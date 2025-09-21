English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Shardiya Navratri 2025: దేవీ శరన్నవరాత్రులు.. భక్తులు తప్పకుండా పాటించాల్సిన నియమాలు, చేయకూడని పనులు ఏంటో తెలుసా..?

Navratri durga festival celebrations: ముఖ్యంగా తొమ్మిది రోజుల పాటు అమ్మవారిని స్తోత్రాలు చేస్తు ప్రత్యేకంగా ఉపవాసాలు చేయాలి. అంతే కాకుండా దుర్గ సప్తశతి పారాయణంతో పాటు, కుంకుమార్చన చేయాలి.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Sep 21, 2025, 09:50 PM IST
  • నవరాత్రుల్లో పాటించాల్సిన నియమాలు..
  • ఈ తప్పులు చేయోద్దని పండితులు సూచనలు..

Shardiya Navratri 2025: దేవీ శరన్నవరాత్రులు.. భక్తులు తప్పకుండా పాటించాల్సిన నియమాలు, చేయకూడని పనులు ఏంటో తెలుసా..?

Shardiya durga navratri celebrations: దేవీశరన్నవరాత్రి ఉత్సవాలను మనం సోమవారం నుంచి ఎంతో భక్తితో జరుపుకుంటాం. చెడుపై మంచి సాధించిన విజయానికి చిహ్నంగా దసరాను జరుపుకుంటాం.  ఈ క్రమంలో సెప్టెంబర్ 22 నుంచి 30 వ తేదీ వరకు దేశ వ్యాప్తంగా శరన్నావరాత్రి ఉత్సవాలు జరగనున్నాయి.

ముఖ్యంగా అమ్మవారు తొమ్మిదిరోజుల్లో తొమ్మిది రూపాలలో భక్తులకు దర్శనం ఇవ్వనున్నారు. అయితే.. అమ్మవారి శరన్నావరాత్రి ఉత్సవాల్ని ఎంతో నిష్టతో చేస్తారు. చాలా మంది 9 రోజుల పాటు మాలను వేసుకుంటారు. ఈ సమయంలో ఇతరుల ఇంటికి భోజనంకు వెళ్లడం లేదా బైట ఫుడ్ తినడం వంటివి చేయకూడదు.

మద్యం, మాంసాహరాలకు దూరంగా ఉండాలి. ఘటస్థాపన చేసేవారు చెప్పులు ధరించకూడదు. అంతేకాకుండా గ్రామం విడిచి ఇతరప్రదేశాలకు వెళ్లకూడదు. చెడు ఆలోచనలు, గొడవలకు దూరంగా ఉండాలి. ఎప్పుడు కూడా అమ్మవారిని ధ్యానిస్తు అష్టోత్తరం, లలిత సహస్ర నామం, దుర్గాసప్తశతి, కుంకుమార్చనలు వంటివి పారాయణ చేస్తు ఉండాలి.

తొమ్మిది రోజుల పాటు చాలా మంది ఎర్రటి వస్త్రాలు వేసుకుంటారు. ముఖ్యంగా  ఈ నవరాత్రుల్లో కటింగ్ చేసుకొవడం కానీ, గొర్లు కత్తిరించుకొవడంకూడా చేయకూడదు.

Read more: Sharadiya Navratri 2025:  రేపటి నుంచి దేవీ శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాలు.. ఘట స్ఠాపనకు శుభసమయం, పూజా విధానం..?..

ఎప్పుడు కూడా అమ్మవారిని ధ్యానిస్తు, మనస్సులో కామపు ఆలోచనలు రాకుండా ఎంతో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఇతర పూజలు, వ్రతాల కన్నా కూడా నవరాత్రుల్లో దుర్గమ్మపూజలు చాలా జాగ్రత్తగా చేయాలని పండితులు చెబుతారు. అందుకే చాలా మంది శారదీయనవరాత్రులను ఎంతో నియమాలు, నిష్టలతో నిర్వహిస్తారు. 

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Shardiya Navratri 2025Navratri 2025Shardiya Navratri ghatasthapana muhuratDussehra festivalNavratri Date

