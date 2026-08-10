/ఈ నెల 13 నుంచే శ్రావణం: శివుడికి వీటితో అభిషేకం చేస్తే ఇంట్లో కనక వర్షమే..!

Shiva Abhishekam: ఉత్తరాదిలో మన కంటే 15 రోజులుగా ముందుగా వారికి శ్రావణం మొదలవుతుంది. ఈ సమయంలో అక్కడ ప్రజలు కావడీ యాత్ర వంటి చేసి నదుల్లోంచి నీటిని తీసుకెళ్లి శివుడికి అభిషేకం చేస్తుంటారు. ఇక తెలుగు లేదా దక్షిణాది వారికీ ఈ నెల 13న శ్రావణం ప్రారంభమవుతుంది. ఎన్నో పూజలు, వ్రతాలతో ఈ నెలంత సందడి నెలకుంటుంది.
శివునికి జలాభిషేకం ఎలా చేయాలి..
శ్రావణ మాసంలోని సోమవారాల్లో శివుడిని ప్రత్యేకంగా ఆరాధించడం వలన మనల్ని వెంటాడుతున్న పలు దోషాలు తొలిగిపోతాయని ధర్మ శాస్త్రాలు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా ప్రదోష కాలంలో ఎలాంటి పూజలు నిర్వహించాలి.
శ్రావణ సోమవారాలకు ప్రత్యేకత..
శ్రావణ మాసంలోని సోమవారాల్లో, వివిధ కోరికలతో జలాభిషేకం చేయడం చాలా ముఖ్యమైనది. సరైన పద్ధతులను పాటించాలి. సంపూర్ణ భక్తిశ్రద్ధలతో శివుడిని పూజించడం, అభిషేకం చేయడం కోరికలను తీరుస్తుంది. ఒకవేళ, ఏదైనా కారణం చేత మీరు శ్రావణ మాసంలోని సోమవారం ఉపవాసం పాటించలేకపోతే, వివిధ పద్ధతులలో అభిషేకం చేయడం ద్వారా శివుని ఆశీస్సులు పొందవచ్చు. శ్రావణ మాసంలో శివాభిషేకానికి ఉపయోగించే పదార్థాలతో పాటు అభిషేకాన్ని ఎలా నిర్వహించాలనే దానిపై పండితులు ఏం చెబుతున్నారంటే..
శ్రావణ సోమవారం నాడు, 10 పదార్థాలతో అభిషేకం చేయండి. శివునికి నీటిని ఎలా సమర్పించాలో తెలుసుకుందాం..
శివాభిషేకానికి నీటిని సమర్పించడానికి, రాగి, వెండి లేదా ఇత్తడి పాత్రను ఉపయోగించండం శ్రేష్ఠం. శివలింగానికి జలాభిషేకం ఎల్లప్పుడూ ఉత్తరం వైపు తిరిగి చేయాలి. ఉత్తర దిక్కును శివుని ఎడమ వైపుగా పరిగణిస్తారు, ఇది పార్వతీ దేవికి సంబంధించిన ప్రదేశం. మొదటగా, శివలింగం యొక్క జలధారికి కుడి వైపున, గణేశుడు కొలువై ఉంటారు. అక్కడ నీటితో అభిషేకం చేయాలి. ఇప్పుడు, శివలింగం యొక్క జలాశయానికి ఎడమ వైపున, కార్తికేయుని స్థానంగా భావించే చోట నీటితో అభిషేయం చేయాలి. ఆ తరువాత, శివలింగం యొక్క జలాశయం మధ్యలో, శివుని కుమార్తె అయిన అశోక సుందరికి అంకితం చేయబడిన చోట నీటిని ధారంగా పోయాలి. ఇప్పుడు, శివలింగం చుట్టూ ఉన్న వృత్తాకార భాగంలో, పార్వతీ దేవి స్థానంగా భావించే ఆమె పద్మ హస్తంపై నీటిని పోయాలి. చివరగా, శివలింగం యొక్క పై భాగంలో, అంటే పైభాగంలో నీటిని పోయాలి.
శివలింగానికి అభిషేకం చేయడానికి మీరు ఏ వస్తువులను ఉపయోగించాలి?
గంగాజలంతో అభిషేకం చేయడం వల్ల మోక్షం లభిస్తుందనేది ప్రతీతి. పాలతో అభిషేకం చేయడం వల్ల ఆరోగ్యకరమైన శరీరంతో పాటు వ్యాధి రహిత దేహం లభిస్తుందనేది పండితులు చెబుతున్న మాట. నెయ్యితో అభిషేకం చేయడం వల్ల సంపద కలుగుతుంది. నీటితో అభిషేకం చేయడం వల్ల దీర్ఘాయువు లభిస్తుంది. అంతేకాదు పనిలో ఆటంకాలు తొలగిపోతాయి. పంచదారతో అభిషేకం చేయడం వల్ల ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది. పెరుగుతో అభిషేకం చేయడం వల్ల ఆటంకాలు తొలగిపోతాయి. మామిడి రసంతో అభిషేకం చేయడం వల్ల యోగ్యమైన సంతాన ప్రాప్తి కలుగుతుంది. సుగంధ ద్రవ్యంతో అభిషేకం చేయడం వల్ల కీర్తిని పొందుతారు. శ్రావణ మాసంలో ఆవనూనెతో శివునికి అభిషేకం చేయడం వల్ల శత్రువులపై విజయం సాధిస్తారు. చెరకు రసంతో అభిషేకం చేయడం వల్ల లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహం లభించి, సంపద కలుగుతుంది.
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