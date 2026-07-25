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శ్రావణ మాసంలో జన్మించిన పిల్లలు ఎలా ఉంటారు?

Shravana Masam: శ్రావణ మాసంలో జన్మించిన పిల్లలు భవిష్యత్‌లో ఎలా ఉంటారో తెలుసా? దీనిపై ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాలు చెబుతున్నాయేంటి? దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 25, 2026, 06:30 PM IST|Updated: Jul 25, 2026, 06:30 PM IST
శ్రావణ మాసంలో జన్మించిన పిల్లలు ఎలా ఉంటారు?
Image Credit: Souce: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో ఐదు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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శ్రావణ మాసంలో జన్మించిన పిల్లలు ఎలా ఉంటారు?
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