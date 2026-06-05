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Fortune After 30: అదృష్టం అంటే వీరిదే.. 30 ఏళ్లు దాటాక కోటీశ్వరులు అయ్యే రాశులు ఇవే!

Fortune After 30 Zodiac Signs: కొన్ని రాశుల వారికి 30 ఏళ్ల తర్వాతే లాభపడుతూ ఉంటారు. అందులో సింహా, మకరరాశుల వారు కొందరు.. ఈ సమయంలో వారి అద్భుతమైన విజయాలు సాధించడమే కాకుండా.. ఆర్థికంగా ఊహించని స్థాయిలో లాభపడే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. దీర్ఘకాలిక సమస్యల భారీ నుంచి కూడా విముక్తి పొందుతారు.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jun 05, 2026, 09:06 AM IST|Updated: Jun 05, 2026, 09:06 AM IST
Fortune After 30: అదృష్టం అంటే వీరిదే.. 30 ఏళ్లు దాటాక కోటీశ్వరులు అయ్యే రాశులు ఇవే!
Image Credit: Souce: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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