Sun Transits 2025: హస్తా నక్షత్రంలోకి గ్రహాల రాజు.. 3 రాశుల వారికి ఊహించని డబ్బు.. బంపర్ బెనిఫిట్స్..

Sun Transits 2025 Effect On Zodiac: సెప్టెంబర్ 27వ తేదీన హస్తా నక్షత్రంలోకి సూర్యుడు ప్రవేశిస్తాడు. దీని కారణంగా కొన్ని రాశుల వారికి బంపర్ ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా జీవితంలో ఎన్నడూ పొందలేని ఆనందం కూడా లభిస్తుంది. ఆర్థికంగా వీరికి కలిసి వచ్చే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి. 

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Sep 3, 2025, 09:59 AM IST

Sun Transits 2025 Effect On Zodiac Telugu: సూర్యుడిని గ్రహాలన్నిటికీ రారాజుగా భావిస్తూ ఉంటారు. అందుకే జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో అన్ని గ్రహాలతో పోలిస్తే ఈ గ్రహానికి చాలా ప్రత్యేకమైన ప్రాముఖ్యత ఉంటుంది. కీర్తి, సంపదకు కారకుడైన సూర్యుడు ఎంతో ప్రత్యేకత కలిగిన రోజున హస్తా నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించబోతున్నాడు. దీని ప్రభావం మొత్తం 12 రాశుల వారిపై పడినప్పటికీ.. మూడు రాశుల వారికి సానుకూలమైన ప్రభావాన్ని చూపుతుందని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. సెప్టెంబర్ 27వ తేదీన సూర్యగ్రహం హస్తా నక్షత్రంలోకి సంచారం చేయబోతోంది. అక్టోబర్ 10వ తేదీ వరకు కూడా సూర్యుడు హస్తా నక్షత్రంలోనే సంచార దశలో ఉంటాడు. కాబట్టి అప్పటివరకు మూడు రాశుల వారికి ఆలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. సూర్యుడు నక్షత్ర సంచారం చేయడం కారణంగా ఈ రాశుల వారు అదృష్టాన్ని పొందడమే కాకుండా ఆర్థికంగా కొన్ని లాభాలు పొందగలుగుతారు. 

ఈ రాశుల వారికి బంపర్ బెనిఫిట్స్..
మేషరాశి
సూర్యుడు హస్తా నక్షత్రంలోకి సంచారం చేయడం కారణంగా మేషరాశి వారికి ఈ సమయంలో ఆనందం విపరీతంగా పెరుగుతుంది. ముఖ్యంగా ఒంటరిగా జీవితం గడుపుతున్న వ్యక్తులకు భాగస్వామి తోడు కాబోతోంది. వీరికి వివాహ ప్రతిపాదనలు కూడా రావచ్చని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. వివాహితులకు ఈ సమయంలో ప్రత్యేకమైన ఆనందం కలుగుతుంది. సూర్యుడి ఆశీస్సులతో ఆరోగ్యం కూడా చాలా వరకు మెరుగు పడుతుంది. అంతేకాకుండా వీరు అనేక వ్యాధుల నుంచి బయటపడే ఛాన్స్ ఉందని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. వీరి కొత్త శక్తిని పొందడమే కాకుండా అద్భుతమైన జీవితాన్ని ఆనందిస్తారు. ఈ రాశి వారికి ఆత్మవిశ్వాసం కూడా చాలా వరకు పెరుగుతుంది.

తులారాశి 
తులా రాశి వారికి సూర్యుడు సంచార ప్రభావం వల్ల బోలెడు శుభ ఫలితాలు వస్తాయి. వివాహితులకు కుటుంబంలో ఎన్నో రకాల సమస్యల నుంచి ఉపశమనం కలుగుతుంది. ముఖ్యంగా వీరు వివాదాల నుంచి కూడా విముక్తి పొందగలుగుతారు. మతపరమైన కార్యక్రమాలను దృష్టిలో పెట్టుకొని ప్రయాణాలు చేసే వ్యక్తులకు ఎన్నో రకాల ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. అంతేకాకుండా ఆదాయం కూడా భారీ మొత్తంలో పెరిగే ఛాన్స్ ఉంది. అలాగే ఈ రాశుల వారికి మానసిక ఒత్తిడి కూడా తగ్గుతుంది. ముఖ్యంగా ఏవైనా సమస్యలు ఉన్నవారికి ఈ సమయంలో విశేషమైన లాభాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా వీరికి ఒత్తిడి నుంచి కూడా ఉపశమనం కలుగుతుంది. ఈ సమయంలో వ్యాపారాల్లో భారీ మొత్తంలో లాభాలు ఆర్జించగలిగే ఛాన్స్ ఉంది.

మీన రాశి 
మీన రాశి వారికి కూడా సెప్టెంబర్ 27వ తేదీ నుంచి కొన్ని విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా వీరికి ఆకస్మిక ఆర్థిక లాభాలు కలగడమే కాకుండా ఒంటరిగా ఉన్న వ్యక్తులకు బోలెడు ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. కుటుంబ సంబంధాలు మెరుగుపడడమే కాకుండా జీవితంలో ఎన్నడూ పొందలేని ధన లాభాలు పొందుతారని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. వ్యాపారవేత్తలు ఈ సమయంలో వీరికి భారీ మొత్తంలో ఒత్తిడి కూడా తగ్గుతుంది. దీని కారణంగా మానసిక ఆనందం మెరుగుపడుతుంది. అలాగే ఎలాంటి ప్రయాణాలు చేసిన వీరికి ఈ సమయం చాలా బాగుంటుంది.

