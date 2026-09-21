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తులారాశిలో శుక్రుడు.. రాబోయే 46 రోజుల్లో ఈ రాశులకు రాజయోగం..

Shukra Rasi Phalam: నవ గ్రహాలు నిరంతరం ఏదో ఒక రాశిలో సంచరిస్తూ మన జీవితాలపై తీవ్ర ప్రభావాన్ని చూపిస్తూ ఉంటాయి. ఇక  శుక్రుడు తన సొంత తులా రాశిలోకి ప్రవేశించి, రాజయోగాన్ని సృష్టించాడు. శుక్రుని సంచారం శుభప్రదంగా ఉంటే, జీవితంలో ఆనందం, శ్రేయస్సు వెల్లివిరుస్తాయని ప్రముఖ జ్యోతిష్య పండితులు తంజావూర్ నాగరాజ్ శర్మ ప్రస్తావించారు. ఇంతకీ ఏయే రాశులకు లాభం  కలబబోతుందో  ఓసారి చూద్దాం.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Sep 21, 2026, 06:53 AM IST|Updated: Sep 21, 2026, 06:53 AM IST
తులారాశిలో శుక్రుడు.. రాబోయే 46 రోజుల్లో ఈ రాశులకు రాజయోగం..
Image Credit: Shukra Transit (ZEE News File/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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తులారాశిలో శుక్రుడు.. రాబోయే 46 రోజుల్లో ఈ రాశులకు రాజయోగం..
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