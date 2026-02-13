English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఆధ్యాత్మికం
  • Solar Eclipse 2026: మొదటి సూర్యగ్రహణం, రోజే చంద్రుడు రెండుసార్లు సంచారం.. ఈ రాశుల వారికి జరగబోయేది ఇదే!

Solar Eclipse 2026: మొదటి సూర్యగ్రహణం, రోజే చంద్రుడు రెండుసార్లు సంచారం.. ఈ రాశుల వారికి జరగబోయేది ఇదే!

First Solar Eclipse Zodiac Signs Prediction 2026: మొదటి సూర్యగ్రహణం ఈనెల జరగబోతోంది. అయితే, ఇదే సమయంలో చంద్రుడు సంచారం చేయబోతున్నాడు. దీంతో ఆయా రాశుల వారికి కొన్ని సమస్య వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి. అంతేకాకుండా అనారోగ్య సమస్యలు ఉన్నవారు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాల్సి ఉంటుంది.

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Feb 13, 2026, 10:20 AM IST

Solar Eclipse 2026: మొదటి సూర్యగ్రహణం, రోజే చంద్రుడు రెండుసార్లు సంచారం.. ఈ రాశుల వారికి జరగబోయేది ఇదే!

First Solar Eclipse Zodiac Signs Prediction 2026 Telugu: ఈ సంవత్సరం మొదటి సూర్యగ్రహణం ఫిబ్రవరి 7వ తేదీన ఏర్పడబోతోంది. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం ఇది ఖగోళ సంఘటన మాత్రమే కాదు.. ఈ సమయంలో చంద్రుడు రాశి సంచారం చేయడమే కాకుండా.. కొన్ని గ్రహాలు నక్షత్రం మార్పులు చేయబోతున్నాయి. దీని కారణంగా ఈ సూర్యగ్రహానికి చాలా ప్రత్యేకమైన ప్రాముఖ్యత సంతరించుకుందని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా సూర్యగ్రహణం మధ్యాహ్నం మూడు గంటల నుంచి ప్రారంభమవుతుంది.. సాయంత్రం ఏడు గంటలకు ఇది ముగుస్తోంది. ఇదే సమయంలో చంద్రుడు ఉదయం 9 గంటలకు శనిగ్రహం పాలించే కుంభంలోకి ప్రవేశిస్తాడు. ఆ తర్వాత తొమ్మిది గంటల 15 నిమిషాలకు శతభిషా నక్షత్రంలోకి సంచారం చేస్తాడు. ఇలా డబుల్ సంచారం కారణంగా కొన్ని రాశుల వారిపై ప్రత్యేకమైన ప్రభావం పడుతుంది. దీంతో కొన్ని రాశుల వారికి అనేకమార్పులు సంభవించే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి.

ఈ రాశులవారికి బంపర్ ప్రయోజనాలు:
మేషరాశి 
చంద్రుడు రాశి సంచారంతో పాటు నక్షత్రం మార్పు కారణంగా మేష రాశి వారికి ఈ సమయంలో కొన్ని సమస్యలు వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా వీరికి ఒత్తిడి విపరీతంగా పెరుగుతుంది. ఎలాంటి ప్రణాళికలు అయినా విఫలమయ్యే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. అలాగే మానసిక ఆందోళన తో పాటు ఆరోగ్య సమస్యలు తలెత్తే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. వైవాహిక జీవితంలో విభేదాలు వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ప్రేమ సంబంధాలు అనేక సమస్యలకు దారి తీయవచ్చు. అంతేకాకుండా శారీరక సమస్యలు వచ్చే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి.

కర్కాటక రాశి 
కర్కాటక రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు చంద్రుని చంచారం మానసికంగా శారీరకంగా అలసటకు గురవుతుందని జ్యోతిష్యులు చెప్తున్నారు. వీరికి ఈ సమయంలో ఆత్మవిశ్వాసం పూర్తిగా తగ్గిపోతుంది. తల్లిదండ్రులు ఆరోగ్యంపై కూడా తీవ్ర ప్రభావం పడే అవకాశాలున్నాయి. కాబట్టి ఈ సమయంలో తప్పకుండా కొన్ని నిర్ణయాలు తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఆర్థిక విషయాల్లో కూడా అనేక రకాల ఇబ్బందులు వచ్చే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ప్రశాంతత కూడా పూర్తిగా తగ్గిపోతుంది. దీనికి కారణంగా ఎన్నో సమస్యలు వస్తాయని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు.

తులారాశి 
తులారాశి వారికి ఈ సమయంలో అనేక రకాల అదనపు పనులు కలుగుతాయని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. కుటుంబంలో అనేక విభేదాలు కూడా వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఆర్థిక విషయాల్లో రిస్కు తీసుకోవడం మంచిది కాదని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. ముఖ్యంగా పెట్టుబడులు పెట్టేవారు ఈ సమయంలో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాల్సి ఉంటుంది. పెద్ద లావాదేవీల  పరంగా రిస్కు తీసుకోవడం మంచిది కాదు. అంతేకాకుండా ఈ సమయంలో ఏదైనా పెద్ద నిర్ణయాలు తీసుకునే క్రమంలో జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది.

Also Read: Mercury Transit 2026: మకరంలో తిష్ట వేసిన బుధుడు.. ఈ రాశుల వారికి కోటీశ్వరులయ్యే యోగం ప్రారంభం!

కుంభరాశి 
కుంభరాశి వారికి చంద్రుడు సంసారం అనేక రకాల అద్భుతమైన ప్రయోజనాలను అందిస్తుంది. ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో కొన్ని సవాలను ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది. అలాగే వైవాహిక జీవితంలో వాదనలకు దూరంగా ఉండటం వల్ల మంచి ఫలితాలు పొందుతారు. కుంభరాశి వారికి ఈ సమయంలో పొట్ట సమస్యలు వచ్చే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ఆర్థికపరంగా మెరుగుపడే అవకాశాలున్నప్పటికీ.. భారీ మొత్తంలో ఖర్చులు పెరుగుతాయి. ముఖ్యంగా కుటుంబ సభ్యుల్లో వృద్ధాప్యంతో ఇబ్బంది పడుతున్న వారు జాగ్రత్తలు పాటించాల్సి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఎన్నో రకాల సమస్యలు వస్తాయి.

Also Read: Mercury Transit 2026: మకరంలో తిష్ట వేసిన బుధుడు.. ఈ రాశుల వారికి కోటీశ్వరులయ్యే యోగం ప్రారంభం!

Also Read: Mercury Transit 2026: మకరంలో తిష్ట వేసిన బుధుడు.. ఈ రాశుల వారికి కోటీశ్వరులయ్యే యోగం ప్రారంభం

 

