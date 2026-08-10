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ఈ నెల 13 నుంచే శ్రావణం: శివుడికి వీటితో అభిషేకం చేస్తే ఇంట్లో కనక వర్షమే..!

Shravana Masam: ఈ నెల 13 నుంచి శ్రావణ మాసం ప్రారంభమవుతుంది. ఇది శివుడికి అత్యంత ఇష్టమైన మాసం. అంతేకాదు ఈ నెలలోనే  క్షీర సాగర మథనం నుంచి వెలుబడ్డ హాలాహలాన్ని శివుడు ప్రపంచ క్షేమం కోసం స్వీకరించడాని మన పురాణాలు చెబుతున్నాయి. అటువంటి మహిమాన్వితమైన శ్రావణంలో శివుడిని ఎలా అభిషేకించాలి. ఎలాంటి పూజా క్రతువులు నిర్వహించాలి.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Aug 10, 2026, 05:14 AM IST|Updated: Aug 10, 2026, 05:15 AM IST
ఈ నెల 13 నుంచే శ్రావణం: శివుడికి వీటితో అభిషేకం చేస్తే ఇంట్లో కనక వర్షమే..!
Image Credit: Shrava Masa Pooja (File/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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ఈ నెల 13 నుంచే శ్రావణం: శివుడికి వీటితో అభిషేకం చేస్తే ఇంట్లో కనక వర్షమే..!
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