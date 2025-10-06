Venus And Sun Effect: శుక్రుడు, సూర్యుడి అపారమైన అనుగ్రహం.. ఈ 3 రాశుల వారికి బంపర్ జాక్పాట్.. ఊహించని డబ్బే డబ్బు..

Venus And Sun Powerful Effect Telugu: రాక్షసులకు అధిపతి అయిన శుక్రుడికి జ్యోతిష్య శాస్త్రం పరంగా ప్రత్యేకమైన ప్రాముఖ్యత ఉంటుంది. వీరికి సంపాదనతో పాటు వివాహం ప్రేమ, ఆకర్షణ, విలాసాలకు, అదృష్టానికి సూచికగా భావిస్తారు. శుక్ర గ్రహం ఒక్కొక్క రాశిలో దాదాపు 26 రోజుల పాటు ఉంటాడు. అలాంటి శుక్ర గ్రహం 12 రాశులు తిరగడానికి దాదాపు సంవత్సరం పాటు సమయం పడుతుంది. ఇదిలా ఉంటే అక్టోబర్ 9న శుక్రుడు కన్యా రాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. ఈ గ్రహం నీచరాశిలోకి ప్రవేశించడం వల్ల దీని శుభ ప్రభావం చాలా తక్కువగా ఏర్పడుతుందని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. అలాగే ఇదే సమయంలో సూర్యుడితో పాటు శుక్ర గ్రహాల సంయోగం కూడా జరుగుతుంది. దీని కారణంగా అన్ని రాశుల వారిపై దీని శక్తివంతమైన ప్రభావం పడుతుందని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. ఈ ప్రభావం వల్ల కొన్ని రాశుల వారికి విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. అంతేకాకుండా అదృష్టం కలిసి వచ్చి.. ఊహించని ప్రయోజనాలు పొందగలుగుతారు..
వృశ్చిక రాశి
సూర్య శుక్ర గ్రహాల కలయికతో వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ సమయం నుంచి సంతోషకరమైన రోజులు ప్రారంభమవుతాయి. ముఖ్యంగా సమాజంలో గౌరవం లభించడమే కాకుండా.. ఊహించని ప్రయోజనాలు కలుగుతాయని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. అలాగే వీరు లక్షల రూపాయల్లో డబ్బులు సంపాదిస్తారు. కొత్త కొత్త అవకాశాలు పొందడమే కాకుండా డబ్బు సంబంధిత సమస్యలకు పరిష్కారం లభిస్తుంది. లక్ష్యాలు సాధించడంలో వృశ్చిక రాశి వారి ఎల్లప్పుడూ ముందుంటారు. అలాగే ఈ సమయంలో కూడా వీరు శుక్రుడి అనుగ్రహంతో లక్ష్యాలను సాధిస్తారు..
కన్య రాశి
కన్య రాశి వారికి కూడా శుక్రుడి అనుగ్రహం వల్ల చాలా శుభ్రంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా వీరికి అపారమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. అంతేకాకుండా వైవాహిక జీవితంలో అనేక సమస్యలు కూడా తొలగిపోయే అవకాశాలు ఉన్నాయి. భాగస్వామితో కలిసి ఎంతో ఆనందకరమైన జీవితాన్ని గడుపుతారు. అంతేకాకుండా ఉద్యోగాలపరంగా పదోన్నతులు కూడా లభిస్తాయి. వ్యాపారం లాభసాటిగా మారడమే కాకుండా.. ఊహించని లాభాలు కలుగుతాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. అంతేకాకుండా ఆరోగ్యం కూడా చాలా వరకు మెరుగు పడుతుంది. ఎప్పటినుంచో తీవ్ర అనారోగ్య సమస్యలతో బాధపడుతున్న వ్యక్తులకు కాస్త ఉపశమనం కలుగుతుంది.
సింహ రాశి
శక్తివంతమైన శుక్రుడి ప్రభావం సింహ రాశి వారికి చాలా ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా వీరికి అనేక రంగాల్లో ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. కుటుంబ సభ్యుల పరంగా వస్తున్న సమస్యలు కూడా పరిష్కారమవుతాయి. అవివాహితులకు వివాహాలు కూడా జరుగుతాయి. దీంతోపాటు సమాజంలో గౌరవం లభించి.. ఊహించని స్థాయిలో కొత్త ఆదాయ వనరులు పొందుతారు. అలాగే డబ్బులు కూడా ఆదా చేస్తారు. స్నేహితులతో చాలా బాగుంటారు. దీని కారణంగా విశేషమైన ప్రయోజనాలు పొందుతారు. అలాగే ఎప్పటినుంచో తీవ్ర సమస్యలను ఎదుర్కొంటున్న వ్యక్తులకు శుక్రుడి అనుగ్రహం లభించి విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి.
Also Read:Ketu Favorite Zodiac: కేతువు ఇష్టపడే రాశులు ఇవే.. వీరికి ఎల్లప్పుడూ డబ్బే డబ్బు.. పేదవాళ్లు కూడా ధనవంతులు అవుతారు!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook