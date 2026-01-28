Gajakesari RajaYogam: గజకేసరి రాజయోగంతో ఈ రాశుల వారి దశ తిరుగబోతుంది.. పట్టిందల్లా బంగారమే..

Gajakesari RajaYogam Effect 2026: బృహస్పతి రాశిలో చంద్ర సంచారము ద్వారా ఏర్పడిన గజకేసరి రాజయోగం ఈ రాశుల వారికి చాలా ప్రయోజనకరంగా ఉండబోతుంది. ఈ సమయంలో, చాలా కాలంగా నిలిచిపోయిన పనిలో పురోగతి ఉంటుంది. అలాగే అపారమైన ఆర్ధిక లాభం ఉండబోతుంది. ధన ప్రవాహం పెరుగుతుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది. మార్చి 2026లో ఏర్పడే గజకేసరి రాజయోగం ఈ రాశి వారికి మిశ్రమ ఫలితాలను ఇస్తుంది. ఈ సమయంలో, మీరు ఉద్యోగ రంగంలో మీ కష్టానికి ప్రతిఫలం పొందుతారు. ఆర్థిక పరిస్థితి గతంలో కంటే మెరుగ్గా ఉంటుంది. అయితే.. వ్యాపారంలో తొందరపాటు నిర్ణయాలు తీసుకోవడం వల్ల భారీ నష్టాలు సంభవించవచ్చు.
గజకేసరి రాజయోగ ప్రభావం కారణంగా, మేష రాశి వారికి వైవాహిక ఆనందం పెరుగుతుంది. మీ కెరీర్ పనితీరు గుర్తించబడుతుంది. =పదోన్నతి పొందే అవకాశం ఉంది. ఈ సమయంలో మీకు డబ్బును కురిపిస్తుంది. మీరు అప్పుల నుండి ఉపశమనం పొందుతారు. అవివాహితులకు వివాహ యోగం ఉంది.
గురుగ్రహంలో సంచారము చేసే రాశిచక్ర అధిపతి చంద్రుడు. వృషభ రాశి వారికి కలను నిజం చేస్తాడు. ఈ సమయంలో, మీరు మీ పనిలో కొంచెం కృషి చేసినా మీరు భారీ లాభాలను అందుకుంటారు. కొత్త ఆస్తి లేదా వాహనం కొనడానికి ఇది మంచి సమయం అని చెప్పాలి. విదేశీ వ్యాపారం నుండి మీకు భారీ లాభాలు ఆర్జిస్తాయి. ఇంట్లో శుభకార్యాలు జరుగుతాయి.
మిథున రాశి వారికి గురు-చంద్ర సంయోగం అంత శుభప్రదం కాదు. ఈ సమయంలో, శత్రువుల ఇబ్బందులు పెరగవచ్చు. అయితే, మీరు అన్నింటినీ సమర్ధవంతంగా నిర్వహిస్తారు. ఏదైనా కొత్త వ్యాపారంలో మీ ప్రయత్నాలు శుభ ఫలితాలను అందుకుంటారు. మీకు మీ కెరీర్లో గుర్తింపు లభిస్తుంది. ఇంకా వివాహం కాని వారికి వివాహ యోగం ప్రాప్తిస్తుంది.
కర్కాటక రాశి వారికి గజకేసరి రాజయోగం మిశ్రమ ఫలితాలను తెస్తుంది. పనిలో మీ పెరుగుదలను తట్టుకోలేని కొందరు వ్యక్తులు కుట్రలు చేయవచ్చు. దీని గురించి జాగ్రత్తగా ఉండండి. పనిలో అయినా, వ్యాపారంలో అయినా అనుసరిస్తే, మీరు ఎంత కుట్ర చేసినా, మీరు గెలుపొందుతారు. వ్యక్తిగత జీవితంలో సంబంధాలు బలపడతాయి.
గురు రాశిలో చంద్ర సంచారము సింహ రాశి వారికి గురు యొక్క ప్రత్యేక అనుగ్రహాన్ని ప్రసాదించబోతుంది. గజకేసరి రాజ యోగం వారికి వ్యాపారం, వాణిజ్యంలో రెట్టింపు లాభాలను తీసుకురాబోతుంది. ఉద్యోగ రంగంలో మీ పనికి మీరు ప్రశంసలు పొందుతారు. సొంత వ్యాపారం చేసే వారికి ఇది చాలా శుభ సమయం.గురు సంచారము ఈ రాశి వారికి అద్భుతమైన ఫలితాలను ఇస్తుంది. ఈ సమయంలో, మీరు పోటీ విషయాలలో విజయం సాధిస్తారు. కొత్త ఆదాయ వనరులు పెరుగుతాయి మరియు ఆర్థిక లాభం ఉంటుంది. లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహం వల్ల మీరు ఖచ్చితంగా అపారమైన సంపదకు యజమాని అవుతారు. మీరు పనిలో కొత్త ఎత్తులకు ఎదుగుతారు. అన్ని దిశల నుండి అదృష్టం కలిసి వచ్చే సమయం ఇది.
కన్యా రాశి వారికి గజకేసరి రాజయోగం ప్రభావం వల్ల ఆకస్మిక ప్రయోజనాలు లభిస్తాయి. ఈ సమయంలో, మీరు మీ పిల్లల నుండి శుభవార్త వింటారు. ఇంట్లో శుభకార్యాలు జరుగుతాయి. సంబంధాలలో తేడాలు పరిష్కారమవుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది. లగ్జరీ వాహనం కొనాలనే మీ కల నెరవేరే అందమైన సమయం ఇది.
గురు రాశిలో చంద్రుని సంచారం తులా రాశి వారి సమస్యలను పెంచుతుంది. ఈ సమయంలో, వ్యక్తిగత జీవితంలో అలాగే కెరీర్లో సవాళ్లు పెరగవచ్చు. అయితే, మీరు కొంచెం తెలివితేటలు, విధేయతతో వ్యవహరిస్తే, మీరు సవాళ్లను అధిగమిస్తారు. వ్యాపారంలో మీ దీర్ఘకాలిక ప్రయత్నాలు మంచి ఫలితాలను ఇచ్చే సమయం ఇది.
ధనుస్సు రాశి వారికి గజకేసరి రాజయోగం అంత మంచిది కాదు. ఈ సమయంలో, మీరు విశ్వసించే వారిచే మోసపోయే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంది. ధన ప్రవాహం పెరుగుతుంది. అయితే, ఆకస్మిక ఖర్చులు మిమ్మల్ని కలవరపెట్టవచ్చు. వ్యాపారంలో మంచి లాభాలను అందుకుంటారు.
గజకేసరి రాజయోగం మకర రాశి వారికి పురోగతికి మార్గం సుగమం చేస్తుంది. పని రంగంలో మీ ప్రయత్నాలకు మీరు ఉన్నత అధికారుల నుండి గుర్తింపు పొందుతారు. దీనితో, కొత్త బాధ్యతలు మీ భుజాలపై పడవచ్చు. లక్ష్మీ కటాక్ష సహాయంతో మీరు కుబేరుని ఖజానాను పొందుతారు. మీ స్వంత ఇల్లు కొనాలనే మీ కల నెరవేరుతుంది.
గమనిక: ప్రియమైన పాఠకులారా, ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సాధారణ నమ్మకాలు, పంచాంగాలతో పాటు హిందూ మత గ్రంథాల ఆధారంగా ఈ సమాచారం ఇవ్వబడింది.ZEE NEWS దీనిని ధృవీకరించడం లేదు.
