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ద్విద్వాదశ దృష్టి యోగం.. ఆగస్టు 8 నుంచి ఈ 4 రాశుల వారికి లక్ష్మీదేవి కటాక్షం.. అప్పులన్నీ ఖాళీ!

Dvi Dwadasha Yoga Benefits: ఎంతో శక్తివంతమైన ద్విద్వాదశ దృష్టి యోగం ఏర్పడబోతోంది. దీని కారణంగా ఈ కింది రాశులవారికి ఈ సమయం ఎంతో సానుకూలంగా ఉంటుంది. ఆర్థిక సమస్యల నుంచి విముక్తి లభిస్తుంది. కోరుకున్న కోరికలు కూడా సులభంగా తొలగిపోతాయి.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Aug 03, 2026, 10:06 AM IST|Updated: Aug 03, 2026, 10:06 AM IST
ద్విద్వాదశ దృష్టి యోగం.. ఆగస్టు 8 నుంచి ఈ 4 రాశుల వారికి లక్ష్మీదేవి కటాక్షం.. అప్పులన్నీ ఖాళీ!
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో ఐదు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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