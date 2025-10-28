English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Irumudi: అయ్యప్ప స్వాముల ఇరుముడి ఏమిటి? అందులో ఏమేమి ఉంటాయో తెలుసా?

Secrets Of Irumudi Kattu Ayyappa Swamy Deeksha Devotees: అయ్యప్ప దీక్ష పరులు తలపై పెట్టుకునే ఇరుముడికి అత్యంత ప్రాశస్త్యం ఉంది. యాత్రకు బయల్దేరే ముందు కట్టే ఇరుముడి గురించి ఆసక్తికర విషయాలు తెలుసుకుందాం. ఇరుముడిలో ఏముంటాయో చూద్దాం.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Oct 28, 2025, 10:18 PM IST

Irumudi: అయ్యప్ప స్వాముల ఇరుముడి ఏమిటి? అందులో ఏమేమి ఉంటాయో తెలుసా?

Ayyappa Swamy Irumudi: హిందూ సంప్రదాయంలో అనేక దీక్షలు, మాలలు ఉన్నాయి. తమకు ఇష్టమైన దేవుడిని ప్రార్థిస్తూ దీక్ష పొందుతారు. తమ కోరికలు తీరాలని.. సత్ప్రవర్తన రావాలని ఇలా అనేక అంశాలతో దీక్షలు, మాలలు వేస్తుంటారు. దేవుడి మాలల్లో అతి ముఖ్యమైన మాల అయ్యప్ప స్వామిది. అయ్యప్పమాల అత్యంత పవిత్రమైనది కఠినమైనది. ఈ మాల ధరిస్తే అనేక నిష్ట.. దైనందిన జీవితం మారుతుంటుంది. అయ్యప్ప మాల అతి ముఖ్యమైన అంశం ఇరుముడి. అయ్యప్ప ఆలయాన్ని సందర్శించే భక్తులు ఇరుముడి సమర్పిస్తుంటారు. మరి అది ఏమిటో తెలుసుకుందాం.

ఇరుముడి అంటే ఏమిటి?
అయ్యప్ప దీక్షాపరులు కచ్చితంగా ఇరుముడి వినియోగిస్తారు. ఇరుముడి అంటే రెండు ముడులు అని అర్థం. అంతేకాకుండా ఇరుముడి అంటే ముడుపులు అని అర్థం కూడా ఉంది. ఇరుముడిని భక్తి, శ్రద్ధ అనే రెండు భాగాలుగా పేర్కొంటారు. భక్తి భాగంలో ముద్ర కొబ్బరికాయను ఉంచి.. శ్రద్ధ భాగంలో తాత్కాలిక అవసరాల కోసం ద్రవ్యాలు ఉంచుతారు.

ఇరుముడిలో రెండు భాగాలు ఉంటాయి
ఇరుముడిలో తొలి భాగం: నేతితో నింపిన కొబ్బరికాయ, పసుపు, అగరువత్తులు, సాంబ్రాణి, వత్తులు (దీపం), తమలపాకులు, పోకవక్కలు, నిమ్మకాయ, బియ్యం, పెసరపప్పు, అటుకులు, మరమరాలు, పైపెంకు నూరిన కొబ్బరికాయలు 3 ఉంటాయి.
ఇరుముడిలో రెండో భాగం: శబరిమల యాత్రలో అవసరమైన బియ్యం, ఉప్పు, మిరపకాయలు, పప్పు, నూనె వంటి వస్తువులు, రవిక (జాకెట్‌) ముక్కలు ఉంటాయి.

భక్తి, శ్రద్ధలు ఎక్కడ ఉంటాయో అక్కడ ఓంకారం ఉంటుందనే సూత్రానికి గుర్తుగా.. ఇరుముడిని ఓంకార తాటుతో బిగించి కడతారు. ముద్ర సంచిలో గురుస్వామి మూడు సార్లు బియ్యం వేయడంతో భక్తులు మూడు విధాల విఘ్నాలు అధిగమిస్తారనే విశ్వాసం ఉంది. ఆదిదైవిక (వర్షం, మెరుపు), ఆదిభౌతిక (భూకంపం, అగ్ని), ఆధ్యాత్మిక (భక్తి లేమి, అరిషడ్వర్గాలు అధిగమిస్తారని అయ్యప్పమాల దీక్షాపరులు భావిస్తారు.

ఇరుముడి కట్టాక ఇంటికి వెళ్లరాదు
అయ్యప్పదీక్షలో ఉన్న భక్తులకు శబరి యాత్ర చేసే సమయంలో ఇరుముడి కడుతారు. ఇరుముడి కట్టాక మళ్లీ ఇంటికి వెళ్లరాదనే నియమం ఉంది. యాత్రకు బయలుదేరే ముందు గ్రామ దేవతకు చేసే ప్రార్థన ఇది. తన కుటుంబాన్ని తాను తిరిగి వచ్చేంతవరకు కాపాడమని ప్రార్థిస్తూ గుమ్మం వద్ద కొబ్బరికాయ కొట్టి.. తన పరివార గణంలో ఒక గణాన్ని ఇంటి రక్షణకు ఉంచుతాడు. యాత్ర పూర్తయిన అనంతరం తిరిగి వచ్చినప్పుడు గుమ్మం వద్ద ఉన్న దేవతకు నమస్కరించి కొబ్బరికాయ కొట్టి ఇంట్లోకి ప్రవేశిస్తారు. ఈ కారణం చేత ఇరుముడి కట్టాక ఇంట్లోకి వెళ్లరాదు.

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

lord ayyappaSabarimalaIrumudi kattuHindu RitualsDevotees

