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Gaj Kesari Raj Yog: సంకట హర చతుర్థివేళ గజకేసరి రాజయోగం.. ఈ రాశులకు నూతన గృహయోగంతో పాటు ఆకస్మిక ధనలాభం.!.

Sankashti Chaturthi 2026: సంకట హరచతుర్థి వేళ అరుదైన గజకేసరి రాజయోగం ఏర్పడుతుంది. దీని ప్రభావం వల్ల కొన్ని రాశులకు అనుకొని విధంగా  ధనలాభాలు కల్గుతాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఆ లక్కీ రాశులు ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jul 03, 2026, 05:41 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 05:43 PM IST
Gaj Kesari Raj Yog: సంకట హర చతుర్థివేళ గజకేసరి రాజయోగం.. ఈ రాశులకు నూతన గృహయోగంతో పాటు ఆకస్మిక ధనలాభం.!.
Image Credit: astrology(file)Source: Bureau

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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