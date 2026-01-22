English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Sun Transit 2026: సూర్యుడి త్రిగుణ సంచారం ఎఫెక్ట్‌.. ఈ రాశులవారికి బంపర్‌ డబ్బు.. ఊహించని బెనిఫిట్స్‌!

Sun Transit 2026 Effect On Zodiac Telugu News: ఫిబ్రవరి నెలలో సూర్యుడి త్రిగుణ సంచారం జరగబోతోంది. దీని కారణంగా ఈ కింది రాశులవారికి అనుకున్న పనుల్లో విజయాలు లభించబోతున్నాయి. ఆర్థికంగా కూడా చాలా మేలు జరుగుతుంది. అయితే, ఈ సమయంలో అత్యధిక లాభాలు పొందే రాశులేవో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Jan 22, 2026, 02:45 PM IST

Sun Transit 2026: సూర్యుడి త్రిగుణ సంచారం ఎఫెక్ట్‌.. ఈ రాశులవారికి బంపర్‌ డబ్బు.. ఊహించని బెనిఫిట్స్‌!

Sun Transit 2026 Effect On Zodiac: ఫిబ్రవరిలో అనేక గ్రహాలు రాశుల్లో మార్పులు చేయబోతున్నాయి. ముఖ్యంగా కొన్ని ప్రధాన గ్రహాలు ఈ నెలలో రెండు నుంచి మూడు సార్లు కూడా సంచారం చేయబోతున్నాయి. సూర్యుడు ఈ సమయంలో మూడు సార్లు సంచారం చేయనుంది. మొదట ఫిబ్రవరి నెలలో 6వ తేదిన ధనిష్ఠ నక్షత్రంలోకి సూర్యుడు సంచారం చేస్తుంది. అలాగే  ఫిబ్రవరి 13వ తేదిన శతభిష నక్షత్రంలో సూర్యుడు, ఫిబ్రవరి 19న మరో సారి మార్పు, ఇలా సూర్యుడు మొత్తం మూడు సార్లు సంచారం చేస్తుంది. దీని కారణంగా కొన్ని రాశులవారికి చాలా శుభప్రదంగా ఉండబోతోందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. ఆర్థికంగా కూడా ఈ సమయంలో అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయి.    

ఈ రాశులవారికి బంఫర్‌ లాభాలు:
సింహ రాశి
సూర్యుడు మూడు సార్లు కదలికలు జరపడం వల్ల సింహ రాశివారికి చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ఈ సమయంలో ఊహించని స్థాయిలో విశ్వాసం కూడా పెరుగుతుంది. అంతేకాకుండా రాజకీయాలు, ఇతర సేవా రంగాల్లో ఉన్న వ్యక్తులకు అద్భుతమైన లాభాలు కూడా కలుగుతాయి. అంతేకాకుండా సమాజంలో గౌరవం కూడా రెట్టింపు అవుతుంది. పూర్వీకుల నుంచి ఆస్తులు కూడా పొందుతారు. చిన్న చిన్న సమస్యలకు పరిష్కారం కూడా దొరుకుతుది. ఆరోగ్యం కూడా చాలా బాగుంటుంది. 

ధనుస్సు రాశి
సూర్యుడి సంచారంతో ధనుస్సు రాశివారికి ఈ సమయంలో ధైర్యం కూడా ఊహించని స్థాయిలో పెరుగుతుంది. అంతేకాకుండా బలం కూడా రెట్టింపు అవుతుంది. ఏ చిన్న నిర్ణయాలు తీసుకున్న జీవితంలో ఉన్నత శిఖరాలకు చేరుకుంటారు. అంతేకాకుండా అదృష్టం కూడా రెట్టింపు అవుతుంది. ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో తోబుట్టువులతో సంబంధాలు మరింత మెరుగుపడతాయి. దీంతో పాటు ఆరోగ్యం కూడా చాలా బాగుంటుంది. మానిసికంగా బలంగా తయారవుతారు. 

మేషరాశి 
సూర్యుడి సంచారంతో మేష రాశివారికి అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. వీరికి ఈ సమయంలో అపారమైన లాభాలు కూడా కలుగుతాయి. దీంతో పాటు కొత్త ఆదాయ మార్గాలు కూడా పొందుతారు. దీంతో పాటు చాలా కాలంగా నిలిపోయిన డబ్బు కూడా తిరిగి పొందుతారు. దీంతో పాటు ఉద్యోగాలు చేసేవారికి మంచి పదోన్నతులు కూడా లభిస్తాయి. కొత్త కొత్త బాధ్యతలు కూడా లభించే అవకాశాలు ఉన్నాయి. దీంతో పాటు సమాజంలో విలువ కూడా ఊహించని స్థాయిలో పెరుగుతుంది. 

వృషభ రాశి
ఫిబ్రవరి నెలలో వృషభ రాశివారికి కెరీర్‌ పరంగా బోలెడు లాభాలు కలుగుతాయి. వీరికి పనులకు తగ్గ ప్రశంసలు కూడా కలుగుతాయి. దీంతో పాటు ఉన్నతాధికారుల నుంచి పూర్తి సపోర్ట్‌ కూడా లభిస్తుంది. అంతేకాకుండా ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు పొందాలనుకుంటున్న వ్యక్తులకు ఈ సమయంలో బోలెడు ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. సూర్యుడి ప్రభావంతో అనుకున్న ధనలాభాలు కూడా పొందుతారు. అలాగే ఈ సమయంలో పెద్ద మొత్తంలో పెట్టుబడులు పెట్టే అవకాశాలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి. 

కుంభ రాశి
సూర్యుడి ప్రభావంతో శని పాలించే కుంభ రాశివారికి కూడా చాలా వరకు మేలు జరుగుతుంది. వీరికి వ్యక్తుత్వం మరింత బలపడుతుంది. అంతేకాకుండా ఎలాంటి నిర్ణయాలు తీసుకున్న అద్భుతమైన లాభాలు పొందుతారు. వ్యాపార భాగస్వాములకు ఈ సమయంలో బోలెడు ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. దీంతో పాటు కొత్త ప్రాజెక్ట్‌లు ప్రారంభించడం వల్ల మంచి లాభాలు పొందుతారు. భవిష్యత్తులో అనుకున్న పనులు కూడా ఇప్పుడే చేసే అవకాశాలు ఉన్నాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. 

