/తులారాశిలో శుక్రుడు.. రాబోయే 46 రోజుల్లో ఈ రాశులకు రాజయోగం..

Shukra Transit in Tula Rasi : ఈ యేడాది సంపద, శ్రేయస్సును ఇచ్చే శుక్రుడు తన సొంత రాశి అయిన తులా రాశిలోకి ప్రవేశించాడు. సెప్టెంబర్ ప్రారంభంలో, శుక్రుడు తన సొంత రాశిలోకి ప్రవేశించడంతో ఇక్కడ అద్భుత రాజయోగాన్ని సృష్టించాడు. శుక్రుడిని తులారాశికి అధిపతి. తులారాశిలో శుక్రుని సంచారం మాలవ్య రాజయోగాన్ని అందిస్తుంది. శుక్రుని సంచారం శుభప్రదంగా ఉంటే, జీవితంలో ఆనందంతో పాటు శ్రేయస్సు వెల్లివిరుస్తాయి. హిందూ పంచాంగాల ప్రకారం శుక్రుడు నవంబర్ 5, 2026 వరకు తులారాశిలో సంచరిస్తాడు. రాబోయే 46 రోజులలో శుక్ర సంచారం వల్ల ఏ రాశుల వారికి ప్రయోజనం చేకూరుతుందో పండిత్ నాగరాజ్ శర్మ నుండి తెలుసుకుందాం.
పండిత్ నాగరాజ్ శర్మ చెప్పిన ప్రకారం, తులారాశిలో శుక్ర సంచారం అత్యంత ప్రయోజనకరం. ఈ సంచారం 9 రాశుల వారి జీవితాలలో సానుకూల మార్పులను తీసుకురాబోతుంది.
ధనుస్సు రాశి..
ధనుస్సు రాశి వారికి తులారాశిలో శుక్ర సంచారం గొప్ప మార్పులను తీసుకురాబోతుది. వారు సంపద మరియు శ్రేయస్సు నుండి ప్రయోజనం పొందే అవకాశాలున్నాయి. మీరు కొత్త పెట్టుబడి పూర్వకంగా లాభాలను అందుకుంటారు.
కన్యా రాశి..
కన్యారాశి వారికి తులారాశిలో శుక్ర సంచారం ప్రత్యేకమైనదిగా చెప్పాలి. మీ విదేశీ ప్రయాణాలు కలిసొస్తాయి. అనుకోని ఆకస్మిక ధనలాభం మిమ్మల్ని ఐశ్వర్య వంతులను చేస్తోంది.
కర్కాటక రాశి ..
కర్కాటక రాశి వారికి తులారాశిలో శుక్ర సంచారం అనుకూలంగా ఉంటుంది. వ్యాపారవేత్తలకు కొత్త ఆదాయ మార్గాలు తెరుచుకుంటాయి. మీ రంగంలో కొత్త అవకాశాలు మిమ్మల్ని వెతుక్కుంటూ వస్తాయి.
మిథున రాశి..
మిథున రాశి వారికి తులారాశిలో శుక్ర సంచారం అద్భుతంగా ఉండబోతుంది. మీకు మీ స్నేహితులు, పై అధికారుల నుండి పూర్తి మద్దతు లభించే అవకాశాలున్నాయి.
మేష రాశి..
మేష రాశి వారికి తులారాశిలో శుక్ర సంచారం ప్రయోజనకరంగా ఉండబోతున్నట్టు గ్రహ గతులు చెబుతున్నాయి. ఎంతో కాలంగా ఎదురు చూస్తున్న ధనం మీ చేతికి అందుతుంది. ఆర్థిక ఇబ్బందుల నుండి బయటపడతారు. ప్రేమ జీవితం బాగుంటుంది.
మకర రాశి..
మకర రాశి వారికి తులారాశిలో శుక్ర సంచారం అనుకోని ఆకస్మిక ధనలాభాలను అందించబోతుంది. విద్యార్ధులు పోటీ పరీక్షల్లో విజయం సాధిస్తారు. నిరుద్యోగులకు ఉద్యోగం దొరికే అవకాశం ఉంది. ఏదైనా కొత్త పనిని ప్రారంభించడానికి ఈ సమయం చాలా శుభప్రదమైనదిగా భావిస్తుంటారు.
కుంభ రాశి ..
కుంభ రాశి వారికి తులారాశిలో శుక్ర సంచారం కొత్త అవకాశాలు తీసుకొస్తాయి. సొంతింటి కల నెరవేరడానికి ఇదే అనువైన సమయం. మీ ఆదాయం పెరిగే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి. పెళ్లి కానీ వాళ్లకు ఇది యోగ కాలం అని చెప్పాలి.
కుంభ రాశి..
తులారాశిలో శుక్రుడి సంచారం కుంభ రాశి వారికి కొత్త అవకాశాలతో పాటు చేస్తోన్న ఉద్యోగంలో పదోన్నతి లభించే అవకాశాలున్నాయి. గతంలో మీరు ఒదిలేసిన పనులను ఒక్కొక్కటిగా పూర్తి చేస్తారు. .
సింహరాశి..
సింహరాశి వారికి తులారాశిలో శుక్రుని సంచారం శుభప్రదంగా పరిగణించబడుతుంది. ఇంట్లో ధన ప్రవాహం ఉంటుంది. వృత్తిపరమైన అవకాశాలు మెరుగు పడతాయి. జీవితం బాగుంటుంది. వసూళు కానీ మొండిబాకీలు మీ చేతికి అందుతాయి.
Disclaimer (గమనిక): ఈ వ్యాసంలో అందించిన సమాచారం పూర్తిగా నిజం లేదా ఖచ్చితమైనదని మేము చెప్పడం లేదు. ఈ సమాచారం ప్రముఖ జ్యోతిష్య శాస్త్ర నిపుణులు తంజావూర్ నాగరాజ శర్మ అందించారు.. ఇది కేవలం మీ నమ్మకాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది. దీనిని జీ తెలుగు న్యూస్ ధృవీకరించడం లేదు. ఇతర వివరాల కోసం.. పండితులు: నాగరాజ శర్మ, ఈ మెయిల్ ID: tanarsharma@gmail.com, ఫోన్: 9395354502 సంప్రదించండి.
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