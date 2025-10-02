English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Dussehra 2025: దుర్గమ్మ విగ్రహాల నిమజ్జనం ఎప్పుడు చేయాలి..?.. పండితులు ఏంచెబుతున్నారంటే..?

Dussehra Navratri tradition: దేశ మంతట కూడా దుర్గ నవరాత్రుల్ని ఘనంగా నిర్వహించుకుంటున్నారు. అయితే.. మండపాలలో ఏర్పాటు చేసిన దుర్గమ్మ తల్లి విగ్రహాల్ని  ముఖ్యంగా ఏరోజు నిమజ్జనం చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Oct 2, 2025, 06:37 PM IST
  • దుర్గమ్మ విగ్రహాల నిమజ్జనం..
  • కీలక సూచనలు చేసిన పండితులు..

Dussehra 2025: దుర్గమ్మ విగ్రహాల నిమజ్జనం ఎప్పుడు చేయాలి..?.. పండితులు ఏంచెబుతున్నారంటే..?

Dussehra 2025 durga pandal immersion date process: దేశంలో ప్రస్తుతం ఎక్కడ చూసిన శారదీయ నవరాత్రుల ఉత్సవాల్ని ఘనంగా నిర్వహించుకుంటున్నాం. ఈరోజు దసరా పండగను జరుపుకుంటున్నాం. చాలా చోట్ల ఉదయం నుంచి ఆలయాలకు భక్తులు క్యూలు కట్టారు. అంతేకాకుండా.. తమ వాహనాల పూజలు చేస్తు బిజీ అయిపోయారు. ముఖ్యంగా దసరా రోజున చాలా మంది ఆయుధపూజల్ని జరుపుకుంటారు.

అయితే.. చాలా మంది వివిధ మండపాలలో దుర్గమ్మ విగ్రహాల్ని ఏర్పాటు చేశారు. అంతే కాకుండా.. నవరాత్రుల్లో కూడా అమ్మవారిని భక్తి ప్రపత్తులతో పూజించున్నారు. అయితే, అనాదీగా దసరా మరుసటి రోజున దుర్గమ్మ విగ్రహాల్ని నిమజ్జనం చేస్తుంటారు. కానీ ఈసారి దసరా మరుసటి రోజు శుక్రవారం రావడం వల్ల ఒకింత ఇబ్బంది ఏర్పడింది.

శుక్రవారం రోజున అమ్మవారిని మన  ఊరినుంచి నీటిలోకి సాగనంపడం, నిమజ్జనం చేయడాన్ని చాలా మంది వ్యతిరేకిస్తున్నారు. దీనికి బదులుగా శనివారం నిమజ్జనం చేయాలని చర్చలు జరుపుకుంటున్నారు. శుక్రవారం కోడల్ని అత్తింటి నుంచి పుట్టింటికి పంపరు. అదే విధంగా పుట్టింటి బిడ్డను బుధవారంరోజున అత్తింటికి పంపరు.

ఇలాంటి ఆచారంను పాటిస్తారు. ప్రస్తుతం దుర్గమ్మను కూడా చాలా మంది మండపాల నిర్వాహకులు శనివారం రోజున నిమజ్జనం చేయాలని తీర్మానించుకున్నట్లు తెలుస్తొంది.

Read more: Vijayawada Indrakeeladri: దసర పండగ ఎఫెక్ట్.. ఇంద్రకీలాద్రిపై పొటెత్తిన భక్తులు.. దేవస్థానం సంచలన నిర్ణయం..

కొంత మంది మాత్రం రేపు అంటే శుక్రవారం రోజు నిమజ్జనంకు రెడీ అయిపోయినట్లు సమాచారం.  నిమజ్జనం చేసే ముందు కూడా అమ్మవారికి రోజు లాగే పూజలు, అర్చనలు , నైవేద్యం చూపించి ఆతర్వాత నిమజ్జనంకు దుర్గమ్మ విగ్రహంను తీసుకెళ్లాలి. ఇలా చేస్తే దోషాలు ఉండవని పండితులు చెబుతున్నారు.

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

Dussehra 2025Navratri Durga pujaDurga pandalShardiya Navratri festivalDurga pandal immersion

