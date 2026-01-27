English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఆధ్యాత్మికం
  • Shani Shukra Yuti 2026: 40 డిగ్రీల కోణంలోకి శని, శుక్రుడు.. ఈ రాశుల వారికి దిమ్మతిరిగే బెనిఫిట్స్, ఊహించని డబ్బే డబ్బు!

Shani Shukra Yuti 2026: 40 డిగ్రీల కోణంలోకి శని, శుక్రుడు.. ఈ రాశుల వారికి దిమ్మతిరిగే బెనిఫిట్స్, ఊహించని డబ్బే డబ్బు!

Shani Shukra Yuti 2026 Effect On Zodiac: శని, శుక్రుడు ఒకదానికొకటి 40 డిగ్రీల దూరంలోకి రాబోతున్నాయి. దీని కారణంగా కొన్ని రాశుల వారికి ఫిబ్రవరి 1వ తేదీ నుంచి అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా డబ్బు సంబంధిత సమస్యలు పూర్తిగా తొలగిపోబోతున్నాయి. అనుకుంటున్న పనుల్లో అద్భుతమైన విజయాలు సాధిస్తారు.

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Jan 27, 2026, 10:21 AM IST

Trending Photos

Chinmayi: కాస్టింగ్ కౌచ్‌పై చిరంజీవి వ్యాఖ్యలను విభేదించిన సింగర్ చిన్మయి.. ఇది అదుపులోలేని సమస్య అంటూ ట్వీట్‌!
5
Chinmayi
Chinmayi: కాస్టింగ్ కౌచ్‌పై చిరంజీవి వ్యాఖ్యలను విభేదించిన సింగర్ చిన్మయి.. ఇది అదుపులోలేని సమస్య అంటూ ట్వీట్‌!
Mangala Raja Yogam 2026: మాంగల్య రాజయోగం ఎఫెక్ట్‌.. ఈ రాశుల వారికి బంపర్‌ డబ్బు, ఊహించని ఆనందం!
6
Mangala Raja Yogam 2026
Mangala Raja Yogam 2026: మాంగల్య రాజయోగం ఎఫెక్ట్‌.. ఈ రాశుల వారికి బంపర్‌ డబ్బు, ఊహించని ఆనందం!
Disaster Movie: 150 కోట్లు పెడితే.. 2 కోట్లు సంపాదించింది.. ఇంత చెత్త రికార్డ్స్ సొంతం చేసుకున్న సినిమా ఏమిటంటే..?
6
Ganapath Part 1 disaster movie
Disaster Movie: 150 కోట్లు పెడితే.. 2 కోట్లు సంపాదించింది.. ఇంత చెత్త రికార్డ్స్ సొంతం చేసుకున్న సినిమా ఏమిటంటే..?
Mercury Retrograde 2026: బుధుడు తిరోగమనంతో ఈ రాశులవారికి బంపర్‌ జాక్‌పాట్.. ఊహించని డబ్బు!
6
Mercury Retrograde
Mercury Retrograde 2026: బుధుడు తిరోగమనంతో ఈ రాశులవారికి బంపర్‌ జాక్‌పాట్.. ఊహించని డబ్బు!
Shani Shukra Yuti 2026: 40 డిగ్రీల కోణంలోకి శని, శుక్రుడు.. ఈ రాశుల వారికి దిమ్మతిరిగే బెనిఫిట్స్, ఊహించని డబ్బే డబ్బు!

Shani Shukra Yuti 2026 Effect On Zodiac: జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో శుక్ర శని గ్రహాలను చాలా ప్రభావంతమైనవిగా చెప్పుకుంటారు. ఈ రెండు గ్రహాల ప్రత్యేక కలయిక ఏర్పడడం చాలా విశేషం. ముఖ్యంగా ఇది జరిగితే మొత్తం అన్ని రాశుల జీవితాలపై ప్రత్యక్షమైన ప్రభావం పడుతుంది. ఈ సంయోగం ఏర్పడడం చాలా విశేషమని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. ఫిబ్రవరి ఒకటవ తేదీ శుక్రుడు శని ఒకదానికొకటి 40 డిగ్రీల దూరంలోకి రాబోతున్నాయి. దీని కారణంగా ఈ రెండు గ్రహాల ప్రత్యేకమైన యోగం కూడా ఏర్పడుతుంది. 

Add Zee News as a Preferred Source

చాలా అరుదుగా శని శుక్ర గ్రహాలు 40 డిగ్రీల దూరంలోకి వస్తాయి. అలాంటిది ఈ సమయంలో కొన్ని రాశుల వారికి స్వర్ణ యుగం ప్రారంభమవుతుంది. ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో అన్ని రకాల అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయి. ఆర్థికంగా నష్టపోయిన వారికి అనేక ధన ప్రయోజనాలు కలిగే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. అయితే, ఈ సమయంలో అద్భుతమైన లాభాలు పొందబోయే రాశులేవో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం. 

ఈ రాశులవారికి బంపర్‌ లాభాలు:
వృషభరాశి 
2026 సంవత్సరం ప్రారంభంలో వృషభ రాశి వారికి జీవితంలో మంచి సమయం ప్రారంభమవుతుంది. శుక్రుడు తో పాటు శని కలయిక విశేషమైన ప్రయోజనాలను అందిస్తుంది. ముఖ్యంగా సంబంధాలు చాలావరకు మెరుగుపడే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. వైవాహిక జీవితంలో శాంతి పెరిగే సూచనలు ఉన్నాయి. అలాగే డబ్బు గురించి చింతనలు కూడా తొలగిపోతాయి. చాలా కాలం తర్వాత వీరు ఈ సమయంలో మంచి పనులు చేస్తారు.

కన్యా రాశి 
కన్యా రాశి వారికి ఈ రెండు గ్రహాల కలయిక కారణంగా ఏర్పడిన యోగ ప్రభావం అద్భుతమైన లాభాలనందిస్తుంది. ముఖ్యంగా అనేక పాద సమస్యల నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది. కుటుంబంలో ఆనందం విపరీతంగా పెరగడమే కాకుండా అనుకున్న పనుల్లో అద్భుతమైన విజయాలు సాధించగలుగుతారు. పాత సమస్యలు ఏవైనా ఈ సమయంలో ఎంతో సులభంగా పరిష్కారం అవుతాయి. అలాగే తెలివితో తీసుకున్న నిర్ణయాల వల్ల ఆర్థిక లాభాలు కూడా పొందగలుగుతారు.

తులారాశి 
తులా రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు ఈ సమయంలో గొప్ప ఉపశమనం కూడా కలుగుతుంది. కెరీర్ ముందుకు సాగడమే కాకుండా అనుకున్న పనుల్లో విజయాలు సాధించగలుగుతారు. దీంతో పాటు వ్యాపారాల్లో కొత్త కొత్త అవకాశాలు కూడా లభిస్తాయి. చాలా కాలంగా నిలిచిపోయిన పనులు ఇప్పుడు పూర్తవుతాయి. దీంతో పాటు సంబంధాలు అద్భుతంగా మెరుగుపడే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ఆర్థిక సమస్యల నుంచి బయటపడడమే కాకుండా.. జీవితంలో ప్రశాంతత కూడా నెలకొంటుంది. ఈ సమయంలో అనేక రకాలుగా లాభాలు పొందుతారు. 

మకర రాశి 
మకర రాశి వారికి కూడా ఈ సమయంలో సంబంధాలు గతంలో కంటే ఇప్పుడు మరింత మెరుగుపడతాయి. ముఖ్యంగా వీరికి వ్యాపారాల్లో అనుకుంటున్న లాభాలు కూడా కలుగుతాయి. ఆందోళన కూడా తొలగిపోయి ఎన్నో రకాల అద్భుతమైన లాభాలు కలిగే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. వీరు సరైన ఆలోచనలతో ముందుకు సాగడమే కాకుండా.. ఎన్నో రకాల అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు పొందుతారు. ముఖ్యంగా ఎన్ని పనులు చేసిన ఈ సమయంలో అద్భుతమైన లాభాలు పొందే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి.

Also Read: Mercury Transit 2026: మకరంలో తిష్ట వేసిన బుధుడు.. ఈ రాశుల వారికి కోటీశ్వరులయ్యే యోగం ప్రారంభం!

Also Read: Mercury Transit 2026: మకరంలో తిష్ట వేసిన బుధుడు.. ఈ రాశుల వారికి కోటీశ్వరులయ్యే యోగం ప్రారంభం!

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook 

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

Shani ShukraShukra Mahadasha 2026Shani Shukra EffectShani Shukra ZodiacShani Shukra Effect Zodiac

Trending News