Venus Transit Effect On Zodiac Telugu: మార్చి నెలలో శుక్రుడు మీన రాశిలోకి ప్రవేశించబోతున్నాడు. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, ఈ గ్రహాన్ని ప్రేమతో పాటు సౌకర్యానికి సూచికగా భావిస్తారు. దీని కారణంగా ఈ గ్రహం ఇప్పటికే శని సంచార దశలో ఉన్న రాశిలోకి ప్రవేశించడం వల్ల శుక్రుడితో పాటు శని గ్రహాల కలయిక జరుగుతుంది. ఈ సమయంలో ఎంతో శక్తివంతమైన మాల్వీయ రాజ్యయోగం ఏర్పడుతుంది. ఈ యోగంతో కొన్ని రాశులవారికి ఊహించని స్థాయిలో ధన రాశులు కలుగుతాయి. అలాగే ఈ సమయంలో చాలా శుభప్రదమైన పంచ మహాపురుష యోగం కూడా ఏర్పడబోతోంది. దీంతో చాలా రాశులవారికి అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా విదేశాల్లో ఉన్నవారు భారీ మొత్తంలో లాభాలు కూడా పొందుతారు. అంతేకాకుండా సంబంధాలు కూడా పూర్తి స్థాయిలో మెరుగుపడే అవకాశాలు కనిసిస్తున్నాయి. ఎప్పటి నుంచో తీవ్ర సమస్యలతో బాధపడేవారికి కాస్త పరిష్కారం కూడా లభిస్తుంది.
ఈ రాశులవారికి బంపర్ మనీ:
వృషభ రాశి
వృషభ రాశివారికి 11వ స్థానంలో ఈ గ్రహాల కలయిక జరగబోతోంది. దీని కారణంగా ఈ రాశువారికి కెరీర్ పరంగా అద్భుతమైన విజయం లభిస్తుంది. అలాగే ఉద్యోగాల పరంగా లాభాలు కూడా కలుగుతాయి. అంతేకాకుండా వ్యాపారాల్లో ప్రయత్నాలు కూడా అనేక డబ్బులను తెచ్చిపెడుతాయి. వీరి ఆదాయం కూడా విపరీతంగా పెరుగుతుంది తెలివిగా పెట్టుబడులు పెట్టడం వల్ల ఈ సమయం చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది.
మిథున రాశి
మిథున రాశివారికి కెరీర్ పరంగా కూడా బోలెడు లాభాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా వ్యాపారాలు చేస్తున్నవారికి ఈ సమయం చాలా లాభదాయకంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగాలు చేస్తున్నవారికి అద్భుతమైన పదోన్నతులు కూడా లభిస్తాయి. దీంతో పాటు భారీ మొత్తంలో ఆస్తులు కూడా సంపాదిస్తారు. కుటుంబ జీవితంలో ఆనందం కూడా రెట్టింపు అవుతుంది. ఖర్చులు కూడా చాలా అదుపులో ఉంటాయి.
కర్కాటక రాశి
కర్కాటక రాశివారికి శుక్రుడి సంచార ప్రభావంతో అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా వీరికి తొమ్మదవ స్థానంలో ఈ సంచారం జరగబోతోంది. దీంతో ఉన్నత విద్యా కోసం విదేశాలకు కూడా వెళ్లే ఛాన్స్లు ఉన్నాయి. అంతేకాకుండా కుటుంబ సభ్యులతో సంబంధాలు కూడా మెరుగుపడతాయి. అలాగే భాగస్వాముల నుంచి మంచి సపోర్ట్ కూడా లభిస్తుంది.
కన్య రాశి
కన్యా రాశివారికి ఏడవ స్థానంలో శుక్రుడు సంచారం చేయబోతున్నాడు. దీని కారణంగా ఉద్యోగాలు చేసేవారికి చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. వీరు కొత్త ఇళ్లతో పాటు ఇతర లగ్జరీ వస్తువులు కొనుగోలు చేసే అవకాశాలు ఉన్నాయి. అలాగే ఉద్యోగాలు చేసేవారు ఉన్నత అధికారుల నుంచి గౌరవం కూడా పొందుతారు. కుటుంబ సభ్యులతో నాణ్యమైన సమయాన్ని గడిపే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి.
మీన రాశి
మీన రాశివారికి మొదటి స్థానంలో ఈ సంచారం జరగబోతోంది. దీని కారణంగా వ్యాపారాలు చేసేవారికి ఎంతో శుభప్రదంగా ఉంటుంది. వ్యాపారాలు చేసేవారు భారీగా లాభాలు కూడా పొందుతారు. ఉద్యోగాల పరంగా వస్తున్న సమస్యలు కూడా పూర్తిగా తొలగిపోతాయి. అంతేకాకుండా వీరు ఈ సమయంలో సంతోషకరమైన జీవితాన్ని గడిపే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి.
Mercury Transit 2026: బుధుడి శక్తివంతమైన ప్రభావం.. మార్చి 13 నుంచి ఈ రాశుల వారికి ఊహించని సంపాదన!
