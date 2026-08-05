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ద్విద్వాశ యోగంతో త్వరలో ఈ 4 రాశుల వారికీ బంపర్ జాక్‌పాట్.. ఇంట్లో లక్ష్మీ దేవి తాండవం..

Dvi Dwadasha Yogam Effect 2026: త్వరలో జ్యోతిష్య మండలంలో  ద్వి ద్వాదశ యోగం ఏర్పడబోతోంది. దీని కారణంగా కొన్ని  రాశుల వారికి ఈ సమయం చాలా అనుకూలంగా ఉండబోతుంది. అంతేకాదు ఈ రాశుల వారు గత కొన్నేళ్లుగా అనుభవిస్తున్న  ఆర్థికపరమైన సమస్యల నుండి విముక్తి పొందబోతున్నారు. అంతేకాదు మీ ధీర్ఘకాలికమైన కోరికలు తీరడానికి ఇదే అనువైన సమయం అని చెబుతున్నారు.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Aug 05, 2026, 05:59 AM IST|Updated: Aug 05, 2026, 06:00 AM IST
ద్విద్వాశ యోగంతో త్వరలో ఈ 4 రాశుల వారికీ బంపర్ జాక్‌పాట్.. ఇంట్లో లక్ష్మీ దేవి తాండవం..
Image Credit: Dwi Dwadasha Rasi Effect (ZEE News File/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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ద్విద్వాశ యోగంతో త్వరలో ఈ 4 రాశుల వారికీ బంపర్ జాక్‌పాట్.. ఇంట్లో లక్ష్మీ దేవి తాండవం..
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