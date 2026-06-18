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  • /Jyeshtha mass 2026: జ్యేష్ఠమాసంలో ఇంట్లో పెద్ద కొడుకు లేదా పెద్ద కూతురి పెళ్లి చేయోద్దంటారు.. దీని వెనుక అసలు స్టోరీ ఏమిటంటే..?

Jyeshtha mass 2026: జ్యేష్ఠమాసంలో ఇంట్లో పెద్ద కొడుకు లేదా పెద్ద కూతురి పెళ్లి చేయోద్దంటారు.. దీని వెనుక అసలు స్టోరీ ఏమిటంటే..?

Jyeshtha mass wedding Elder child marriage facts:  జ్యేష్ఠ మాసంలో ఇంట్లో తొలి సంతానం పెళ్లి విషయంలో కొన్ని  ఆచారాలు, సంప్రదాయాల్ని ఇప్పటికి  పాటిస్తు వస్తున్నాం. ఈ నేపథ్యంలో మరోసారి  జ్యేష్ఠమాసం రావడంతో పాటు వివాహలు కూడా మొదలు కావడంతో మరోసారి ఈ అంశం వార్తలలో నిలిచింది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jun 18, 2026, 02:02 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 02:11 PM IST
Jyeshtha mass 2026: జ్యేష్ఠమాసంలో ఇంట్లో పెద్ద కొడుకు లేదా పెద్ద కూతురి పెళ్లి చేయోద్దంటారు.. దీని వెనుక అసలు స్టోరీ ఏమిటంటే..?
Image Credit: jyeshtamasam(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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