Dussehra Festival 2025: దసరా రోజు జమ్మి చెట్టును, ఆయుధాల్ని ఎందుకు పూజిస్తారు..?.. దీనివెనకున్న అసలు స్టోరీ ఏంటంటే..?

Dussehra Festival 2025 significance of Shami Jammi Puja: దేవీ శరన్నావరాత్రుల్ని దేశమంతట కూడా ఎంతో భక్తి భావనలతో జరుపుకుంటారు. నవరాత్రుల్లో అమ్మవారు తొమ్మిది అవతారాల్లో భక్తులకు దర్శనమిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో..మనం ఈసారి అక్టోబర్ 2న దసరా పండను జరుపుకొబోతున్నాం. దసరా రోజున చాలా మంది జమ్మి చెట్టును చూడటం, పూజించుకొవడం , ఆయుధ పూజ అనేది ఆనవాయితీగా వస్తుంది. ఈ నేపథ్యంలో దీని వెనకాల పురాణ గాథలు ఉన్నాయి.
పాండవులు వనవాసం వెళ్లేటప్పుడు వారి ఆయుధాల్ని జమ్మి చెట్టు నీడలో పెట్టి వెళ్తారు. అరణ్య వాసం ముగిసే వరకు ఆయుధాలను అక్కడ పెడతారు. ఆ తర్వాత దసరా రోజున జమ్మి చెట్టును పూజించుకుని తమ ఆయుధాలకూ పూజలు చేసి మరీ తీసుకుంటారు.
దీనికి గుర్తుగా ప్రతి ఏటా కూడా దసరా రోజున అంటే.. తప్పకుండా జమ్మి చెట్టును పూజించుకొవడం ఆనవాయితీగా వస్తుంది. జమ్మిని భక్తితో ధూపదీపం నైవేద్యంలతో పూజించుకొవాలి. ఈ విధంగా పూజించుకుంటే అమ్మవారి అనుగ్రహం తప్పకుండా లభిస్తుందంటారు. అందుకే అప్పటి నుంచి జమ్మి చెట్టును పూజించుకొవడం, ఆయుధాల్ని పూజించుకొవడం ఆనవాయితీగా వస్తుంది.
ఎవరు ఏ వృత్తిలో ఉంటే వారు ఆయా ఆయుధాల్ని పూజించుకుంటారు. ఉపాధ్యాయులు పెన్నులు, పుస్తకాలు, పోలీసులు గన్ లు, వడ్రంగి, కుమ్మరి,మేర, జర్నలిస్టులు.. లోగో, ఇలా ఆయా వృత్తుల వారు తమకు దేనితో అయితే ఆదాయం వస్తుందో దాన్ని ఆయుధంగా భావించి దసరా రోజున పూజించుకుంటారు.
ఇలా చేస్తే అమ్మవారి అనుగ్రహం శీఘ్రంగా లభిస్తుందని భావిస్తారు. అదేవిధంగా జమ్మి ఆకుల్ని బంగారం అని ఇంటికి తెచ్చుకుని ఒకరికి మరోకరు ఇచ్చుకుని బంగారం అంటు ఇచ్చి పుచ్చుకుంటారు. తమ టూవీలర్, కార్లను ఈరోజు తప్పకుండా పూజించుకుంటారు.
దక్షిణ భారతదేశంలో ఏపీ, తెలంగాణ లో ఈ ఆచారాన్ని “బంగారాన్ని పంచుకోవడం” వంటి ఆచారంను పాటిస్తారు. జమ్మి ఆకులు నిజమైన బంగారం వలె పవిత్రమైనవని నమ్ముతారు. వీటిని ఇంట్లో ఉంచుకోవడం వల్ల లక్ష్మీదేవి ఆశీస్సులు ఎల్లవేళలా ఉంటాయని భావిస్తారు.
