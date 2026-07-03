/Gaj Kesari Raj Yog: సంకట హర చతుర్థివేళ గజకేసరి రాజయోగం.. ఈ రాశులకు నూతన గృహయోగంతో పాటు ఆకస్మిక ధనలాభం.!.

Sankashti Chaturthi 2026 gajkesari raj yog: జ్యోతిష్య పండితుల ప్రకారం చాలా మంది జీవితంలో అనేక రకాల అడ్డంకులు, విఘ్నాలతో సతమతమౌతారు. ఇలాంటి వారు సంకట హర చతుర్థి రోజున కొన్ని నియమాలు పూజలు చేస్తే అన్ని రకాల సమస్యలు, విఘ్నాలు దూరమౌతాయి. అందుకే సంకట హర చతుర్థిని చాలా పుణ్యప్రదమని, అన్ని రకాలైన విఘ్నాలను తొలగిస్తుందని చెప్తారు. ప్రస్తుతం జులై 3న సంకట హర చతుర్థిని మనం జరుపుకుంటున్నాం. ముఖ్యంగా ఈవ్రతం రోజున చాలా మంది ఉదయం నుంచి ఉపవాసాలు ఉండి చంద్రోయం తర్వాత మాత్రమే గణపయ్యకు ప్రత్యేకంగా పూజలు చేస్తారు.
ఆ తర్వాత తమ ఉపవాసం విరమిస్తారు. గణపతికి శక్తికొలది షోడషోపచారాలతో పూజలు చేసుకొవాలి. ఆ తర్వాత మోదకాలు, పాయసం, కొబ్బరికాయ, బెల్లం నివేదన చేయాలి. ఈ విధంగా భక్తితో చంద్రుడ్ని చూసి పూజలను ముగించుకొవాలి. సంకట హర చతుర్థి ప్రభావంతో కొన్ని రాశులకు ఊహించని లాభాలు, గొప్ప యోగాలు కల్గుతాయి. ఆ రాశులు ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
మిథునం.. ఈ రాశుల వారు రియల్ ఎస్టేట్ రంగంలో రాణిస్తారు. సంఘంలోపేరు ప్రఖ్యాదులు గడిస్తారు. కోర్టు కేసుల్లో విజయాల్ని సాధిస్తారు. మీరు జీవితంలో ఉన్నత స్థానాల్ని చేరుకుంటారు. సోదరులో ఏర్పడిన వివాదాలు పరిష్కారమౌతాయి.
కన్య.. ఈ రాశుల వారికి సొంతింటి కలసాకారం అవుతుంది. పేరు, ప్రఖ్యాదులు వచ్చి పడతాయి. లాటరీలు తగిలే చాన్స్ ఉంది. మీరు రాదనుకున్న డబ్బులు మరల మీ సొంతమౌతాయి. సంఘంలో ఉన్నతస్థానాల్లో ఉన్న వారితో పరిచయాలు ఏర్పడతాయి. విదేశాలకు వెళ్లే వారికి శుభవార్తలు అందుతాయి.
తుల.. ఈ రాశుల వారికి ఎన్నో ఏళ్ల నుంచి ఎదుర్కొంటున్న పలు సమస్యల నుంచి పరిష్కారం లభిస్తుంది. జీవితంలో రాబడి క్రమంగా పెరుగుతుంది. సొంతింటిని కొనుగోలు చేస్తారు. రియల్ ఎస్టేట్ రంగంలో మీరు పెట్టే పెట్టుబడి రెట్టింపు ఆదాయంను తీసుకొని వస్తుంది. భార్య తరపున ఆస్తులు మీ సొంతమౌతాయి.
ధనస్సు.. ఈ రాశుల వారు ముఖ్యంగా విదేశాల నుంచి సంతానం విషయంలో శుభవార్తలు వింటారు. సర్కారు కొలువు కోసం ప్రయత్నిస్తున్న వారు మొత్తంగా శుభవార్తల్ని వింటారు. మీ వల్ల ధనలాభాల్ని పొందిన వారు అండగా ఉంటారు. రాజకీయాల్లో ఉన్న వారు ఉన్నత పదవుల్ని ఆశ్రయిస్తారు.( ఈ స్టోరీ నమ్మకం,విశ్వాసాలపై మాత్రమే ఆధార పడి ఉంటుంది. జీ తెలుగు మీడియా దీనికి బాధ్యత వహించదు..)
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