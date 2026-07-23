Venus Transit: వారం రోజుల తర్వాత శుక్రుడు కన్యారాశిలోకి ప్రవేశించనున్నాడు. దీంతో నాలుగు రాశులకు అద్భుతమైన ప్రయోజనం కలబోతున్నట్టు జ్యోతిష్య పండితులు చెబుతున్న మాట. ప్రస్తుతం, శుక్రుడు మిథునరాశిలో సంచరిస్తున్నాడు. అక్కడి నుండి ఆగస్టు 1న బుధుడి రాశి అయిన కన్యారాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, శుక్రుడు ప్రేమ, ఆనందం, శ్రేయస్సు, విలాసాలకు అధిపతి. అందువల్ల, ఈ రాశుల వారు ఖచ్చితంగా వాటికి సంబంధించిన ప్రయోజనాలను అందుకోబోతున్నారు. బుధుడు బుద్ది, చదువు, అణుకువకు మారుపేరు. ఆగస్టు నెల ప్రారంభం కాగానే, బుధ, శుక్ర గ్రహాల శక్తి కారణంగా ఈ రాశుల వారికి అదృష్టం అనుకూలంగా ఉండబోతుంది. శుక్రుడు సెప్టెంబర్ 2వ తేదీ వరకు కన్యారాశిలో సంచరించనున్నాడు.
ధనుస్సు రాశి..
తొమ్మిది రోజుల్లో జరగనున్న శుక్ర సంచారం వల్ల ధనుస్సు రాశి వారు అద్భుతమైన ప్రయోజనాలను అందుకోనున్నారు. ఈ రాశి వారు తమ ఉద్యోగంలో లేదా వ్యాపారంలో ఖచ్చితంగా కొన్ని పనులు పూర్తి చేస్తారు. వీరి కష్టానికి తగిన ఫలితం అందుకుంటారు. పూర్వీకులకు సంబంధించిన కొన్ని ఆస్తులకు సంబంధించిన శుభవార్తలు అందుకుంటారు. సొంత ఇంటి కల నెరవేరే అవకాశాలున్నాయి. మీ పనిని పై అధికారుల ప్రశంసలు లభిస్తాయి. గతంలో కంటే మీ ఆత్మ విశ్వాసం పెరుగుతుంది. కొత్త బాధ్యతలు స్వీకరిస్తారు. ఒక కీలకమైన ఒప్పందాన్ని పూర్తి చేస్తారు.
వృషభ రాశి..
ఆగస్టు 1వ తేదీన జరిగే శుక్ర సంచారం వల్ల వృషభ రాశి వారికి అద్భుత యోగం ఉండబోతుంది. వీరు గతంలో కంటే అద్భుతమైన ప్రయోజనం పొందబోతున్నారు. నిలిచిపోయిన పనులు ఊపందుకుంటాయి. ఆగస్టు నెలలో ఈ రాశుల వారికి ఉపశమనం కలగబోతుంది. తత్ఫలితంగా, వృషభ రాశి వారు మరింత ఆనందకరమైన జీవితాన్ని అనుభవించనున్నారు. వీరి ప్రేమ జీవితం బాగుంటుంది. వారు తమ కుటుంబంతో నాణ్యమైన సమయాన్ని గడుపనున్నారు. ఆర్థికంగా మంచి లాభాలు కలగనున్నాయి.
మకర రాశి..
మకర రాశిపై శుక్ర సంచారం యొక్క సానుకూల ప్రభావం ఉండనుంది. మకర రాశి వారికి ఈ సమయంలో కొంత ఉపశమనం లభించనుంది. ఈ సంచారం వారి జీవితాల్లో సానుకూల మార్పులను తీసుకురాబోతుంది. విద్యార్ధులు పోటీ పరీక్షల్లో విజయం సాధిస్తారు. పెళ్లి కానీ వారికీ ఈ సమయంలో సంబంధాలు కుదిరే అవకాశాలున్నాయి. దూర ప్రయాణాలకు సంబంధించిన ప్రణాళిక వర్కౌట్ అవుతుంది. డబ్బుకు సంబంధించిన విషయాల్లో మీదే పైదే పై చేయి. కొత్త ఆదాయ మార్గాలు ఏర్పడతాయి. మీ ఆర్థిక పరిస్థితి గతంలో కంటే మెరుగ్గా ఉండబోతుంది.
వృశ్చిక రాశి..
వృశ్చిక రాశి వారికి శుక్రుని రాశి మార్పు శుభప్రదంగా ఉండబోతుంది. ఆగస్టు 1వ తేదీ నుండి వృశ్చిక రాశి వారి అదృష్టం కూడా ప్రకాశిస్తుంది. ఈ రాశిలో జన్మించిన వారికి ఎక్కడో నిలిచిపోయిన డబ్బు చేతికి అందుతుంది, దీంతో వారి ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడే అవకాశాలున్నాయి. కొత్త ఉద్యోగం కోసం చూస్తున్న వారికి శుభవార్త అందుకుంటారు. స్నేహితుని నుండి లభించే సహాయం వారికి ఏదైనా మంచిని సాధించడానికి ప్రియమైనవారితో నాణ్యమైన సమయాన్ని గడపగలుతారు.
శుక్ర సంచారం సమయంలో ఈ 5 చర్యలు తప్పక తీసుకోవాలి:
1. లక్ష్మీదేవిని పూజించడం వల్ల మంచి ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి.
2. తెల్లని వస్తువులను దానం చేయండి.
3. మీ పరిసరాలను శుభ్రంగా ఉంచుకోండి.
4. శుక్ర మంత్రాన్ని జపించండి.
5. మహిళలను గౌరవించండి.
Disclaimer (గమనిక): ఈ వ్యాసంలో అందించిన సమాచారం పూర్తిగా నిజం లేదా ఖచ్చితమైనదని జీ మీడియా న్యూస్ పేర్కొనడం లేదు. ఇది ఆయా వ్యక్తుల వ్యక్తిగత జాతకాల ఆధారంగా ఒక్కో వ్యక్తి విషయంలో వేర్వేరుగా ఉండబోతుంది. మరింత వివరణాత్మక సమాచారం కోసం, దయచేసి సంబంధిత రంగంలోని పండితులను సంప్రదించండి.
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