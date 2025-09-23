English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Dussehra Utsav: వైభవంగా శ్రీశైలం క్షేత్రంలో దసరా మహోత్సవాలు ప్రారంభం

Dussehra 2025 Mahotsav Begins At Srisailam Temple: నల్లమల్లలో కొలువుదీరిన శ్రీశైలంలో దసరా మహోత్సవాలు అంగరంగ వైభవంగా ప్రారంభమయ్యాయి. మల్లికార్జునుడితో కొలువుదీరిన భ్రమరాంబికా దేవికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా శ్రీశైలం దసరా సంబరాలు విశేషాలు ఇవే.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Sep 23, 2025, 02:46 PM IST

Dussehra Utsav: వైభవంగా శ్రీశైలం క్షేత్రంలో దసరా మహోత్సవాలు ప్రారంభం

Srisailam Dussera Utsav: శ్రీగిరి క్షేత్రం శ్రీశైలంలో దసరా ఉత్సవాలు అంగరంగ వైభవంగా ప్రారంభించారు. మల్లికార్జున స్వామి క్షేత్రంలో కొలువుదీరిన భ్రమరాంబికా దేవి ఉత్సవాలు ప్రారంభమయ్యాయి. ఉత్సవాల్లో భాగంగా మొదటిరోజు భ్రమరాంబికాదేవి శైలపుత్రీ అలంకారంలో దర్శనమిచ్చారు. ఈ సందర్భంగా భృంగి వాహనంపై పురవీధుల్లో శ్రీస్వామి అమ్మవార్ల గ్రామోత్సవం నిర్వహించారు. ఈ వేడుక అత్యంత కమనీయంగా జరిగింది.

శ్రీశైలం మహాక్షేత్రంలో శ్రీదేవి శరన్నవరాత్రి దసరా మహోత్సవాలు వైభవంగా ప్రారంభమయ్యాయి. తొమ్మిది రోజులపాటు నిర్వహించే దసరా ఉత్సవాలకు ఆలయ ఈవో శ్రీనివాసరావు, అర్చకులు, వేద పండితులు శాస్త్రోక్తంగా యాగశాల ప్రవేశం చేసి ప్రత్యేక పూజల అనంతరం దసరా మహోత్సవాలకు శ్రీకారం చుట్టారు.ముందుగా గణపతిపూజ, శివసంకల్పం, చండీశ్వరపూజ, కంకణాధారణ, అఖండ దీపారాధన, వాస్తు పూజ, వాస్తు హోమం, వివిధ విశేష పూజలు నిర్వహించి దసరా మహోత్సవాలను ప్రారంభించారు.

మొదటిరోజు భ్రమరాంబికాదేవి శైలపుత్రీ అలంకారంలో భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు. ముందుగా అమ్మవారి ఆలయ ప్రాంగణంలో ఏర్పాటు చేసిన ప్రత్యేక వేదికపై శైలపుత్రీ అలంకారంలో ఉన్న అమ్మవారికి పలు రకాల పూలు, బిల్వాదళాలతో శాస్త్రోక్తంగా అర్చకులు, వేదపండితులు వేదమంత్రాలతో మంగళవాయిద్యాల నడుమ సుగంధ ద్రవ్యాలతో ధూపదీప నైవేద్యాలతో పూజించి మంగళ హారతులిచ్చారు. భ్రమరాంబికాదేవి శైలపుత్రీ అలంకారంలో, మల్లికార్జునస్వామి అమ్మవారు భృంగివాహనంపై ఆసీనులై ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించి కర్పూర హారతులిచ్చారు.

అనంతరం వైభవంగా గ్రామోత్సవానికి స్వామి అమ్మవార్లు బయలుదేరగా ఉత్సవమూర్తుల ముందు కొమ్ము వాయిద్యాలు నేమలి‌ఈకలతో మహిళల నృత్యాలు, గిరిజనుల ఆటపాటలు, కోలాటాలు, చెక్క భజనలు వివిధ రకాల గిరిజన నృత్యాలు భక్తులను ఆకట్టుకున్నాయి. ఆలయం లోపలి నుంచి శ్రీస్వామి అమ్మవార్లు గ్రామోత్సవంలో విహరించారు. స్వామి అమ్మవారిని భక్తులు దర్శించుకుని‌ కర్పూర నీరాజనాలు అర్పించారు. 

రోజు ప్రత్యేక పూజలు
దసరా మహోత్సవాలలో రోజు సాయంత్రం వివిధ అలంకరణ రూపంలో భ్రమరాంబికా అమ్మవారు భక్తులకు దర్శనం ఇవ్వనున్నారు. వివిధ వాహన సేవలతో గ్రామోత్సవంగా స్వామి అమ్మవారు భక్తులకు దర్శనమిస్తారని భక్తులు భక్తిశ్రద్ధలతో స్వామిఅమ్మవార్లను దర్శించుకోవాలని ఆలయ ఈవో శ్రీనివాసరావు విజ్ఞప్తి చేశారు.

