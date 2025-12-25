English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Jupiter Grace: 2026లో ఈ రాశుల వారికి గురు బలం రెట్టింపు.. బృహస్పతి అనుగ్రహంతో 365 రోజులు డబ్బే, డబ్బు!

Jupiter Grace: 2026లో ఈ రాశుల వారికి గురు బలం రెట్టింపు.. బృహస్పతి అనుగ్రహంతో 365 రోజులు డబ్బే, డబ్బు!

Powerful Jupiter Grace Effect: 2026 సంవత్సరం బృహస్పతి అనుగ్రహంతో కొన్ని రాశుల వారు జీవితంలో ఎన్నడూ పొందలేని ప్రయోజనాలు పొందుతారు. ముఖ్యంగా ఆర్థికంగా బలపడడమే కాకుండా.. వ్యాపారాలు విస్తరించి అద్భుతమైన ఆర్థిక వనరులు పొందగలుగుతారు. అనుకున్నంత డబ్బు సులభంగా పొందే ఛాన్స్ లు కూడా ఉన్నాయి.

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Dec 25, 2025, 04:29 PM IST

Jupiter Grace: 2026లో ఈ రాశుల వారికి గురు బలం రెట్టింపు.. బృహస్పతి అనుగ్రహంతో 365 రోజులు డబ్బే, డబ్బు!

Powerful Jupiter Grace Effect On Zodiac: 2026 సంవత్సరం అనేక ప్రధాన గ్రహాలు నక్షత్ర సంచారంతో పాటు రాశి సంచారం కూడా చేస్తాయి. ముఖ్యంగా మార్చిలో శని నక్షత్ర సంచారం కూడా చేయబోతోంది. ఆ తర్వాత బృహస్పతి గ్రహం కూడా కదరికలు జరుపుతుంది. జూన్ 18వ తేదీన రాత్రి 9 గంటల సమయంలో బృహస్పతి గ్రహం పుష్యమి నక్షత్రం లోకి సంచారం కూడా చేస్తుంది. ఇలా 2026 సంవత్సరం గురు గ్రహం కీలక పాత్ర పోషించబోతోంది. దీని కారణంగా బృహస్పతి అనుగ్రహం సంవత్సరం పాటు కొన్ని రాశుల వారిపై ఉండబోతోంది. ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో నాలుగు రాశుల వారు తప్పకుండా ధనవంతులై అఖండ ధనయోగం కలగబోతోందని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా బృహస్పతి అనుగ్రహం చేత ఆయారాశులు డబ్బు పొందడమే కాకుండా శ్రేయస్సు సంపాదన ఊహించని స్థాయిలో పొందే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి. అలాగే వివాహాల్లో అడ్డంకులు కూడా తొలగిపోబోతున్నాయని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. అయితే, 2026 సంవత్సరంలో గురుగ్రహం అనుగ్రహం పొందే రాశులేవో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం.

కర్కాటక రాశి 
కర్కాటక రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు బృహస్పతి అనుగ్రహం వల్ల ఏడాది మొత్తం అనేక అనుకూలమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా వీరికి ఆర్థికంగా ఈ ఏడాది కలిసివచ్చే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. కర్కాటక రాశి వారికి ఉద్యోగాలపరంగా కొత్త కొత్త అవకాశాలు కూడా రావచ్చు. వ్యాపారాలు ప్రారంభించే వ్యక్తులకు ఇది అద్భుతమైన సమయంగా భావించవచ్చు. కుటుంబ సభ్యుల సపోర్టుతో వ్యాపారాలు ప్రారంభిస్తే అద్భుతమైన ఆర్థిక లాభాలు పొందగలుగుతారు ముఖ్యంగా పెట్టుబడులు పెట్టాలనుకునే వ్యక్తులు ఈ సమయంలో గురు గ్రహం అనుగ్రహం వల్ల ఊహించిన లాభాలు పొందుతారు. 

Also Read: Chatugrahi Yoga 2026: త్వరలో 4 గ్రహాల అరుదైన కలయికతో రాజయోగం.. జాక్ పాట్ కొట్టబోతున్న రాశులు ఇవే..

కన్యారాశి 
పుష్యమి నక్షత్రం లోకి బృహస్పతి సంచారం చేయడం వల్ల కన్యా రాశి వారికి చాలా అదృష్టాన్ని కలిగిస్తుంది. పెళ్లిళ్లు కానీ వీరికి ఈ సమయంలో తప్పకుండా అద్భుతమైన వివాహ ప్రతిపాదనలు కూడా రావచ్చు. ఎప్పుడూ పొందలేని ఆనందాన్ని కూడా పొందగలుగుతారు. జీవితంలో ఒత్తిడి పూర్తిగా తొలగిపోతోంది. అలాగే వైవాహిక ఆనందం విపరీతంగా పెరిగి విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. వ్యక్తిగత జీవితం చాలా సానుకూలంగా మారుతుంది. కెరీర్ పరంగా కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం కూడా లభించబోతోంది. సమాజంలో గౌరవం పెరిగి అనుకున్నంత స్థాయిలో పేరు సంపాదించుకుంటారు.

ధనస్సు రాశి 
బృహస్పతి అనుగ్రహం వల్ల రాబోయే రాబోయే ఏడాది అనేక విధాలుగా ప్రయోజనాలు కలిగే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా మంచి వ్యాపారాలు ప్రారంభించడం వల్ల అనుకున్నంత డబ్బును కూడా పొందగలుగుతారు. అలాగే ఇప్పటికే వ్యాపార రంగాల్లో స్థిరపడిన వ్యక్తులు పెద్దపెద్ద కంపెనీలతో ఒప్పందాలు కూడా కుదుర్చుకుంటారు. ముఖ్యంగా ప్రేమ జీవితం మరింత మెరుగుపడే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి పిల్లల జీవితాల్లో వస్తున్న సమస్యలు కూడా తొలగిపోయే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి. కోరుకున్న భాగస్వామిని ఈ సమయంలో పొందే అవకాశాలున్నాయి. ముఖ్యంగా కుటుంబ జీవితంలో ఆనందం అనేది ఈ ఏడాదిలో కనిపిస్తుంది.

మీన రాశి 
మీన రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు బృహస్పతి సంచారం వల్ల చాలా శుభప్రదంగా ఉండబోతోంది. ఉద్యోగాల్లో కొత్త కొత్త మార్పులు వస్తాయి. అంతేకాకుండా అద్భుతమైన అవకాశాలు లభించి.. ఊహించని ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. పోటీ పరీక్షలతో పాటు ఇంటర్వ్యూలకు అటెండ్ అయ్యే వ్యక్తులకు ఈ సమయం అద్భుతమైన విజయాలను తెచ్చిపెట్టబోతోంది. కెరీర్ పరంగా సానుకూల మార్పులు సులభంగా పొందగలుగుతారు. అంతేకాకుండా మీ కుటుంబ సభ్యుల సపోర్టుతో ఈ సమయంలో అనేక మంచి పనులు చేసే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి.

Also Read: Chatugrahi Yoga 2026: త్వరలో 4 గ్రహాల అరుదైన కలయికతో రాజయోగం.. జాక్ పాట్ కొట్టబోతున్న రాశులు ఇవే..

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

