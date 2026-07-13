700 సంవత్సరాల తర్వాత పంచ రాజయోగాలు: 700 సంవత్సరాల తర్వాత, గ్రహ సంచారాల కారణంగా కొన్ని రాశుల వారి అదృష్టం బంక పట్టినట్టు పట్టబోతుంది. అదే సమయంలో కొన్ని రాశుల వారికి అంతగా కలిసి రాకపోవచ్చు. శుక్ర, గురు గ్రహ సంచారం వల్ల ఏర్పడే రాజయోగాలు ఏ రాశుల వారికీ అనుకూలంగా ఉండబోతున్నాయో చూద్దాం.
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ఆగస్టు 2026లో పంచ రాజయోగాలు ఏర్పడబోతున్నాయి. ప్రతి గ్రహం యొక్క సంచారం శుభ, అశుభ యోగాలను క్రియేట్ చేస్తోంది. గ్రహ సంచారాల కారణంగా 5 రాజయోగాలు ఏర్పడుతున్నాయి. 700 యేళ్ల తర్వాత, శశ, కేంద్ర త్రికోణ, మాలవ్య, నవ పంచమ, రుచక రాజయోగాలు ఏర్పడుతున్నాయి.
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మేష రాశి: కేంద్ర త్రికోణ, రుచక రాజయోగం మేష రాశి వారికి విదేశాలకు వెళ్లే యోగాన్ని కలుగజేస్తోంది. అంతేకాదు ఈ రాశి వారికి ఉద్యోగంలో పదోన్నతి లభించే అవకాశాలు పుష్కలంగా ఉన్నాయి. కొత్త ఉద్యోగం వీరిని వెతుక్కుంటూ రావచ్చు. వీరి వైవాహిక జీవితంలో మాధుర్యం ఉంటుంది. ఊహించని ఆర్థిక లాభాలు అందుకుంటారు. రియల్ ఎస్టేట్ రంగంలోకి వారికి కలిసొచ్చే అవకాశాలున్నాయి.
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మకర రాశి: శశ రాజయోగం మకర రాశి వారికి ఆర్థికంగా వృత్తి పరంగా చాలా శుభ ఫలితాలను అందిస్తుంది. వీరికి పనిలో కొత్త బాధ్యతలు లభించే అవకాశాలున్నాయి. వృత్తిలో పురోగతికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి.
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కన్య రాశి: గురు, శుక్ర గ్రహాలతో ఏర్పడిన మాలవ్య రాజయోగం కన్య రాశి వారికి అపారమైన ఆర్ధిక ప్రయోజనాలను అందించబోతుంది. నిరుద్యోగులకు ఉద్యోగాలు లభిస్తాయి. వీరికి పదోన్నతులు, జీతాల పెరుగుదల లభించవచ్చు. ఆర్థికంగా లాభాలను అందుకుంటారు.
ధనుస్సు రాశి: నవ పంచమ, రుచక రాజయోగం విదేశాల నుండి పెద్ద ప్రయోజనాలను పొందడంలో సహాయ పడుతుంది. విదేశాలకు వెళ్లి చదువుకోవాలనే వారి కల నెరవేరవచ్చు. ఏదైనా పెద్ద కోరిక తీరుతుంది. మీ ఆదాయం గతంలో కంటే మెరుగ్గా ఉంటుంది.
గమనిక: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సాధారణ నమ్మకాలు, సమాచారంపై ఆధారపడి ఇవ్వబడింది. ఇక్కడ జాతకం కొంత మంది వారి పుట్టిన సమయంలో గ్రహగతుల ఆధారంగా కొన్ని మార్పులు చేర్పులు ఉంటాయి. జీ న్యూస్ ఈ వార్తను ధృవీకరించడం లేదు.
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