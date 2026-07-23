Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /ఆధ్యాత్మికం
  • /కన్యా రాశిలోకి శుక్ర సంచారం.. 4 రాశులకు బంపర్ జాక్‌పాట్.. నక్కతోక తొక్కినట్టే..

కన్యా రాశిలోకి శుక్ర సంచారం.. 4 రాశులకు బంపర్ జాక్‌పాట్.. నక్కతోక తొక్కినట్టే..

Shukra Gochar 2026: ఆగస్టు 1న శుక్రుడు బుధుడి రాశి అయిన కన్యారాశిలోకి ప్రవేశించనున్నాడు.  ఈ సంచారం వల్ల 4 రాశుల వారికి ప్రయోజనం కలగబోతుంది.  వచ్చే నెలలో ఈ రాశుల వారి జీవితాల్లో ఎలాంటి మార్పులు రాబోతున్నాయో  తెలుసుకుందాం. వాటికి సంబంధించిన పరిరిహారాలేంటో చూద్దాం..

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jul 23, 2026, 05:55 AM IST|Updated: Jul 23, 2026, 05:55 AM IST
కన్యా రాశిలోకి శుక్ర సంచారం.. 4 రాశులకు బంపర్ జాక్‌పాట్.. నక్కతోక తొక్కినట్టే..

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
కన్యా రాశిలోకి శుక్ర సంచారం.. 4 రాశులకు బంపర్ జాక్‌పాట్.. నక్కతోక తొక్కినట్టే..
Shukra Gochar5 min ago
2
Surya Gocharam56 min ago
3
YS Jagan6:49 PM IST
4
Objection My Lord – Notary Parasuram Chapter 16:42 PM IST
5
Rahul Gandhi6:27 PM IST