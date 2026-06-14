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Dwidasha Yoga 2026: జూన్ 14 నుంచి ఈ రాశుల వారికి లక్ష్మీ కటాక్షం.. ద్విదశ యోగంతో కోటీశ్వర యోగం!

Dwidasha Yoga 2026 Effect On Zodiac: ద్విదశ యోగం ప్రభావంతో కొన్ని రాశుల వారికి ఊహించని అదృష్టం లభించబోతోంది.. ఆర్థికంగా కోరుకున్న కోరికలు నెరవేరడమే కాకుండా దీర్ఘకాలిక సమస్యలు పూర్తిగా తొలగిపోబోతున్నాయి. అంతేకాకుండా అనుకున్న ధన లాభాలు కూడా సొంతం చేసుకోగలుగుతారు.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jun 14, 2026, 10:30 AM IST|Updated: Jun 14, 2026, 10:30 AM IST
Dwidasha Yoga 2026: జూన్ 14 నుంచి ఈ రాశుల వారికి లక్ష్మీ కటాక్షం.. ద్విదశ యోగంతో కోటీశ్వర యోగం!
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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