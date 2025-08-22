English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Venus Transit Effect: శుక్రుడి శుభ ప్రభావం.. ఈ రాశుల వారికి గోల్డెన్ డేస్ స్టార్ట్.. ఆర్థికంగా బలపడడానికి ఇదే మంచి ఛాన్స్..

Venus Transit Effect On Zodiac: శుక్రుడి సంచారం కారణంగా కొన్ని రాశుల వారికి ఈ సమయం చాలా బాగుండబోతోంది. ముఖ్యంగా సంపదపరంగా విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. అలాగే ఈ సమయంలో కుటుంబ సభ్యులతో ఆనందంగా ఉంటారు.

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Aug 22, 2025, 10:00 AM IST

Venus Transit Effect On Zodiac Telugu: జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో శుక్రుడు పాత్ర చాలా కీలకమైంది గా భావించవచ్చు. ఒక వ్యక్తి జీవితంలో శుక్రుడు అనేక అంశాలను ప్రభావితం చేస్తాడు. ముఖ్యంగా జీవితంలో భౌతిక ఆనందంతో పాటు వైవాహిక జీవితం, సంపద, ప్రేమ ఇవన్నీ బాగుండాలంటే శుక్రుడు జాతకంలో శుభస్థానంలో తప్పకుండా ఉండాల్సి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా శుక్రుడు శుభప్రభావం జాతకాలపై ఉండాల్సి ఉంటుంది. అలాంటప్పుడే జీవితంలో ఏదైనా చేయగలుగుతారు. శుక్రుడి ప్రభావం వల్ల జీవితంలో ఆనందం పొందడమే కాకుండా అప్పుడప్పుడు అకస్మాత్తుగా ధనవంతులు కూడా అయ్యే ప్రభావాన్ని పొందగలుగుతారు. 

ఆగస్టు 21వ తేదీన శుక్రుడు కర్కాటక రాశిలోకి సంచారం చేశాడు. ఈ రాశికి అధిపతిగా చంద్రుడు వ్యవహరిస్తాడు. కాబట్టి శుక్ర సంచార ప్రభావం వల్ల కొన్ని రాశుల వారికి ఆనందంతో పాటు సంపద, వ్యక్తిగత జీవితంలో మార్పులు సంభవిస్తూ ఉంటాయి. ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో కొన్ని రాశుల వారు భారీ మొత్తంలో లాభపడే అవకాశాలున్నాయి. శుక్రుడి సంచార ప్రభావంతో అత్యంత లాభాలు పొందబోయే రాశులేవో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..

కర్కాటక రాశి 
శుక్రుడు కర్కాటక రాశిలోకి ప్రవేశించడం వల్ల ఈ స్థానిక రాశి వారికి కూడా విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా వ్యక్తిగత జీవితంలో మార్పులు వచ్చి ఆరోగ్యం మెరుగుపడే అవకాశాలున్నాయి. అలాగే వీరికి ఆత్మవిశ్వాసం కూడా విపరీతంగా పెరుగుతుంది. దీని కారణంగా వీరు ఎలాంటి పనులైనా చేయగలుగుతారు. ప్రేమ సంబంధాలు మరింత మెరుగుపడే అవకాశాలున్నాయి. ముఖ్యంగా భాగస్వామ్య సంబంధాలు కూడా మెరుగుపడే ఛాన్స్ ఉందని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. 

కర్కాటక రాశి వారికి శుక్రుడు సంచార ప్రభావం వల్ల కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం లభించబోతోంది.. ముఖ్యంగా వీరు కొత్త పనులను ప్రారంభించడం ఈ సమయంలో చాలా మంచిదని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. అలాగే కర్కాటక రాశి వారు సృజనాత్మక రంగాల్లో పెట్టుబడులు పెట్టడం వల్ల అద్భుతమైన లాభాలు పొందుతారు. ప్రతి పనిలో వీరు సంతృప్తి చెందడమే కాకుండా లక్ష్యాలు సాధించడంలో ముందుంటారు. వీరు ఎలాంటి పనులు చేసిన అద్భుతమైన లాభాలు పొందగలుగుతారు.

తులారాశి 
తులా రాశి వారికి కూడా శుక్రుడు కర్కాటక రాశిలోకి ప్రవేశించినందున ఎన్నో రకాల ప్రయోజనాలు పొందబోతున్నారు. ముఖ్యంగా ఈ సంచార ప్రభావంతో వృత్తి జీవితంలో విశేషమైన మార్పులు పొందుతారు. దీంతో వీరు అద్భుతమైన లాభాలు పొందే అవకాశాలున్నాయి. అలాగే జీవితంలో కీర్తి, ప్రతిష్టలు కూడా విపరీతంగా పెరుగుతాయి. ఈ సమయంలో సమాజంలో మంచి పేరు లభించే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి. 

తులా రాశి వారికి ఈ సమయంలో డబ్బు సంబంధిత సమస్యలు కూడా మెరుగుపడే అవకాశాలున్నాయి.. ఉద్యోగాలు చేస్తున్న వారికి ఈ సమయం చాలా బాగుంటుంది.. మీరు ఈ సమయంలో పదోన్నతులు పొందడమే కాకుండా భారీ మొత్తంలో డబ్బులు సంపాదించగలుగుతారు. కెరీర్ పరంగా కూడా కొన్ని విశేషమైన లాభాలు కలుగుతాయి. అంతేకాకుండా కుటుంబ సభ్యులతో ఆనందంగా గడిపి.. కొన్ని మధురమైన క్షణాలు అనుభవిస్తారు. ఇక భాగస్వామ్య జీవితం పరంగా చాలా బాగుంటుంది.

మీన రాశి 
మీన రాశి వారికి విద్య, ప్రేమ, సృజనాత్మకతకు సంబంధించిన కీలకమైన మార్పులు ఈ సమయంలో వస్తాయి. ముఖ్యంగా వీరికి కుటుంబ జీవితంలో ఆనందం విపరీతంగా పెరుగుతుంది. కుటుంబ సభ్యులు ఈ సమయంలో చాలా అద్భుతంగా ఆలోచించి మంచి మధురమైన క్షణాలు గడుపుతారు. కొత్త సంబంధాలు మరింత మెరుగుపడే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఆరోగ్యపరంగా విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు.

Also Read: King Cobra Laying Eggs Video: నోట్లో నుంచి గుడ్డు పెట్టిన పాము.. వీడియో చూస్తే షాక్‌ అవుతారు!

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

