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ఫెంగ్ షుయ్ వాస్తు: ఈ 3 వస్తువులను మీ బెడ్‌రూమ్‌లో కోట్లు ఇచ్చినా అసలు ఉంచవద్దు..

Fengshui Vastu Tips: మన హిందూ ధర్మ శాస్త్రంలో వాస్తుకు ఎంతో ప్రాధాన్యత ఉంది. అలాగే చైనీయులకు ఫెంగ్‌షూయ్ అనే వాస్తు శాస్త్రాన్ని ఫాలో అవుతుంటారు. దాదాపు మన వాస్తు శాస్త్రానికి దగ్గరగా ఉంటుంది.. అనేకంటే మనదాన్నే చైనీయులు కాపీ కొట్టి ఫెంగ్‌షూయిగా నామకరణం చేసుకుంటున్నట్టు కొంత మంది చరిత్ర కారులు చెబుతుంటారు. దాదాపు హిందూ ధర్మ శాస్త్రాల్లోని వాస్తు ప్రమాణాలే దాదాపు ఇందులో ఇమిడి ఉన్నాయి.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Aug 08, 2026, 05:11 AM IST|Updated: Aug 08, 2026, 05:15 AM IST
ఫెంగ్ షుయ్ వాస్తు: ఈ 3 వస్తువులను మీ బెడ్‌రూమ్‌లో కోట్లు ఇచ్చినా అసలు ఉంచవద్దు..
Image Credit: Bedroom Vastu (File/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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ఫెంగ్ షుయ్ వాస్తు: ఈ 3 వస్తువులను మీ బెడ్‌రూమ్‌లో కోట్లు ఇచ్చినా అసలు ఉంచవద్దు..
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