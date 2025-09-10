Sun Transit 2025: సూర్యుడి సంచారంతో ఈ రాశులవారికి దిమ్మతిరిగే లాభాలు..

Sun Transit 2025 Effect On Zodiac Telugu: జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం.. ఆరోగ్యం, నాయకత్వం, కీర్తి కారకుడైన సూర్యుడు సెప్టెంబర్ 17న కన్యారాశిలోకి సంచారం చేయబోతున్నాడు. ఈ గ్రహం ఆ తర్వాతి నెల అక్టోబర్ 16వ తేది వరకు ఈ రాశిలోనే సంచార దశలో ఉంటాడు. కన్య రాశివారికి అధిపతిగా బుధుడు వ్యవహరిస్తాడు. సూర్యుడు, బుధుడికి మధ్య స్నేహ భావన సంబంధం ఉంటుంది. దీనికి కారణంగా 12 రాశులవారికి చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుందని జ్యోతిష్య శాస్త్ర నిపుణులు తెలుతున్నారు. కన్యారాశిలో సూర్యుని సంచారం వల్ల 3 రాశులవారికి ఆర్థికపరమైన ఇబ్బందులు పూర్తిగా తొలగిపోతాయి. అంతేకాకుండా ప్రతికూల ప్రభావం కూడా తొలగిపోతుంది. అలాగే దీర్ఘకాలిక సమస్యలు కూడా పరిష్కారమవుతాయి.
ఈ రాశులవారికి బోలెడు లాభాలు:
మిథున రాశి:
సూర్యుడి సంచారం వల్ల మిథున రాశివారికి చాలా ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా పనుల్లో పెద్ద బాధ్యతలు కూడా పొందుతారు. ఈ సమయంలో భారీ మొత్తంలో వ్యాపారాలు కూడా మెరుగుపడతాయి. అలాగే వ్యాపారాలు కూడా చాలా వరకు లాభసాటిగా మారుతాయి. దీంతో పాటు పెద్ద పెద్ద ఒప్పందులు కూడా కుదుర్చుకుంటారు. దీంతో పాటు ఆర్థిక పరిస్థితులు కూడా గతంలో కూడా చాలా వరకు మెరుగుపడతాయి. మానసిక పరిస్థితులు కూడా గతంలో కంటే ఇప్పుడు మెరుగుపడే అవకాశాలు ఉన్నాయి. అలాగే ప్రేమ జీవితం కూడా శుభప్రదంగా ఉంటుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు.
వృశ్చిక రాశి:
వృశ్చిక రాశివారికి సూర్యుడి సంచారంతో వృశ్చిక రాశివారికి చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ప్రతి పనిలో ఊహించని గొప్ప విజయాలు కూడా సాధించగలుగుతారు. స్థానికంగా కూడా ఊహించని ఆర్థిక లాభాలు కలుగుతాయి. అలాగే పాత కోరికలు ఏవైనా ఉంటే సులభంగా నెరవేరుతాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. కొత్త ఉద్యోగాల కోసం ఎదురు చూస్తున్నవారికి ఈ సమయం చాలా అనుకూలంగా ఉంటుంది. అంతేకాకుండా వ్యాపారాలు కూడా లాభసాటిగా మారుతాయి. అకస్మాత్తుగా ఆర్థిక ప్రయోజనాలు కూడా పొందుతారు.
తుల రాశి:
సూర్యుడి సంచారం వల్ల తుల రాశివారికి చాలా అద్భుతమైన ఫలితాలు పొందుతారు. దీంతో పాటు ఆర్థికంగా ఈ సమయంలో అద్భుతమైన లాభాలు పొందుతారు. దీంతో పాటు ఉద్యోగాల్లో భారీ మొత్తంలో ఆఫర్స్ కూడా పొందగలుగుతారు. అలాగే వీరు అద్భుతమైన శుభవార్తలు కూడా పొందుతారు. కన్యారాశివారికి సూర్యుడి సంచారం వల్ల మానసిక ప్రశాంతత కూడా మెరుగుపడుతుంది. మనస్సు కూడా చాలా ప్రశాంతంగా మారుతుంది. జీవిత భాగస్వామి కూడా మీతో చాలా బాగుంటుంది.
