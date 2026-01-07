Venus And Saturn Conjunction: 60 డిగ్రీల కోణంలోకి శుక్రుడు, శని.. ఈ రాశుల వారికి ఊహించని డబ్బు.. దిమ్మతిరిగే బెనిఫిట్స్..

Venus And Saturn Conjunction Effect On Zodiac Telugu: మకర సంక్రాంతిని భారతీయులు కొత్త మార్పులకు నాందిగా భావిస్తారు. అంతేకాకుండా కొత్త సంవత్సరంలో వచ్చే మొదటి పండగగా చెప్పుకుంటారు. ఇది 2026 సంవత్సరంలో రుతువు మార్పులను సూచించడమే కాకుండా.. కొన్ని రాశులకు అద్భుతమైన ఫలితాలను అందిస్తుంది. అయితే, జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, ఈ సమయంలో మకరంలోకి సూర్యుడు ప్రవేశిస్తాడు.
మకర సంక్రాంతి తర్వాత శని, శుక్ర గ్రహాలు ప్రత్యేకమైన కోణంలో రాబోతున్నాయి. దీని కారణంగానే త్రి ఏకాదశ యోగం ఏర్పడబోతోంది. ఇది జనవరి 15న ఉదయం 11:46 గంటలకు ఏర్పడబోతోంది. అయితే, ఒకదానికొకటి 60 డిగ్రీల దూరంలో ఉండడం వల్ల ఈ యోగం ఏర్పడబోతోంది. అయితే, త్రి ఏకాదశ యోగంలో కొన్ని రాశులవారికి చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ఈ సంయోగం దాదాపు 30 సంవత్సరాల తర్వాత ఏర్పడబోతోంది. దీని కారణంగా ఈ కింది రాశులవారికి ఎన్నో రకాల ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. అయితే, ఈ సమయంలో ఏయే రాశులవారికి బాగుంటుందో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
ఈ రాశులవారికి ఊహించని లాభాలే లాభాలు:
మీన రాశి
ఎంతో శక్తివంతమైన త్రి ఏకాదశ యోగంతో మీన రాశివారికి చాలా బాగుటుంది. అలాగే జీవితంలో స్థిరత్వం కూడా ఏర్పడుతుంది. ముఖ్యంగా కెరీర్లో ఇబ్బందులు పడుతున్న వారికి ఈ సమయం చాలా అద్బుతంగా ఉంటుంది. పనులు చేస్తున్నవారికి కొత్త బాధ్యతలు కూడా లభిస్తాయి. అలాగే కొన్ని రకాల ఉద్యోగాలు చేసేవారికి పదోన్నతులు కూడా లభిస్తాయి. ఆర్థికంగా కూడా చాలా రకాల ప్రయోజనాలు కలిగే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. గతంలో నిలిపోయిన డబ్బులు కూడా తిరిగిపొందుతారు. స్నేహితుల నుంచి చాలా రకాల లాభాలు కూడా పొందుతారు. మానసిక సమస్యలు కూడా పూర్తిగా తొలగిపోతాయి.
మేషరాశి
మేష రాశి వారికి ఈ శక్తివంతమైన రాజయోగ ప్రభావంతో విదేశీ వ్యాపారాలు మెరుగుపడే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. వృత్తిపరంగా కూడా బోలెడు డబ్బులు పొందగలుగుతారు. శుక్రుడు ప్రభావంతో భారీ మొత్తంలో డబ్బులు కూడా పొందే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి అంతేకాకుండా ఏదైనా పనులను ప్రతిష్టాత్మకంగా ప్రారంభించడం వల్ల సక్సెస్ కూడా అవుతారు. కొత్త ఉద్యోగాలతో పాటు ఇప్పటికే జాబ్ చేస్తున్న వారికి ఎంతో మేలు జరుగుతుంది. అలాగే ఖర్చులు కూడా నియంత్రణ లోకి వస్తాయి. విదేశాల్లో పనులు చేయాలనుకుంటున్న వ్యక్తులకు కోరికలు కూడా నెరవేరుతాయి. అంతేకాకుండా ఈ సమయంలో ఎంతో అనుకూలమైన లాభాలు పొందుతారు. అలాగే శని ప్రభావం వల్ల కాస్త సమస్యలు ఎదుర్కున్నప్పటికీ ఇతర గ్రహాల ప్రభావంతో అద్భుతాలు సృష్టించగలుగుతారు.
మకర రాశి
సంక్రాంతి తర్వాత కూడా మకర రాశివారికి చాలా రకాల ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా వీరికి ఆర్థిక పరిస్థితులు మెరుగుపడడమే కాకుండా ప్రతిష్ట విపరీతంగా పెరుగుతుంది. కెరీర్ పరంగా కృషికి తగ్గ ప్రతిఫలం కూడా లభిస్తుంది. ఉన్నతాధికారులను ఈ సమయంలో ఆకట్టుకునే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి. వ్యాపారాలు చేస్తున్నవారు కొత్త కస్టమర్స్ నుంచి ఒప్పందాలు కూడా కుదుర్చుకుంటారు. దీంతో పాటు జీవితంలో వస్తున్న అన్ని రకాల ఆర్థిక సమస్యలు తొలగిపోతాయి. భాగస్వామ్య జీవితంలో కూడా ప్రేమ విపరీతంగా పెరుగుతుంది. అలాగే కుటుంబ జీవితం కూడా చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది.
