామ్య వ్యాపారాలు చేస్తున్న వ్యక్తులకు ఈ సమయం చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. అదృష్టం సహకరించి ఎన్నో రకాల ఆర్థిక లాభాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా వీరు ఈ సమయంలో కొన్ని రకాల దీర్ఘకాలిక సమస్యల నుంచి బయటపడే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. అలాగే అదృష్టం పెరిగి భారీ మొత్తంలో ఇతరులనుంచి డబ్బులు కూడా పొందగలుగుతారు. 

Also Read: Chatugrahi Yoga 2026: త్వరలో 4 గ్రహాల అరుదైన కలయికతో రాజయోగం.. జాక్ పాట్ కొట్టబోతున్న రాశులు ఇవే..

కన్యారాశి 
కన్యా రాశి వారికి శని రాగి పాదాలతో ముందుకు వెళ్లడం వల్ల చాలా శుభప్రదంగా ఉండబోతోంది. ముఖ్యంగా వీరికి ఉద్యోగాలు వ్యాపారాలపరంగా చాలావరకు కలిసి వస్తుంది. ఉద్యోగాలు చేస్తున్న వ్యక్తులు ఇతరుల సహకారం పొంది.. కార్యాలయాల్లో మంచి పేరు సంపాదించుకుంటారు. వ్యాపారాల్లో కూడా అద్భుతమైన లాభాలు పొందగలుగుతారు. కొత్త కొత్త బాధ్యతలు లభిస్తాయి. వీరికి సమాజంలో గౌరవంతో పాటు ఆర్థిక స్థిరత్వం కూడా లభిస్తుంది. ఈ సమయంలో పెట్టుబడులు పెట్టడానికి చాలా అనుకూలంగా ఉంటుందని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. ఇక ఎప్పటినుంచో దీర్ఘకాలిక సమస్యలతో బాధపడుతున్న కన్య రాశి వారికి శని వీటి నుంచి విముక్తి కలిగించబోతున్నాడు. ప్రణాళికల బద్ధంగా పనులు చేయడం వల్ల అద్భుతమైన సంపాదనను పొందగలుగుతారు.

గమనిక: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం జ్యోతిష్య శాస్త్ర నిపుణుల నుంచి సేకరించింది. ఇది మీ నమ్మకాలపై మాత్రమే ఆధారపడి ఉంటుంది. దీనిని జీ తెలుగు న్యూస్ ధృవీకరించదు.

