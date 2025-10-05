English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Hamsa Maha Purusha Yoga Effect On Zodiac Telugu: దీపావళి సమయంలో ఎంతో శక్తివంతమైన మహా పురుష రాజయోగం ఏర్పడబోతోంది. దీని కారణంగా కొన్ని రాశుల వారికి విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. అంతేకాకుండా ఆర్థికంగా కూడా కలిసి రాబోతోంది. 

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Oct 5, 2025, 11:06 AM IST

Hamsa Maha Purusha Yoga: ఈ రాశుల వారికి దీపావళి వెలుగులు నింపబోతున్న మహాపుష రాజయోగం.. అపార కుబేరులు అవ్వడం ఖాయం..

Hamsa Maha Purusha Yoga Effect On Zodiac Telugu: ఈ సంవత్సరం దీపావళి వెలుగు కొన్ని రాశుల వారి జీవితాల్లో చీకటిని తొలగించబోతోంది. చాలా సంవత్సరాల తర్వాత ఈ సమయంలో గ్రహ సంయోగం జరగబోతోంది. శని తో పాటు బృహస్పతి గ్రహం సంయోగం చేసి మహాపురుష రాజయోగాన్ని సృష్టించబోతున్నాయని జ్యోతిష్య శాస్త్ర నిపుణులు చెబుతున్నారు. చాలా అరుదుగా ఈ గ్రహ సంయోగాలు జరుగుతూ ఉంటాయి. అలాంటిది దీపావళి సమయంలో జరగడం చాలా శుభప్రదమని జ్యోతిష్యులు భావిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా మహాపురుష రాజయోగం వల్ల కొన్ని రాశుల వారికి ఈ సమయంలో విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలగబోతున్నాయి. బృహస్పతి కర్కాటక రాశిలో ప్రవేశించి మహాపురుష రాజయోగాన్ని సృష్టిస్తాడు.. దీనివల్ల మీన రాశి తో పాటు మరికొన్ని రాశిలో వారు విశేషమైన ప్రయోజనాలు పొందుతారు..

మీన రాశి 
దీపావళి పండగకు ముందే మీన రాశి వారికి ఊహించని ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. శని, బృహస్పతి కలయికతో జీవితంలో వీరికి కొత్త అధ్యయనం ప్రారంభం కాబోతోంది. ముఖ్యంగా కొన్ని కఠినమైన పనులు కూడా పూర్తవుతాయి. నిలిచిపోయిన డబ్బులు కూడా ఊహించని స్థాయిలో తిరిగి వస్తాయి. వ్యాపారాలు చేసే వ్యక్తులు భారీ మొత్తంలో డబ్బులు ఆర్జించే అవకాశాలు ఉన్నాయి..

కర్కాటక రాశి 
కర్కాటక రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు కూడా హంస మహా పురుష రాజయోగం వల్ల అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా వీరి జీవితంలో కొత్త అధ్యయనం ప్రారంభమవుతుంది. అలాగే వీరికి పనుల్లో పురోగతి కూడా లభిస్తుంది. అంతేకాకుండా జీవితంలో ఉన్నత స్థాయికి చేరుకునే అవకాశాలున్నాయి. అలాగే ఎన్నో రకాల ఒడిదుడుకుల నుంచి ఉపశమనం కలుగుతుంది.  కర్కాటక రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు ఈ సమయం చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా వీరికి దీపావళికి ముందే ఏర్పడే శక్తివంతమైన రాజయోగాల వల్ల కుటుంబ జీవితం చాలా ఆనందకరంగా ముందుకు సాగుతుంది. అంతేకాకుండా ఉద్యోగాలు చేసే వ్యక్తులు అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు పొందుతారు. ఇక కొత్త ఉద్యోగాల్లో చేరాలనుకుంటున్న వ్యక్తులకు ఈ సమయం చాలా ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. 

తులారాశి 
తులా రాశి వారికి కూడా ఈ మహాపురుష రాజయోగం వల్ల కీర్తి ప్రతిష్టలు పెరగడమే కాకుండా పదోన్నతులు కూడా లభిస్తాయి. ముఖ్యంగా కార్యాలయాల్లో ఉద్యోగాలు చేసే వారికి విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. ఈ సమయంలో వ్యక్తిగత జీవితం చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. అలాగే కొన్ని రకాల పనులు చేయడం వల్ల విశేషమైన ప్రయోజనాలు పొందగలుగుతారు.

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

