English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Trigrahi Yoga Effect 2025: త్రిగ్రహి యోగం ఎఫెక్ట్.. ఈ రాశుల వారికి అపార ధన లాభాలు.. సంతోషం రెట్టింపు..

Trigrahi Yoga Effect On Zodiac: త్రిగ్రహి యోగం సెప్టెంబర్ నెలలో ఏర్పడబోతోంది. దీని కారణంగా మూడు రాశుల వారి జీవితాల్లో అదృష్టం ప్రకాశించబోతోంది. దీనివల్ల వీరు అపారమైన ధన లాభాలు పొందుతారు. అలాగే నిలిచిపోయిన పనులు కూడా ఎంతో సులభంగా పూర్తి చేస్తారు. 

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Aug 14, 2025, 10:15 AM IST

Trending Photos

Best OTT Recharge Plans: బంపర్ గుడ్‌న్యూస్.. ఫ్రీగా అమెజాన్ ప్రైమ్, నెట్‌ఫ్లిక్స్, హాట్‌స్టార్ సబ్‌స్క్రిప్షన్ కావాలా..!
5
Recharge Plans
Best OTT Recharge Plans: బంపర్ గుడ్‌న్యూస్.. ఫ్రీగా అమెజాన్ ప్రైమ్, నెట్‌ఫ్లిక్స్, హాట్‌స్టార్ సబ్‌స్క్రిప్షన్ కావాలా..!
School Holiday: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో రేపు, ఎల్లుండి అన్నీ స్కూల్స్‌కు సెలవు?
5
Schools Holiday
School Holiday: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో రేపు, ఎల్లుండి అన్నీ స్కూల్స్‌కు సెలవు?
Ella D Verma: ఈ బ్యూటీ షేపులు చూస్తే అదిరిపోతారు..అమ్మాయిగా మారిన స్టార్ క్రికెటర్ కొడుకు..
6
Ella D Verma
Ella D Verma: ఈ బ్యూటీ షేపులు చూస్తే అదిరిపోతారు..అమ్మాయిగా మారిన స్టార్ క్రికెటర్ కొడుకు..
Siraj Wife: టీమ్ఇండియా బౌలర్ సిరాజ్ కాబోయే భార్య..సోషల్‌మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్!!
6
Mohammad siraj
Siraj Wife: టీమ్ఇండియా బౌలర్ సిరాజ్ కాబోయే భార్య..సోషల్‌మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్!!
Trigrahi Yoga Effect 2025: త్రిగ్రహి యోగం ఎఫెక్ట్.. ఈ రాశుల వారికి అపార ధన లాభాలు.. సంతోషం రెట్టింపు..

Trigrahi Yoga Effect On Zodiac 2025: ఒక నిర్దిష్ట సమయంలో మాత్రమే గ్రహాలు రాశుల్లో సంచారం చేస్తూ ఉంటాయి. అలాగే అప్పుడప్పుడు కొన్ని గ్రహాలు ఒకే రాశిలో కలుస్తూ ఉంటాయి. ఇలా కలవడానికి ప్రత్యేకమైన ప్రాముఖ్యత ఉంటుంది. దీనినే జ్యోతిష్య శాస్త్ర పరిభాషలో సంయోగంగా పిలుస్తారు. ఇలాంటి సమయంలోనే శక్తివంతమైన రాజయోగాలు కూడా ఏర్పడుతూ ఉంటాయి. అయితే, సెప్టెంబర్ నెలలో శుక్రుడు సూర్యుడు కేతువు మూడు గ్రహాలు సంయోగం చేస్తాయి. దీని కారణంగా సింహరాశిలో త్రిగ్రహి రాజయోగం ఏర్పడుతుంది. దీనివల్ల కొన్ని రాశుల వారికి అదృష్టం కూడా కలిసి వస్తుంది. అలాగే ఆకస్మిక ఆర్థిక లాభాలతో జీవితంలో పురోగతి సాధించే అవకాశాలు కూడా ఉంటాయి. ఇది ఎంతో శక్తివంతమైన రాజయోగం కాబట్టి విశేషమైన ప్రయోజనాలు కూడా కలుగుతాయి. అయితే, ఈ శక్తివంతమైన రాజయోగం వల్ల అదృష్టాన్ని పొందబోయే రాశులేవో? ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం.

ఈ రాశులవారికి ప్రయోజనాలు:
వృశ్చిక రాశి
త్రిగ్రహి యోగం ప్రభావం వల్ల కెరీర్, వ్యాపారంపరంగా అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా వ్యాపారాలు లాభసాటిగా మారుతాయి. కొత్త వారితో స్నేహం ఏర్పడి అద్భుతమైన లాభాలు పొందుతారు. అలాగే ఒక్కరే రెండు రెండు వ్యాపారాలు కూడా చేసే అవకాశాలు లభిస్తాయి. ఇక ఉద్యోగాలు చేసే వారికి ఈ సమయంలో పదోన్నతులు లభించి.. జీతాలు భారీ మొత్తంలో పెరుగుతాయి. వ్యాపారాల్లో కొత్త భాగస్వాములతో కలిసి అద్భుతమైన పనులు చేయగలుగుతారు. అలాగే మీ జీవిత భాగస్వామి కూడా ఈ సమయంలో ఎంతో ఆనందంగా ఉంటుంది. ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు చేసేవారు అనుకున్న ప్రదేశాలకు బదిలీలవుతారు. అంతేకాకుండా తండ్రితో సంబంధాలు మరింత మెరుగుపడతాయి.

సింహరాశి 
త్రిగ్రహి యోగ ప్రభావంతో సింహరాశి వారికి చాలా ప్రయోజనకరంగా ఉండబోతోంది. ముఖ్యంగా వీరికి ఈ సమయంలో గౌరవంతో పాటు ఊహించని ఆర్థిక ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. అలాగే విద్యార్థులు చదువుల్లో విజయాలు సాధించగలుగుతారు. పోటీ పరీక్షలు రాయడం వల్ల మంచిర్యాంకులు పొందుతారు. ముఖ్యంగా ప్రేమ జీవితం ఈ సమయంలో శృంగార భరితంగా ఉంటుంది. భాగస్వామితో ఈ సమయంలో అద్భుతమైన ప్రదేశాలు సందర్శిస్తారు. వివాహాలు కాని వారు ఎంతో ఆనందంగా ఉంటారు. ఇక వైవాహిక జీవితం పరంగా పెద్దగా చెప్పనక్కర్లేదు. ఈ సమయంలో వీరు అనుకున్న పనులు కూడా సులభంగా నెరవేరుతాయి. ఏవైనా సమస్యలు ఉంటే ఎంతో సులభంగా పరిష్కారం అవుతాయి.

ధనస్సు రాశి 
ధనస్సు రాశి వారికి త్రిగ్రహి యోగం ప్రభావం వల్ల శుభ సమయం ప్రారంభమవుతుంది. వీరు అదృష్టవంతులు అవ్వడమే కాకుండా ఈ సమయంలో నిలిచిపోయిన పనులు పూర్తి చేసి గొప్ప విజయాలు సాధించగలుగుతారు. అంతేకాకుండా పని పట్ల శ్రద్ధ పెరిగి నిరంతరం విజయం కోసం కష్టపడి పనులు చేస్తారు. దీనివల్ల అద్భుతమైన ఆదాయాన్ని పొందగలుగుతారు. చిన్న పెద్ద తేడా లేకుండా అందరితో కలిసి విహారయాత్రలకు కూడా వెళ్తారు. అలాగే కొన్ని రకాల కోరికలు కూడా సులభంగా నెరవేరబోతున్నాయి. వీరు ఈ సమయంలో డబ్బు ఆదా చేయడంలో అద్భుతమైన విజయాలు సాధించగలుగుతారు.

Also Read: King Cobra Laying Eggs Video: నోట్లో నుంచి గుడ్డు పెట్టిన పాము.. వీడియో చూస్తే షాక్‌ అవుతారు!

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebook సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

Trigrahi Yog Effectstrigrahi yoga effectlatest newstelugu newsTrigrahi Yog

Trending News