English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Dussehra 2025: దసరా పండగ.. రావణుడి పది తలల వెనుక ఉన్న అసలు అర్థం ఏంటో తెలుసా..?..

Shardiya navratri 2025: దసరా పండగ రోజున చాలా మంది రావణాసురుడి ప్రతిమను కాలుస్తారు. అనాదీగా చెడుపై మంచి గెల్చినందుకు గాను ఈ విధంగా రావణాసురుడ్ని దహనం చేయడం ఆచారంగా పాటిస్తున్నారు. అయితే... అసలు రావణుడి పది తలలవెనుకాల ఉన్న అసలు నిజం ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Oct 1, 2025, 05:44 PM IST
  • రావణాసురుడి పదితలల వెనకాల రహస్యం..
  • చెడు చేస్తే నాశనం తప్పదంటున్న పండితులు..

Trending Photos

School Holidays: విద్యార్థులకు బంపర్‌ బొనాంజ.. అక్టోబర్‌ మొదటి వారం పూర్తిగా దసరా సెలవుల ప్రకటన..!
5
Dussehra holidays 2025
School Holidays: విద్యార్థులకు బంపర్‌ బొనాంజ.. అక్టోబర్‌ మొదటి వారం పూర్తిగా దసరా సెలవుల ప్రకటన..!
Schools Holiday: అక్టోబర్‌లో కూడా విద్యార్థులకు పండగే.. స్కూళ్లకు 10 రోజుల సెలవులు
6
Schools Holiday
Schools Holiday: అక్టోబర్‌లో కూడా విద్యార్థులకు పండగే.. స్కూళ్లకు 10 రోజుల సెలవులు
MOTOROLA G96 5G: రండి బాబూ రండి.. రూ.5 వేలకే MOTOROLA G96 5G మొబైల్.. ఫ్లిప్‌కార్ట్‌ అద్భుతమైన ఆఫర్‌..
7
Motorola G96 5G
MOTOROLA G96 5G: రండి బాబూ రండి.. రూ.5 వేలకే MOTOROLA G96 5G మొబైల్.. ఫ్లిప్‌కార్ట్‌ అద్భుతమైన ఆఫర్‌..
Retirement Benefits: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు జాక్‌పాట్‌.. అలా రిటైరయ్యారో ఇలా అకౌంట్‌లోకి 
6
retirement benefits
Retirement Benefits: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు జాక్‌పాట్‌.. అలా రిటైరయ్యారో ఇలా అకౌంట్‌లోకి 
Dussehra 2025: దసరా పండగ.. రావణుడి పది తలల వెనుక ఉన్న అసలు అర్థం ఏంటో తెలుసా..?..

Dussehra 2025 the history behind ravanas ten heads in Ramayana: ప్రస్తుతం దేశమంతట ఎక్కడ చూసిన కూడా దేవీ శరన్నవరాత్రుల ఉత్సవాల్ని భక్తి ప్రపత్తులతో జరుపుకుంటున్నాం. ముఖ్యంగా అక్టోబర్ 2న తేదీన దసరాను జరుపుకుంటాం. ఈ క్రమంలో దసరా రోజున చాలా చోట్ల రావణాసురుడి ప్రతిమను కాల్వడం ఆనవాయితీగా వస్తుంది. అంతే కాకుండా.. రావణాసురుడు గొప్ప శివభక్తుడు. ఆయన్ను రావణ బ్రహ్మ అని కూడా పిలుస్తారు.

Add Zee News as a Preferred Source

కానీ ఆయన అనేక మంది గంధర్వకన్యల్ని  వేధించడంతో వారితో శాపానికి గురౌతాడు. చివరకు సీతమ్మను చెరపట్టి తన నాశనంను కొనితెచ్చుకుంటాడు. ఈ క్రమంలో దేశ మంతట కూడా దసరా రోజున రావణాసురుడి ప్రతిమను అనాదీగా దహనం చేయడం మనం చూస్తుంటాం. అయితే.. రావణాసురుడు పది తలల వెనుకాల ఉన్న అసలు అర్థం ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

రావణుడు ఒక సారి తపస్సు చేసి తన పదితలలతో ఏకంగా శివయ్య కైలాసంను తన తలపై నిలబెడతాడు. అప్పుడు శివుడు తాండవం చేసి, రావణుడి గర్వం అణుస్తాడు. అప్పుడు రావణుడు తన కడుపును చీల్చి సంగీతంతో శివయ్యను మెప్పిస్తాడు. ఆతర్వాత శివుడు రావణుడి భక్తికి మెచ్చి తన ఆత్మలింగం ప్రసాదిస్తాడు. అయితే.. ఆ తర్వాత గోకర్ణం వద్ద గణేషుడు రావణుడ్ని అడ్డగించి,మైమరిపించి, శివయ్యను అక్కడే ప్రతిష్టాపన చేసేలా చేస్తాడు. 

 మత విశ్వాసాల ప్రకారం, రావణుడికి పది తలలు బ్రహ్మ ఇచ్చిన వరంగా ఇచ్చాడంటారు. అయితే, రావణాసురుడి పది తలలు అతని 10 ముఖ్య లక్షణాలను కూడా సూచిస్తాయి. పురాణాల ప్రకారం రావణాసురుడి 10 తలల వెనక అసలు రహస్యం ఏంటో చూద్దాం.  బ్రహ్మను తపస్సుచేత మెప్పించడం వల్ల రావణుడికి పది శిరస్సుల్ని ప్రసాదిస్తాడు.

Read more: Pala pitta On Dussehra 2025: దసరా రోజున పాలపిట్టను ఎందుకు చూడాలి..?.. దీనివెనకున్న అసలు కథ ఏంటంటే..?

అయితే.. ఇవి కామ, క్రోధ,  కోపం, దురాశ, అహంకారం, ద్వేషం, అసూయ, అబద్దం.. రావణుడు దుర్గుణాలకు మొదలైన వాటికి సూచికలుగా మారాయని పండితులు చెబుతున్నారు. ఎంత గొప్పవాడైన చెడు పనులు చేస్తే, గొప్ప సంపదలు, దైవీక శక్తులు ఉన్నా చివరకు నశించి పోతారనే దానికి రావణుడి కథను ఉదాహరణంగా చెబుతారు. అందుకే  మంచి తలంపుతో రాముడు చెప్పిన మార్గంలో వెళ్లాలని పెద్దలు చెబుతుంటారు.

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Dussehra 2025Shardiya NavratriRavan Dahanravana ten headsShardiya Navratri festival

Trending News