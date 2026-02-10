English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Venus Transit 2026: రేపే శతభిషా నక్షత్రంలోకి శుక్రుడు.. ఈ రాశుల వారికి ఆకస్మిక డబ్బుతో పాటు లగ్జరీ లైఫ్ సొంతం..

Venus Transit In Shatabhisha Effect: శతభిషా నక్షత్రంలోకి రేపు శుక్రుడు ప్రవేశించబోతున్నాడు దీంతో ఎంతో శుభప్రదమైన ప్రభావం అన్ని రాశుల వారిపై పడుతుంది. ఆయా రాశుల వారి జీవితాల్లో అద్భుతమైన మార్పులు వస్తాయి. ఈ సమయంలో వీరు జీవితంలో ఉన్నత స్థాయిలకు చేరే అవకాశాలు ఉన్నాయి.

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Feb 10, 2026, 10:18 AM IST

Venus Transit In Shatabhisha Effect Telugu: ఫిబ్రవరి నెలలో అనేక గ్రహాలు రాశి సంచారాలు చేయబోతున్నాయి. ముఖ్యంగా ఫిబ్రవరి 11వ తేదీన బుధవారం ఉదయం 8 గంటలకు శుక్రుడు శతభిషా నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించబోతున్నాడు. ఫిబ్రవరి 22వ తేదీ వరకు అదే రాశిలో సంచార దశలో ఉంటాడు. ఆ తర్వాత శుక్రుడు పూర్వాభాద్రపద నక్షత్రంలోకి ప్రవేశిస్తాడు.. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం ఫిబ్రవరి 11వ తేదీ నుంచి 22వ తేదీ వరకు కొన్ని రాశుల వారికి చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. 

ఈ సమయంలో శుక్రుడి ప్రభావంతో కొన్నిరాశుల వారు ఆకస్మిక డబ్బు పొందగలిగే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. అలాగే విలాసం కూడా పెరిగి కొన్ని లగ్జరీ వస్తువులు కూడా కొనుగోలు చేస్తారు. సాంకేతికతతో పాటు వైద్యం పరిశోధన రంగాల్లో పనులు చేస్తున్న వ్యక్తులకు అనుకొని అద్భుతమైన లాభాలు కూడా కలుగుతాయి. అలాగే అద్భుతమైన సృజనాత్మకత పెరిగి జీవితంలో ముందుకు సాగుతారు.

ఈ రాశులవారికి బంపర్‌ లాభాలు:
వృషభ రాశి 
వృషభ రాశి వారికి శుక్రుడు ఎల్లప్పుడూ అధిపతిగా వ్యవహరిస్తాడు. కాబట్టి వీరికి ఈ సమయం చాలా శుభ్రంగా ఉంటుంది. వీరు కొత్త నగలు లేదా కార్లు కొనుగోలు చేసే అవకాశాలున్నాయి. అంతేకాకుండా ఇతర లగ్జరీ వస్తువులు కూడా కొనుగోలు చేస్తారు. ఆర్థిక పరిస్థితులు కూడా గతంలో కంటే ఇప్పుడు మరింత మెరుగుపడతాయి. ఒత్తిడి పూర్తిగా తగ్గే అవకాశాలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి.

మిథున రాశి 
మిథున రాశి వారికి ఈ సమయంలో అదృష్టం అనుకున్నంత స్థాయిలో పెరుగుతుంది. దీని కారణంగా భారీ మొత్తంలో నిలిచిపోయిన డబ్బులు కూడా తిరిగి పొందుతారు. వ్యాపారాలు లాభసాటిగా మారడమే కాకుండా కొత్త ఆలోచనలతో అద్భుతమైన విజయాలు సాధించే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఈ సమయంలో చిన్న చిన్న ప్రయాణాలు చేయడం వల్ల సమయం చాలా బాగుంటుంది. 

కుంభరాశి 
కుంభ రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు శతభిషా నక్షత్రంలోకి శుక్రుడు ప్రవేశించడం వల్ల చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా వీరికి వ్యక్తిగత జీవితంలో ఊహించని స్థాయిలో సంతోషం పెరుగుతుంది. అలాగే ప్రేమ, వైవాహిక జీవితం చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. స్టాక్ మార్కెట్లలో పెట్టుబడులు పెట్టే వారికి ఈ సమయం చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. అంతేకాకుండా నష్టాల్లో నుంచి డబ్బులు తిరిగి పొందుతారు.

తులారాశి 
తులా రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు కూడా శుక్రుడి అద్భుతమైన ప్రభావంతో మేధో సామర్థ్యం విపరీతంగా పెరుగుతుంది. అలాగే ఈ సమయంలో వీరికి సృజనాత్మకత కూడా పెరిగి.. కళాకారులతో పాటు రచయితలకు విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. ప్రపంచ సంబంధాలు మెరుగుపడి ఈ సమయం చాలా శుభప్రదంగా  మారుతుంది.

Also Read: Mercury Transit 2026: మకరంలో తిష్ట వేసిన బుధుడు.. ఈ రాశుల వారికి కోటీశ్వరులయ్యే యోగం ప్రారంభం!

NOTE:

Also Read: Mercury Transit 2026: మకరంలో తిష్ట వేసిన బుధుడు.. ఈ రాశుల వారికి కోటీశ్వరులయ్యే యోగం ప్రారంభం

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

