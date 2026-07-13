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700 ఏళ్ల తర్వాత 5 రాజయోగాలు.. ఈ రాశులకు ధన వర్షం, కెరీర్‌లో బూమ్..!

5 Raja yogas in After 700 Years: గ్రహాలు కొన్ని రాశుల్లో ప్రవేశించడం వలన కొన్ని అద్బుత యోగాలు ఏర్పతతాయి. అలాంటి యోగమే దాదాపు 700 సంవత్సరాల తర్వాత ఏర్పడబోతుంది.  గ్రహ సంచారాల కారణంగా కొన్ని రాశుల వారికి అదృష్టం తీసుకురాబోతుంది.  ముఖ్యంగా శుక్ర, గురు గ్రహ సంచారం వల్ల 5 రాజయోగాలు ఏర్పడబోతున్నాయి.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jul 13, 2026, 05:59 AM IST|Updated: Jul 13, 2026, 06:00 AM IST
700 ఏళ్ల తర్వాత 5 రాజయోగాలు.. ఈ రాశులకు ధన వర్షం, కెరీర్‌లో బూమ్..!
Image Credit: 5 Raja Yogas (File Photo/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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