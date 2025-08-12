English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Sun Nakshatra Transit Effect On Zodiac: శ్రీకృష్ణ జన్మాష్టమి తర్వాత సూర్యుడు నక్షత్ర సంచారం చేస్తాడు. దీని కారణంగా ఆగస్టు 17వ తేదీ నుంచి కొన్ని రాశుల వారికి జీవితంలో అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయి. అలాగే ఆర్థికంగా ఈ సమయంలో చాలావరకు కలిసి రాబోతోంది.

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Aug 12, 2025, 11:05 AM IST

Sun Nakshatra Transit: కృష్ణాష్టమి తర్వాత ఈ రాశుల వారికి బంపర్ జాక్‌పాట్.. ఊహించని డబ్బుతోపాటు అదృష్టం..

Sun Nakshatra Transit Effect On Zodiac Telugu: ఆగస్టు 16వ తేదీన శ్రీకృష్ణ జన్మాష్టమి భారతీయులంతా ఎంతో ఘనంగా జరుపుకుంటారు. ఆ తర్వాత రోజే గ్రహాలకు రారాజైన సూర్యుడు సంచారం చేయబోతున్నాడు.. ప్రస్తుతం ఆశ్లేష నక్షత్రంలో ఉన్న సూర్యుడు ఆగస్టు 17వ తేదీన మాఘ నక్షత్రంలోకి సంచారం చేస్తాడు. అయితే, ఈ  నక్షత్రాన్ని కేతువు గ్రహం పరిపాలిస్తుంది. సూర్యుడు ఆ నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించడం వల్ల 12 రాశుల వారి జీవితాలపై ప్రత్యేకమైన ప్రభావం పడుతుంది. ముఖ్యంగా కొన్ని రాశుల్లో జన్మించిన వ్యక్తులకు సూర్యుడి అనుగ్రహం కలిగి విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. అలాగే జన్మాష్టమి తర్వాత కొన్ని రాశుల వారికి జీవితంలో అనుకోని లాభాలు కూడా కలుగుతాయి. అంతేకాకుండా అదృష్టం కలిసి వచ్చి అపారమైన లాభాలు కలుగుతాయి. సూర్యుడి మార్పుల కారణంగా  కొన్ని రాశుల వారికి అదృష్టం పూర్తిగా కలిసివచ్చి జన్మాష్టమి తర్వాత అపారమైన ధన లాభాలు కలుగుతాయి. అలాగే ఆర్థికంగా కూడా చాలావరకు లాభాలు పొందుతారు. 

కర్కాటక రాశి 
కర్కాటక రాశి వారికి సూర్యుడి సంచారం కారణంగా విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలగబోతున్నాయి. ముఖ్యంగా జన్మాష్టమి తర్వాత ఈ రాశి వారికి సమయం చాలా శుభప్రదంగా మారబోతోంది. పెట్టుబడులు పెట్టడం వల్ల భారీ మొత్తంలో లాభాలు కూడా పొందుతారు. వ్యక్తిగత సంబంధాలు మరింత మెరుగుపడే అవకాశాలున్నాయి. అలాగే ఆత్మవిశ్వాసం కూడా విపరీతంగా పెరిగి ఆర్థిక పరిస్థితులు బలంగా మారతాయి. అలాగే ప్రతి పనిలో కొత్త కొత్త బాధ్యతలు చేపడతారు. దీనివల్ల వీరికి చాలా బాగుంటుంది.

సింహరాశి 
సింహరాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు కూడా సూర్యుడు నక్షత్ర సంచారం కారణంగా చాలా ఫలప్రదంగా ఉండబోతుందని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా వీరికి కొత్త అవకాశాలు రావడమే కాకుండా జీవితం చాలా బాగుండబోతోంది. అలాగే వీరు పాత అప్పుల బాధల నుంచి కూడా ఉపశమనం పొందబోతున్నారు. ఆర్థికంగా కలిసి వచ్చి అనేక రకాల గొప్ప పనులు చేయబోతున్నారు. ముఖ్యంగా ఏవైనా సమస్యలతో బాధపడుతున్న వ్యక్తులకు ఈ సమయం చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. అలాగే గతంలో పెట్టిన పెట్టుబడులు కూడా పూర్తిగా తిరిగి వస్తాయి.

వృశ్చిక రాశి 
వృశ్చిక రాశి వారికి కూడా సూర్యుడి నక్షత్ర సంచారం కారణంగా చాలా అనుకూలంగా ఉండబోతోంది. ముఖ్యంగా వీరికి అదృష్టం సహకరించి అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయి. అలాగే రహస్య ప్రదేశాల నుంచి వీరు భారీ మొత్తంలో డబ్బులు పొందగలుగుతారు. గతంలో పెండింగ్‌లో ఉన్న పనులు కూడా ఈ సమయంలో వెంట వెంటనే పూర్తవుతాయి. ముఖ్యంగా పిల్లల నుంచి ఆనందాన్ని కూడా పొందగలుగుతారు. ఏవైనా పాత వ్యాధులతో బాధపడుతున్న వ్యక్తులకు ఈ సమయం చాలా ఉల్లాసవంతమైన జీవితాన్ని అందిస్తుంది. అలాగే పాత వ్యాధులు కూడా పూర్తిగా తొలగిపోతాయి. 

ధనస్సు రాశి 
ధనస్సు రాశి వారికి సూర్యుడు నక్షత్ర సంచారం చేయడంతో విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. వీరు భారీ మొత్తంలో డబ్బులు పొందడమే కాకుండా ఈ సమయంలో మతపరమైన కార్యక్రమాలపై ఆసక్తి పొందుతారు. అంతేకాకుండా ప్రేమ జీవితం చాలా మాధుర్యంగా మారబోతోంది. అలాగే మానసిక ప్రశాంతత మెరుగుపడి ఈ సమయంలో విశేషమైన ప్రయోజనాలు పొందుతారని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా ధనస్సు రాశి వారికి కార్యాలయాల్లో అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. కాబట్టి ఈ సమయంలో అనుకున్న పనులు అనుకున్నట్లుగా చేసి అద్భుతమైన లాభాలు పొందుతారు.

Also Read: King Cobra Laying Eggs Video: నోట్లో నుంచి గుడ్డు పెట్టిన పాము.. వీడియో చూస్తే షాక్‌ అవుతారు!

