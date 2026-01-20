English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఆధ్యాత్మికం
  • Venus Effect: ఫిబ్రవరి 1న శుక్రుడి అపారమైన ఎఫెక్ట్.. ఈ రాశుల వారిని ధనవంతులు చేయబోతున్నట్లు లక్ష్మీదేవి!

Venus Effect: ఫిబ్రవరి 1న శుక్రుడి అపారమైన ఎఫెక్ట్.. ఈ రాశుల వారిని ధనవంతులు చేయబోతున్నట్లు లక్ష్మీదేవి!

Venus Effect 2026: ఫిబ్రవరి ఒకటో తేదీన శుక్రుడు సక్రమ మార్గంలోకి రాబోతున్నాడు. దీనికి కారణంగా ఆయా రాశుల వారి జీవితాల్లో అద్భుతమైన మార్పులు వస్తాయి. అనుకోకుండా ధన లాభాలు కూడా పొందుతారు. అలాగే కెరీర్ పరంగా విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి.

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Jan 20, 2026, 10:25 AM IST

Venus Effect: ఫిబ్రవరి 1న శుక్రుడి అపారమైన ఎఫెక్ట్.. ఈ రాశుల వారిని ధనవంతులు చేయబోతున్నట్లు లక్ష్మీదేవి!

Venus Effect On Zodiac 2026: జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం శుక్రుడిని సంపాదన ఆనందం, అదృష్టానికి సూచికగా భావిస్తారు. ఇలాంటి గ్రహం 2025 సంవత్సరం డిసెంబర్ 31వ తేదీన అస్తమించింది. అయితే ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరి ఒకటో తేదీన శుక్రుడు మకర రాశిలో సక్రమ మార్గంలోకి రాబోతున్నాడు. ఏదైనా ఒక గ్రహం తీరుగమనం నుంచి సక్రమ మార్గంలోకి రావడం వల్ల జీవితంలో అద్భుతమైన మార్పులు సంభవిస్తాయి. ముఖ్యంగా దీని ప్రభావం అన్ని రాశుల వారిపై పడుతుంది. శుక్రుడి ప్రభావంతో కొన్ని రాశుల వారు అదృష్టవంతులు కూడా అవుతారు. అలాగే ఆర్థికంగా కూడా ఆయా రాసిన వారికి మేలు జరుగుతుంది. కెరీర్ పరంగా ఈ సమయంలో చాలా ముందుకు సాగే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. అయితే శుక్రుడు సక్రమ మార్గంలోకి రావడం వల్ల ఫిబ్రవరి 1వ తేదీ నుంచి ఏ రాశుల వారికి ఎక్కువగా మేలు జరుగుతుందో మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

ఈ రాశులవారికి ఊహించని లాభాలు:
మిథున రాశి 
శుక్రుడు ఉదయించడం వల్ల ఎక్కువగా మిథున రాశి వారికి లాభాలు కలుగుతాయి. వీరికి ఫిబ్రవరి 1వ తేదీ నుంచి ఆత్మవిశ్వాసం ఊహించని స్థాయిలో పెరుగుతుంది. దీంతోపాటు సమాజంలో ఇమేజ్ కూడా విపరీతంగా పెరిగే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. కొత్త సంబంధాలు ఏర్పడి మంచి పరిచయాలు కూడా పొందుతారు. అలాగే జీవితంలో వస్తున్న కొన్ని రకాల సమస్యలు ఎంతో సులభంగా తొలగిపోయే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా డబ్బు సంబంధిత సమస్యలు ఎదుర్కొంటున్న వ్యక్తులకు ఈ సమయం అద్భుతమైన అవకాశాల అందిస్తుంది. చాలాకాలంగా ఆస్తుల్లో పెట్టుబడులు పెట్టాలనుకుంటున్న వ్యక్తులకు ఇది అద్భుతమైన సమయం గా భావించవచ్చు. ఇక కుటుంబ సభ్యుల నుంచి కూడా ఈ సమయంలో శుభవార్తలు వినే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి. వైవాహిక జీవితంలో వస్తున్న సమస్యలు కూడా పూర్తిగా తొలగిపోతాయని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు.

తులారాశి 
ఫిబ్రవరి ఒకటవ తేదీ నుంచి తులా రాశి వారికి కూడా చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా జీవితంలో కథ కొద్ది రోజుల నుంచి వస్తున్న ఎలాంటి సమస్యలైనా పరిష్కారం అవుతాయి.. అంతేకాకుండా ఆనందంతో పాటు శ్రేయస్సు విపరీతంగా పెరుగుతుంది. వీరు ఈ సమయంలో కొత్తగా కారు లేదా ఇతర ఆస్తులు కూడా కొనుగోలు చేయగలుగుతారు. అనుకుంటున్న పనులు వెంటవెంటనే చేసి భారీ మొత్తంలో డబ్బులు కూడా పొందగలుగుతారు. వ్యాపారాల్లో అనుకున్న లాభాలు కూడా పొంది ముందుకు సాగుతారు. తల్లిదండ్రులతో సంబంధాలు అద్భుతంగా మెరుగుపడే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా వీరు ఈ సమయంలో ఎంతో ఓపికతో సహనంతో పనిచేస్తే భారీ మొత్తంలో అదృష్టం సహకరించి ఎన్నో రకాల ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. ఆందోళన కూడా పూర్తిగా తొలగిపోతుంది.

మకర రాశి 
శుక్రుడి ప్రభావంతో మకర రాశి వారికి కూడా ఎంతో మేలు జరుగుతుంది. ఈ సమయంలో వీరిపై వీరికి నమ్మకం పెరిగి కెరీర్ పరంగా ముందుకు సాగుతారు. అంతేకాకుండా పెద్దపెద్ద ఆఫర్లు కూడా పొందే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ఉద్యోగాల్లో స్థిరపడిన వ్యక్తులకు గౌరవం కూడా ఊహించని స్థాయిలో పెరుగుతుంది. అంతేకాకుండా పూర్వీకుల ఆస్తులు కూడా పొందగలుగుతారు. ఏదైనా బాధ పెట్టుబడుల నుంచి ఈ సమయంలో భారీ మొత్తంలో లాభాలు పొందుతారు. అలాగే చాలా కాలంగా నిలిచిపోయిన కొన్ని డబ్బులు కూడా తిరిగి వస్తాయి. ముఖ్యంగా ఇంట్లో అత్యంత శుభకరమైన వాతావరణం నెలకొంటుంది. మనశ్శాంతి కూడా విపరీతంగా పెరుగుతుందని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు.

Also Read: Mercury Transit 2026: మకరంలో తిష్ట వేసిన బుధుడు.. ఈ రాశుల వారికి కోటీశ్వరులయ్యే యోగం ప్రారంభం!

 

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

