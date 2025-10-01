Dussehra 2025: దసరా పండగ.. రావణుడి పది తలల వెనుక ఉన్న అసలు అర్థం ఏంటో తెలుసా..?..

Dussehra 2025 the history behind ravanas ten heads in Ramayana: ప్రస్తుతం దేశమంతట ఎక్కడ చూసిన కూడా దేవీ శరన్నవరాత్రుల ఉత్సవాల్ని భక్తి ప్రపత్తులతో జరుపుకుంటున్నాం. ముఖ్యంగా అక్టోబర్ 2న తేదీన దసరాను జరుపుకుంటాం. ఈ క్రమంలో దసరా రోజున చాలా చోట్ల రావణాసురుడి ప్రతిమను కాల్వడం ఆనవాయితీగా వస్తుంది. అంతే కాకుండా.. రావణాసురుడు గొప్ప శివభక్తుడు. ఆయన్ను రావణ బ్రహ్మ అని కూడా పిలుస్తారు.
కానీ ఆయన అనేక మంది గంధర్వకన్యల్ని వేధించడంతో వారితో శాపానికి గురౌతాడు. చివరకు సీతమ్మను చెరపట్టి తన నాశనంను కొనితెచ్చుకుంటాడు. ఈ క్రమంలో దేశ మంతట కూడా దసరా రోజున రావణాసురుడి ప్రతిమను అనాదీగా దహనం చేయడం మనం చూస్తుంటాం. అయితే.. రావణాసురుడు పది తలల వెనుకాల ఉన్న అసలు అర్థం ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
రావణుడు ఒక సారి తపస్సు చేసి తన పదితలలతో ఏకంగా శివయ్య కైలాసంను తన తలపై నిలబెడతాడు. అప్పుడు శివుడు తాండవం చేసి, రావణుడి గర్వం అణుస్తాడు. అప్పుడు రావణుడు తన కడుపును చీల్చి సంగీతంతో శివయ్యను మెప్పిస్తాడు. ఆతర్వాత శివుడు రావణుడి భక్తికి మెచ్చి తన ఆత్మలింగం ప్రసాదిస్తాడు. అయితే.. ఆ తర్వాత గోకర్ణం వద్ద గణేషుడు రావణుడ్ని అడ్డగించి,మైమరిపించి, శివయ్యను అక్కడే ప్రతిష్టాపన చేసేలా చేస్తాడు.
మత విశ్వాసాల ప్రకారం, రావణుడికి పది తలలు బ్రహ్మ ఇచ్చిన వరంగా ఇచ్చాడంటారు. అయితే, రావణాసురుడి పది తలలు అతని 10 ముఖ్య లక్షణాలను కూడా సూచిస్తాయి. పురాణాల ప్రకారం రావణాసురుడి 10 తలల వెనక అసలు రహస్యం ఏంటో చూద్దాం. బ్రహ్మను తపస్సుచేత మెప్పించడం వల్ల రావణుడికి పది శిరస్సుల్ని ప్రసాదిస్తాడు.
అయితే.. ఇవి కామ, క్రోధ, కోపం, దురాశ, అహంకారం, ద్వేషం, అసూయ, అబద్దం.. రావణుడు దుర్గుణాలకు మొదలైన వాటికి సూచికలుగా మారాయని పండితులు చెబుతున్నారు. ఎంత గొప్పవాడైన చెడు పనులు చేస్తే, గొప్ప సంపదలు, దైవీక శక్తులు ఉన్నా చివరకు నశించి పోతారనే దానికి రావణుడి కథను ఉదాహరణంగా చెబుతారు. అందుకే మంచి తలంపుతో రాముడు చెప్పిన మార్గంలో వెళ్లాలని పెద్దలు చెబుతుంటారు.
