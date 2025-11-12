English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Sun Transit 2025: కుజుడు పాలించే రాశిలోకి సూర్యుడు.. నవంబర్ 16 నుంచి ఈ రాశుల వారికి డబ్బే, డబ్బు!

Sun Transit 2025: కుజుడు పాలించే రాశిలోకి సూర్యుడు.. నవంబర్ 16 నుంచి ఈ రాశుల వారికి డబ్బే, డబ్బు!

Sun Transit 2025 Effects On Zodiac Signs: నవంబర్ 16వ తేదీన సూర్యుడు వృశ్చిక రాశిలోకి ప్రవేశించబోతున్నాడు. ఈ రాశిని కుజుడు పరిపాలిస్తాడు. దీని కారణంగా ఈ రెండు గ్రహాల ప్రభావం కొన్ని రాశుల వారిపై పడి.. ఊహించని స్థాయిలో లాభాలు పొందబోతున్నారు.

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Nov 12, 2025, 11:09 AM IST

Sun Transit 2025: కుజుడు పాలించే రాశిలోకి సూర్యుడు.. నవంబర్ 16 నుంచి ఈ రాశుల వారికి డబ్బే, డబ్బు!

Sun Transit 2025 Effects On Zodiac Signs Telugu News: గ్రహాలకు రాజుగా భావించే సూర్యుడు నవంబర్ 16వ తేదీన దాదాపు సంవత్సరం తర్వాత వృశ్చిక రాశిలోకి ప్రవేశించబోతున్నాడు. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం ఈ గ్రహం వృశ్చిక రాశిలోకి ప్రవేశించడం చాలా శుభప్రదంగా భావిస్తారు. అయితే వృశ్చిక రాశికి అధిపతి కుజుడు. అలాంటి రాశిలోకి సూర్యుడు ప్రవేశించడం కొన్ని రాశుల వారిపై చాలా ప్రత్యేకమైన ప్రభావం పడుతుందని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా కుజ సూర్యగ్రహాలు స్నేహపూర్వకమైనవిగా చెప్పుకుంటూ ఉంటారు.  దీని కారణంగా ఈ సమయంలో అన్ని రాశుల వారిపై రెండు గ్రహాల ప్రభావం పడుతుంది. ఈ శుభ ప్రభావంతో నాలుగు రాశుల వారికి ఎంతో మేలు జరుగుతుంది. అదృష్టం కూడా ఊహించని స్థాయిలో పెరిగి విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో ఆర్థికంగా కూడా కలిసి రాబోతోంది. 

ఈ రాశులవారికి లక్కే, లక్కు!
మకర రాశి 
నవంబర్ 16వ తేదీ నుంచి మకర రాశి వారికి సూర్యుడి ప్రభావం చాలా ప్రయోజనాలను అందిస్తుంది. ముఖ్యంగా మకర రాశి వారికి ఈ సమయంలో ఊహించని స్థాయిలో ఖర్చులు తగ్గుతాయి. ఇదే సమయంలో బ్యాంకు బ్యాలెన్స్ కూడా విపరీతంగా పెరుగుతుంది. పెండింగ్లో ఉన్న పనులు ఎంతో సులభంగా పూర్తవుతాయి. బంధువుల సహాయంతో ఈ సమయంలో వీరు విశేషమైన ప్రయోజనాలు పొందుతారు. అలాగే సొంత వ్యాపారాలు ప్రారంభించాలనుకుంటున్న వ్యక్తులకు ఈ సమయం చాలా అద్భుతమైనదిగా భావించవచ్చు. అంతేకాకుండా ఆలోచన శక్తితో ఈ రాశి వారు తప్పకుండా అద్భుతాన్ని సృష్టించగలుగుతారు. 

మిథున రాశి 
మిథున రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు కూడా ఈ సమయం చాలా అద్భుతంగా ఉండబోతోంది. సూర్యుడి ప్రభావంతో ఈ రాశి వారికి కలలు నెరవేరబోతున్నాయి. ముఖ్యంగా సంపాదనపరంగా ఊహించని స్థాయిలో డబ్బు లభిస్తుంది. ఉద్యోగం చేస్తున్న వ్యక్తులకు విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. అలాగే పాత స్నేహితుల నుంచి ఈ సమయంలో డబ్బులు కూడా పొందగలుగుతారు. అలాగే యాత్రలకు వెళ్లాలనుకుంటున్న వ్యక్తులకు ఈ సమయం ఎంతో ఆహ్లాదకరంగా ఉంటుంది. అంతేకాకుండా పెట్టుబడులు పెట్టాలనుకుంటున్న వ్యక్తులకు ఈ సమయం చాలా లాభదాయకంగా ఉంటుంది. 

వృశ్చిక రాశి 
నవంబర్ 16 నుంచి వృశ్చిక రాశి వారికి అదృష్టం ఆకస్మికంగా పెరుగుతుంది. వీరికి మొదటి స్థానంలో సూర్యుడు ఉండడం వల్ల పనితీరు ఊహించని స్థాయిలో మారుతుంది. అంతేకాకుండా ప్రతి పనిలో వీరు సంతోషంగా ఉండగలుగుతారు. అలాగే వీరికి ఆత్మగౌరవం కూడా పెరిగి అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయి. కుటుంబ సభ్యులతో ఎంతో ఆనందంగా ఉంటారు. రాజకీయాల్లో ఉన్న వ్యక్తులకు ఈ సమయం చాలా అద్భుతమైన అవకాశాలను అందిస్తుంది. అలాగే వ్యాపారాలపరంగా చాలా వరకు పురోగతి కూడా లభించబోతోంది. కెరీర్ పరంగా విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలిగే అవకాశాలు ఉన్నాయని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు.

Also Read: Shani Dev Effects: నవంబర్‌లో శని ప్రత్యక్ష కదలికలు.. ఈ రాశుల వారికి బిగ్ జాక్పాట్.. ఊహించని ఆదాయం!

కుంభరాశి 
శనిని పాలించే కుంభరాశి వారికి కూడా సూర్యుడి సంచార ప్రభావం అద్భుతమైన అవకాశాలు అందిస్తుంది. ముఖ్యంగా ఉద్యోగాలు వ్యాపారాలు చేస్తున్న వ్యక్తులకు ఈ సమయం ఎంతో అనుకూలంగా ఉంటుంది. పెద్ద మొత్తంలో పెట్టుబడులు పెట్టే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి. ఈ సమయంలో తండ్రి ఆరోగ్యం కూడా చాలా వరకు మెరుగుపడే ఛాన్స్ ఉంది. మానసికంగా కూడా కుంభరాశి వారు ఈ సమయంలో దృఢంగా తయారవుతారు. అలాగే ఏవైనా పనులు చేయాలనుకుంటున్న వ్యక్తులకు ఈ సమయం అద్భుతమైన అవకాశాలను అందిస్తుంది. దీర్ఘకాలిక సమస్యల నుంచి కూడా ఉపశమనం కలిగిస్తుంది.

NOTE: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం కేవలం నమ్మకాలపై ఆధారపడి మాత్రమే ఉంటుంది. దీనికి జీ తెలుగు న్యూస్‌కి ఎలాంటి సంబంధం లేదు. దీనిని జీ న్యూస్ ధ్రువీకరించదు.

Also Read: Shani Dev Effects: నవంబర్‌లో శని ప్రత్యక్ష కదలికలు.. ఈ రాశుల వారికి బిగ్ జాక్పాట్.. ఊహించని ఆదాయం!

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

