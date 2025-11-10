Dwi Dasha Rajayoga: త్వరలో అద్భుతమైన ద్వి దశ రాజయోగం.. ఈ రాశులకు పట్టుకుంటే బంగారమే..

Dwi Dasha Rajayoga Effect 2025: నవంబర్ నెల కొన్ని రాశులకు చాలా ప్రత్యేకమైనది చెప్పవచ్చు. హంస రాజ్య యోగం, నవపంచమ రాజ్య యోగం, రుచక, విపరీత రాజ్య యోగం నవంబర్లో ఏర్పడుతున్నాయి. ఇది 12 రాశుల జీవితాలను ఏదో ఒక విధంగా ప్రభావితం చేయబోతుంది. కుజుడు-శుక్రుడి ద్వి ద్వాదశ యోగం చాలా ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. ధనుస్సు రాశి వారు కూడా ద్విద్వాదశ యోగం నుండి ఎంతో ప్రయోజనం పొందబోతున్నారు. రాక్షస గురువు శుక్రుడు ఒక నిర్దిష్ట కాలం తానున్న రాశి నుంచి మరొక రాశిలోకి మారబోతుంది. ఇది 12 రాశుల జీవితాలపై కొంత ప్రభావం చూపుబోతుంది. శుక్రుడు నవంబర్ 2న తులారాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. దీంతో మాలవ్య రాజ్య యోగాన్ని సృష్టిస్తున్నాడు. అంతే కాకుండా, ఈ రాశిలో ఉన్నప్పుడు శుక్రుడు ఒకటి లేదా మరొక గ్రహాలతో సంయోగం ఏర్పడబోతుంది. అదే విధంగా, శుక్రుడు త్వరలో గ్రహాల రాకుమారుడు బుధుడుతో సంయోగం చెందబోతున్నాడు.
వేద జ్యోతిషశాస్త్రం ప్రకారం.. నవంబర్ 10వ తేదీ ఉదయం శుక్రుడు, కుజుడు ఒకదానికొకటి 30 డిగ్రీల దూరంలో ఉంటారు. ఇది అనేక రాశులకు ప్రయోజనం చేకూర్చబోతుంది. ఇది ద్వి ద్వాదశ యోగాన్ని సృష్టిస్తుంది.
మేష రాశి..ఈ రాశి వారికి కుజుడు-శుక్రుడు సంయోగం చాలా ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. కుజుడు ఎనిమిదవ ఇంట్లో, శుక్రుడు ఏడవ ఇంట్లో ఉన్నారు. ఫలితంగా, ఈ రాశి వారికి అనేక రంగాలలో గణనీయంగా ప్రయోజనకరంగా ఉండబోతుంది. కుజుడి కోణం ఊహించని ఆర్థిక లాభాలను తీసుకు వస్తుంది. ఆస్తి సంబంధిత వివాదాలను పరిష్కరించవచ్చు. కోర్టు కేసులు కూడా ప్రయోజనకరంగా ఉంటాయి. విదేశీ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన విషయాలలో ప్రయోజనాలు ఉండబోతున్నాయి. విదేశాలలో కొత్త ఉద్యోగం లేదా వ్యాపారానికి మీరు అవకాశాలను కనుగొనవచ్చు. మీరు చేసే పనిలో మెరుగ్గా ఉంటుంది. అదనంగా, మరింత బాధ్యతతో కూడిన ప్రమోషన్ సాధ్యమవుతుంది. మీరు కుటుంబం మరియు స్నేహితులతో నాణ్యమైన సమయాన్ని గడుపుతారు.
ధనుస్సు రాశి.. ధనుస్సు రాశి వారికి కుజుడు,శుక్రుడి ద్వి ద్వాదశ రాజ యోగం చాలా ప్రయోజనకరంగా ఉండబోతుంది. సమాజంలో మీ గౌరవం పెరుగుతుంది. మీ వ్యక్తిత్వంతో మరిన్ని ప్రయోజనాలు అందుకుంటారు. ఉద్యోగాల నుండి ప్రయోజనం అందుకుంటారు. దూర ప్రయాణాలు చేస్తారు. ఇది మీకు అత్యంత ప్రయోజనకరంగా ఉండబోతుంది. భాగస్వామ్య వ్యాపారం గణనీయమైన లాభాలను అందిస్తుంది. ఊహించని ఆర్థిక లాభాలుంటాయి. మీ లైఫ పార్టనర్ తో మీ సంబంధం బలపడుతుంది.
వృశ్చిక రాశి.. కుజుడు ఈ రాశి యొక్క లగ్నవ ఇంట్లో ఉన్నాడు. ఇది రుచక రాజ్య యోగాన్ని సృష్టిస్తుంది. ఫలితంగా, ఈ రాశిలో జన్మించిన వారికి ద్వి ద్వాదశ యోగం చాలా ప్రయోజనకరంగా ఉండబోతుంది. చాలా కాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న పనులు పూర్తి చేస్తారు. చాలా కాలంగా ఉన్న కుటుంబ వివాదాలు పరిష్కరించబడుతాయి. సమాజంలో మీ హోదా, ప్రతిష్ఠ పెరుతాయి. మీరు గణనీయమైన ఆర్థిక లాభాలను అందుకుంటారు. కొత్త వ్యాపారాలు లేదా ఆదాయ వనరులు తెరవవచ్చు. మీ ఆరోగ్యం బాగుంటుంది.
గమనిక: ఈ సమాచారం సాధారణ జ్ఞానం కోసం మాత్రమే అందించబడింది. దీనిని స్వీకరించే ముందు ప్రముఖ జ్యోతిష్య పండితుడు లేదా మీకు తెలిసిన మంచి పంతులు గారిని సంప్రదించండి. జీ న్యూస్ దీనిని ధృవీకరించడం లేదు.
