February Lucky Zodiac Signs: అబ్బబ్బా అదృష్టం అంటే ఈ రాశులదే.. త్వరలో చక్రం తిప్పబోతున్న రాశులు ఇవే..

February Lucky Zodiac Signs: ఫిబ్రవరిలో ఒకే రాశిలో 4 గ్రహాల సంచారం కారణంగా చేసే ప్రతి పనిలో విజయం సాధిస్తారు. జ్యోతిష్య శాస్త్ర దృక్కోణం నుండి, ఫిబ్రవరి 2026 కొన్ని రాశుల వారికి చాలా శుభప్రదమైనది. ఎందుకంటే ఈ సమయంలో, శుక్రుడు, బుధుడు, సూర్యుడు, కుజుడుల గొప్ప సంయోగం కుంభరాశిలో జరుగబోతుంది. ఇది శుభ యోగాలను కూడా సృష్టించబోతుంది. కొన్ని రాశుల వారికి అదృష్ట ద్వారాలను తెరవబోతుంది. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Jan 30, 2026, 05:25 AM IST

Lucky Feb zodiac signs: ఫిబ్రవరి 2026లో, శనిదేవుడికి చెందిన  కుంభ రాశిలో శుక్రుడు, బుధుడు, సూర్యుడు, కుజుడు కలయిక లక్ష్మీ నారాయణ రాజయోగం, బుధాదిత్య రాజయోగం, శుక్రాదిత్య రాజయోగం, ఆదిత్య మంగళ యోగం ఏర్పడబోతన్నాయి. ఇది ఐదు రాశుల వారి విధిని మార్చబోతుంది. 

మేషరాశి..ఫిబ్రవరిలో మేషరాశి వారికి అనేక విధాలుగా మంచి జరగబోతుంది.  ఈ సమయంలో, మీకు కొత్త ఆదాయ మార్గాలు తెరుచుకుంటాయి. ఇది మీ ఆర్థిక సమస్యలను పరిష్కరిస్తుంది. ముఖ్యంగా ఉద్యోగస్థులకు ఇది శుభ సమయం.  మీరు మీ కెరీర్‌లో కొత్త దశ, దిశను నిర్దేశించే సమయం ఇదే. నిరుద్యోగులు కోరుకున్న ఉద్యోగం పొందుతారు. కొత్త పెట్టుబడి లేదా వ్యాపారం నుండి మీరు మంచి లాభాలను అందుకుంటారు. 

మిథున రాశి.. ఫిబ్రవరి నెలలో ఏర్పడే శుభ యోగాలు మిథున రాశికి అదృష్టాన్ని తీసుకురాబోతున్నాయి.  ఈ సమయంలో మీ ఆదాయంలో భారీ పెరుగుదల ఉండబోతుంది. మీరు కొత్త ఆస్తులను కొనుగోలు చేయవచ్చు. మీ పూర్వీకుల ఆస్తి నుండి మంచి ప్రయోజనాలను పొందే అవకాశం ఉంది. అవివాహితులకు వివాహా యోగం ఏర్పబోతుంది. చాలా కాలంగా పెండింగ్‌లో ఉన్న పనులు పూర్తవుతాయి. 

తులా రాశి.. ఫిబ్రవరిలో ఏర్పడే శుభ యోగాలు మకర రాశి వారికి కెరీర్ తో పాటు  వ్యాపార పరంగా ఉన్నతంగా ఉండబోతుంది.  అలాగే వ్యక్తిగత జీవితంలో శుభ ఫలితాలను అందుకుంటారు.  ఈ నెల వ్యాపార వర్గానికి చాలా ఫలవంతమైనది. ప్రేమ జీవితంలో ఉన్నవారికి ఈ సమయంలో వారి కుటుంబం నుండి మద్దతు లభిస్తుంది. పూర్వీకుల ఆస్తి నుండి వారు ప్రయోజనం పొందుతారు.  

మకర రాశి.. ఫిబ్రవరి 2026లో  మకర రాశి వారికి చాలా శుభప్రదంగా ఉండబోతుంది. ఆదాయం పరంగా ఈ నెల చాలా బాగుంటుంది. మీరు ఇంట్లో శుభ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తారు.  అలాగే, మీరు పూర్వీకుల ఆస్తి నుండి ప్రయోజనం పొందే అవకాశం ఉంది. మీ సంపద అమాంతం పెరుగుతుంది. కుటుంబంలో ఆనందంతో పాు ఉత్సాహం వెల్లి విరుస్తుంది. ఇంట్లో సానుకూల  వాతావరణం ఉంటుంది. కొత్త ఆస్తిని కొనడం లేదా పాత ఆస్తిని అమ్మడం ప్రయోజనకరంగా ఉండబోతుంది. 

కుంభ రాశి.. ఫిబ్రవరి 2026లో, కుంభరాశిలో గ్రహాల కలయిక ఈ రాశి వారికి అన్ని దిశల నుండి మంచి ఫలితాలను అందుకుంటారు. మీరు మీ రాజకీయ సంబంధాల నుండి మంచి ప్రయోజనాలను అందుకుంటారు. ప్రభుత్వ రంగంలో పనిచేసే వ్యక్తులు పదోన్నతులు అందుకుంటారు.  కుటుంబ జీవితం గురించి చెప్పాలంటే, ఈ కాలం మీకు ఆహ్లాదకరంగా ఉండబోతుంది. మీరు మీ తెలివితేటలను ఉపయోగించి అనేక సమస్యలను అధిగమిస్తారు. ఈ నెల ఆర్థిక విషయాలలో చాలా బాగుంటుంది. 

గమనిక: ప్రియమైన పాఠకులారా, ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సాధారణ నమ్మకాలు, సమాచారంపై ఆధారపడి ఇవ్వబడి ఉంటుంది.   ZEE NEWS దీనిని నిర్ధారించడం లేదు. 

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

February Lucky Zodiac SignsFebruary HoroscopeLucky Zodiac SignsFebruary 2026 HoroscopeRajayoga

