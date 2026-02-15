Sun Venus Saturn Effect: 120 ఏళ్ల తర్వాత సూర్యుడు, శుక్రుడు, శని కలయిక.. ఈ రాశులవారికి బిగ్‌ గిఫ్ట్‌!

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Sun Venus Saturn Conjunction Effect On Zodiac: 120 ఏళ్ల తర్వాత సూర్యుడితో పాటు శుక్రుడు శని గ్రహాలు కుంభరాశిలో సంయోగం చెందబోతున్నాయి. దీని కారణంగా కొన్ని రాశుల వారిపై ఊహించని ప్రభావం పడుతుంది. ఆర్థికంగా చాలావరకు మేలు జరుగుతుందని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు.

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Feb 15, 2026, 10:50 AM IST

Sun Venus Saturn Conjunction Effect On Zodiac Telugu: 2026 సంవత్సరం ప్రారంభం నుంచి అనేక గ్రహాలు కదలికలు చేయడమే కాకుండా.. కొన్ని ప్రధాన గ్రహాలు రాశి సంచారం చేస్తూ వస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా ఫిబ్రవరి నెలలో ప్రత్యేకమైన సంయోగం జరగబోతోంది. ఈ సమయంలో రాహువుతో పాటు బుధుడు శుక్రుడు వంటి ప్రధాన గ్రహాలు కుంభరాశిలో కలిసి ఉండబోతున్నాయి. నిజానికి ఏవైనా రెండు గ్రహాలు కలిస్తేనే ఎంతో శక్తివంతమైన రాజయోగాలు ఏర్పడుతూ ఉంటాయి. అలాంటిది ఈ నెలలో కుంభరాశిలో చాలా శక్తివంతమైన గ్రహాలు కలయిక జరపడం విశేషం..దాదాపు 120 సంవత్సరాల తర్వాత ఇలా కొన్ని గ్రహాలు కుంభరాశిలో సంయోగం చెందబోతున్నాయి.. ఫిబ్రవరి 13న సూర్యుడు కుంభరాశిలోకి ప్రవేశించాడు. ఫిబ్రవరి 23వ తేదీన కుజుడు వెళ్తాడు. దీంతో ఈ రెండు గ్రహాల కలయిక జరుగుతుంది.  ఇప్పటికే కొన్ని గ్రహాలు కుంభరాశిలో సంచార దశలో ఉన్నాయి. దీంతో అన్ని గ్రహాలకు కలయిక జరుగుతుంది. దీని ప్రభావం ఈ క్రింది రాశుల వారిపై పడబోతోంది. 

ఈ రాశులవారికి బంపర్‌ ప్రయోజనాలు:
వృషభ రాశి 
ముఖ్యంగా కుంభరాశిలో ఈ గ్రహాల కలయిక కారణంగా కెరీర్ పరంగా చాలా వరకు లాభదాయకంగా ఉంటుంది. ఆర్థిక విషయాల్లో అద్భుతమైన లాభాలు పొందుతారు. చాలా కాలంగా కోరుకుంటున్న కోరికలు కూడా నెరవేరే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. పనుల్లో బాధ్యత కూడా విపరీతంగా పెరుగుతుంది.  గౌరవం పెరగడమే కాకుండా ఈ సమయంలో అనేక రకాల లాభాలు కలుగుతాయి. వ్యాపారాలు చేసే వ్యక్తులకు కొత్త లాభాలు ఎంతో సంతోషాన్ని అందిస్తాయి. ఆరోగ్యం సాధారణంగా మారుతుంది. అలాగే ఇప్పటికే వ్యాయామాలు చేస్తున్నవారు అలాగే కంటిన్యూ చేయడం మంచిది. 

సింహరాశి 
సింహరాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు ఆత్మవిశ్వాసం ఊహించని స్థాయిలో పెరుగుతుంది. ముఖ్యంగా వీరికి పెండింగ్లో ఉన్న ప్రతి పని విజయం సాధించే దిశగా ముందుకు సాగుతుంది. అలాగే సామాజిక జీవితం కూడా చాలా బాగుంటుంది. భాగస్వామ్య జీవితంలో సంబంధాలు మరింత బలపడే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. అలాగే ఈ సమయంలో మానసిక సమతుల్యతను కాపాడుకోవడం చాలా అవసరం. ముఖ్యంగా భాగస్వామ్య వ్యాపారాలు చేయాలనుకుంటున్న వ్యక్తులకు ఈ సమయం అద్భుతమైన అవకాశాలు అందించబోతోంది.

ధనస్సు రాశి 
ధనస్సు రాశి వారికి ఈ సమయంలో అదృష్టం విపరీతంగా కలిసి రాబోతోంది. విద్యతో పాటు వృత్తిపరమైన జీవితంలో సానుకూలమైన ఫలితాలు రావడం ప్రారంభమవుతాయి. పాత వివాదాల నుంచి ఎంతో సులభంగా పరిష్కారం లభించబోతోంది. ఆర్థిక సమస్యలు పూర్తిగా పరిష్కారం కాబోతున్నాయి. కుటుంబం నుంచి కూడా మంచి మద్దతు కూడా లభించబోతోంది. ఆధ్యాత్మిక కార్యకలాపాలు మనస్సును ప్రశాంతంగా ఉంచుతాయి. దీంతోపాటు ఈ సమయంలో ఎన్నో రకాల అనారోగ్య సమస్యలకు పరిష్కారం లభిస్తుంది.

మకర రాశి 
మకర రాశి వారికి కోరుకున్న కోరికలు నెరవేరడమే కాకుండా.. ఈ సమయంలో ఎన్నో రకాల ఆదాయ వనరులు పొందుతారు. పాత ప్రణాళికలు ఆకస్మిక ధన లాభాలను తెచ్చిపెడతాయి. పనుల్లో కష్టపడటం వల్ల ప్రశంసలు కూడా పొందే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ఇంట్లో కుటుంబ సభ్యులతో చాలా బాగుంటా. చిన్నచిన్న ఉద్రుక్తతలు వచ్చినప్పటికీ.. ఈ సమయం చాలా బాగుంటుంది. అంతేకాకుండా అవగాహన పరిస్థితులు కూడా మెరుగుపడే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి.

