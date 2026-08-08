ఫెంగ్ షుయ్ వాస్తు ప్రకారం.. పడకగది ఇంటిలో ఒక ముఖ్యమైన భాగం అని చెప్పాలి. ఇది కేవలం నిద్రపోయే ప్రదేశం మాత్రమే కాదు. పెళ్లైన జంటల సంబంధాలకు, ఇంటి సానుకూల శక్తికి కేంద్ర స్థానం. గదిలో ఉంచిన చిన్న వస్తువులు కూడా ఈ సంబంధంపై తీవ్ర ప్రభావాన్ని చూపుతాయని ఫెంగ్ షుయ్ చెబుతున్న ప్రధాన సూత్రం.
లైఫ్ పార్ట్నర్తో వాదోపవాదాలు..
మీరు ఎటువంటి కారణం లేకుండా మీ భాగస్వామితో పదేపదే వాదోపవాదాలు పెట్టుకుంటుంటే అది మీ సంబంధం విఛ్చినం చేసే దిశగా అడుగులు వేస్తుంది. అటు వంటి సమయంలో పడకగదిలో కొన్ని మార్పులు చేయడం మూలానా మీ జీవితం సుఖవంతం అవుతుంది.
కొన్నిసార్లు, పడకగదిలో ఉంచిన కొన్ని వస్తువులు ఇంటి సంబంధాల్లో ప్రతికూలతను తీసుకువస్తాయి. ఫెంగ్షూయ్ ప్రకారం పడకగదిలో ఏ వస్తువులు ఉంచకూడదో తెలుసుకుందాం..
పడకగదిలో ఈ 3 వస్తువులను ఎప్పుడూ ఉంచొద్దు..
1. మంచానికి సరిగ్గా ఎదురుగా అద్దం ఉండకూడదు. మీ మంచానికి సరిగ్గా ఎదురుగా ఒక పెద్ద అద్దం ఉండి, మీరు నిద్రపోతున్నప్పుడు అందులో మీ ప్రతిబింబం కనిపించేలా అది ఉంటే.. ఫెంగ్ షుయ్ ప్రకారం అది అశుభంగా పరిగణించబడుతుంది. ఇది గది యొక్క శాంతితో పాటు అందులో ఉంటున్న వ్యక్తిపై ప్రతికూల ప్రభావాన్ని చూపుతుందట. ఇలా ఉండటం మూలానా చిన్న చిన్న విషయాలపై దంపతుల మధ్య వాదనలకు దారితీయవచ్చు. వీలైతే, పడకగదిలో అద్దాన్ని తీసివేయండి. ఇది సాధ్యం కాకపోతే, రాత్రి నిద్రపోయే ముందు దానిని కర్టెన్ లేదా ఏదైనా ఇతర వస్త్రంతో దాన్ని కప్పి ఉంచడం బెటర్ ఐడియా.
2.నీటికి సంబంధించిన వస్తువులు: మీ పడకగదిలో అక్వేరియం నీటికి సంబంధించిన ఫౌంటెన్ ఉంటే, దానిని తీసివేయడం అత్యుత్తమం. ఫెంగ్ షూయ్ ప్రకారం.. నీటికి సంబంధించిన వస్తువులు కూడా పడకగది యొక్క శక్తిని ప్రభావితం చేస్తుంటాయి. ఇది సంబంధాలలో దూరాన్ని క్రియేట్ చేస్తుంది. అంతేకాదు అనవసరమైన ఖర్చులకు దారి తీస్తుందట. ఇలాంటి వస్తువులను లివింగ్ రూమ్లో లేదా ఇంటి ఉత్తర దిశలో ఉంచడం బెటర్.
3.ముళ్ల మొక్కలు మీ పడకగదిలో ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఉంచకూడదు... ఎండిన పువ్వులు లేదా ముళ్ల మొక్కలు ఉంటే, వాటిని తొలిగించడం మంచిది. ఫెంగ్ షుయ్ ప్రకారం, ఈ మొక్కలు పడకగదిలో మీ నిద్రకు భంగం కలిగిస్తాయి. ఫెంగ్ షూయ్ ప్రకారం, ఈ వస్తువులను పడకగదిలో ఉంచడం మీ సంబంధాల్లో ప్రతికూలతకు దారి తీస్తుంది. మీ భాగస్వామి ప్రవర్తనలో మార్పులు తీసుకువచ్చే అవకాశాలున్నాయి. దానికి బదులుగా, ఇదే ప్లేస్లో మనీ ప్లాంట్ను ఎంచక్కా పెంచుకోవచ్చు.
Disclaimer (గమనిక): ఈ వ్యాసంలో అందించిన సమాచారం పూర్తిగా నిజమైనది లేదా ఖచ్చితమైనదని జీ మీడియా న్యూస్ చెప్పడం లేదు. ఇలాంటి వాస్తు దోష పరిహార్ధం ఆయా రంగాల్లోని పండితులను సంప్రదించి తగిన నిర్ణయం తీసుకోండి.
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