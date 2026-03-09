Gajakesari Rajayogam: గజకేసరి రాజయోగం ఎఫెక్ట్ తో ఈ రాశులకు ఊహించని లాభాలు..

Gajakesari Rajayogam 2026 effect: గ్రహాలు కొన్ని రాశుల కలయికతో అదృష్టాన్ని తీసుకొస్తాయి. కానీ స్వచ్ఛత, శాంతికి కారణమైన చంద్రుడు మిథునరాశిలోకి వెళ్లబోతున్నాడు. ఇప్పటికే ఈ రాశిలో బృహస్పతి ఉన్నాడు. దేవ గురువు బృహస్పతి, చంద్రుడు ఈ రెండు గ్రహాల కలయిక గజకేసరి రాజయోగాన్ని సృష్టిస్తుంది. ఈ రాజయోగం కొన్ని నిర్దిష్ట రాశులకు అదృష్టాన్ని తెస్తుంది..
ఈ గజకేసరి రాజయోగం 12 రాశులలో మూడు రాశులకు అదృష్టాన్ని తీసుకు రాబోతుంది. అంతేకాదు ఈ రాశుల వారు ఊహించలేని ప్రయోజనాలను పొందబోతున్నారు. కొంతమంది తమ దీర్ఘకాల కలలను నెరవేర్చుకునే అవకాశం పొందబోతున్నారు. కాబట్టి, ఆ రాశుల విషయానికొస్తే..
వృషభ రాశి: వృషభరాశికి గజకేసరి రాజయోగం అదృష్టం తీసుకు రాబోతుంది. వృషభ రాశి వారికి కెరీర్ పరంగా అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు లభించబోతున్నాయి. అంతే కాకుండా, వీరి ఆదాయంలో ఈ సమయంలో పెరుగుదల నమోదు కాబోతుంది. పనిలో అడ్డంకులు తొలగిపోతాయి. వారు సమాజంలో మంచి పేరు సంపాదిస్తారు. ఇంటి లోపల, బయట సంతోషకరమైన వాతావరణం నెలకుంటుంది.
మిథున రాశి.. మిథున రాశి వారికి తమ కలలను నెరవేర్చుకోవడానికి ఇదే మంచి సమయం అనే చెప్పాలి. ఈ సమయంలో వారు చాలా సంతోష కరంగా ఉండబోతున్నారు. ఊహించని ప్రయాణాలకు వెళ్లాల్సి ఉంటుంది. ఇంట్లో ముఖ్యంగా శుభకార్యాల్లో పాల్గొంటారు. జీవితంలో ఎన్నడు లేని అద్భుతమైన ప్రయోజనాలను పొందుతారు.
తులా రాశి: గజకేసరి రాజయోగం తులా రాశి వారికి అద్భుతమైన ప్రయోజనాలను అందించబోతుంది. ఇది వారి అదృష్టాన్ని రెట్టింపు చేసే సమయం. వారు అనుకున్న పనులన్నింటినీ సకాలంలో పూర్తి చేసే అవకాశాలున్నాయి. ఆర్థికంగా, ఆరోగ్యంగా వృత్తి పరంగా వారు అన్ని అంశాలలో ప్రయోజనం పొందడం గ్యారంటీ. ఈ రాశి వారి దీర్ఘకాల కోరిక నెరవేరుతుంది.గమనిక: ప్రియమైన పాఠకులారా, ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సాధారణ నమ్మకాలు, పంచాంగాలతో పాటు హిందూ మత గ్రంథాలైన నిర్ణయ సింధువు, ధర్మ సింధువు ఆధారంగా ఈ సమాచారం ఇవ్వబడింది. ZEE NEWS ఈ వార్తను ధృవీకరించడం లేదు.
