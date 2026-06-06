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Gajakesari Rajayogam: శుక్రుని సంచారం వలన బలమైన గజకేసరి రాజయోగం.. ఏ రాశుల వారికీ ఎలాంటి ఫలితాలు అంటే..!

Gajakesari Rajayogam 2026: జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, సంపదలకు కారకుడున శుక్రుడు.. బుద్ధికి అధిపతి అయిన కర్కాటక రాశిలోకి ప్రవేశించనున్నాడు. అదే రోజు, గురు-చంద్రుల కలయిక వలన చాలా బలమైన గజకేసరి రాజయోగం ఏర్పడుతుంది. దీంతో మేషం నుంచి మీనం వరకు ఏయే రాశులకు ఎలాంటి ఫలితాలుంటాయో చూద్దాం.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jun 06, 2026, 11:00 AM IST|Updated: Jun 06, 2026, 11:00 AM IST
Gajakesari Rajayogam: శుక్రుని సంచారం వలన బలమైన గజకేసరి రాజయోగం.. ఏ రాశుల వారికీ ఎలాంటి ఫలితాలు అంటే..!
Image Credit: Gajalakshmi Rajayogam Effcet (X/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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