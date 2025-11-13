Gajakesari Rajayogam: జ్యోతిష్య ప్రకారం.. గ్రహాలు నిరంతరం ఒక్కో రాశి నుంచి మరొక రాశిలోకి ప్రయాణిస్తుంటాయి. అలా పయనం చేస్తున్నపుడే కొన్ని రాశులకు శుభాశుభా ఫలితాలను అందిస్తాయి.దేవగురువు బృహస్పతి, మనసు కారకుడైన చంద్రుడు కర్కాటక రాశిలో సంయోగం వలన గజకేసరి రాజయోగం ఏర్పడబోతుంది. దీంతో 6 రాశులకు అనుకోని లాభం కలగబోతున్నట్టు జ్యోతిష్య పండితులు చెబుతున్న మాట. గజ కేసరి రాజయోగం అంటే ఇది శక్తి, సంపద, రాజ గౌరవ, గాంభీర్యాన్ని సూచిక. కేసరి అంటే సింహం. ఇది విజయానికి చిహ్నం. నాయకత్వాన్ని ధైర్యాన్ని సూచిస్తుంది. ఈ రాజయోగ నిర్మాణం కొన్ని రాశులకు వారికి మంచి యోగం ఏర్పచబోతుంది. గురువు తన ఉచ్చ స్థానమైన కర్కాటక రాశిలో సంచారం చేస్తున్నాడు. మరోవైపు చంద్రుడు కర్కాటక రాశిలో కూడా సంచారం చేస్తున్నాడు. ఈ రెండు శుభ గ్రహాలు కర్కాటక రాశిలో ప్రబలమైన గజకేసరి రాజయోగాన్ని రూపొందించబోతున్నాయి.
కర్కాటక రాశి..గజకేసరి రాజయోగం కర్కాటక లగ్నం మొదటి ఇంట్లో ఏర్పడుతుంది. ఈ యోగంవ వలన కర్కాటక రాశిలో ఏర్పడటం వలన, కర్కాటక రాశి వారికి ఇది సువర్ణ యుగ ప్రారంభం కాబోతుంది. అంతేకాదు మీ వ్యక్తిత్వం, విశ్వాసం, జ్ఞానం పెరుగబోతుంది. సమాజంలో మీ విలువ, గౌరవం పెరుగుతాయి. ఆర్ధిక పరిస్థితి గతంలో కంటే మెరుగ్గా ఉండబోతుంది. కొత్త ఆదాయ మార్గాలు అందుబాటులోకి రానున్నాయి. ఇంట్లో శుభకార్యాలు జరుగుతాయి. వివాహితులకు పిల్లలు కలిగే అవకాశాలున్నాయి. దీర్ఘకాలిక వ్యాధుల వల్ల మీకు పరిష్కారం లభిస్తుంది.
మేష రాశి.. గజకేసరి రాజయోగం వలన మేష రాశి నుంచి నాలుగే ఇళ్లు కర్కాటకంలో ఏర్పడుతుంది. నాల్గో ఇంటిని ఆనందదాయకమైన ఇల్లు గా పిలుస్తారు. ఈ విధంగా, మేష రాశివారు సుఖ సంతోషాలను పొందుతారు. ఆస్తికి సంబంధించిన విషయాలలో మీరు కీర్తి ప్రతిష్ఠలు పొందుతారు. కొత్త ఇల్లు లేదా వాహనాన్ని కొనుగోలు చేసే అవకాశాలు ఉన్నాయి.పూర్వీకులు ఆస్తులు కలిసొచ్చే అవకాశం ఉంది.కుటుంబంలో సంతోషంతో మీ తల్లిదండ్రుల ఆరోగ్యంలో బాగుంటుంది.
సింహ రాశి... సింహ రాశికి ఈ రాజయోగం 12వ ఇంట్లో ఏర్పడుతుంది. దీంతో ఖర్చుల విషయంలో ఆచితూచి వ్యవహరించాలి. విదేశీ పర్యటనలు, పని కోసం విదేశాలకు వెళ్లే ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. ఆధ్యాత్మిక విషయంలో ఆసక్తి పెరుగుతుంది.ఇతరుల దృష్టిని ఆకర్షిస్తారు. కోర్టు కేసులలో మీకు అనుకూలమైన ఫలితాలు లభిస్తాయి.
మిథున రాశి.. గజకేసరి రాజయోగం వలన మిథున రాశికి రెండవ ఇంట్లో ఏర్పడుతుంది. ఈ రెండవ ఇంటిని ధన స్థానంగా పిలుస్తారు. ఈ సమయంలో మీరు ఊహించని డబ్బును అందుకోబోతున్నారు. ఆర్థికంగా లాభ పడతారు. పాత రుణాలు తీరిపోతాయి. ఊహించని ఆదాయం కారణంగా మీ డబ్బు ఆదా చేసే సామర్థ్యం పెరుగుతుంది. మీ మాటలకు విలువ పెరుగుతాయి. కుటుంబంలో శాంతి వెల్లివిరుస్తుంది. ఇంట్లో శుభకార్యాలు జరుగే అవకాశాలున్నాయి.
తులా రాశి.. గజకేసరి రాజయోగము తులా రాశికి 10వ ఇంట్లో ఏర్పడుతుంది. తులా రాశి వారికి వృత్తిపరంగా అనేక ప్రయోజనాలు లభిస్తాయి. పని చేసే వారికి డబ్బు, జీతం చేతికి అందుతుంది. సమాజంలో గౌరవం పెరుగుతుంది. పనిలో మీ నైపుణ్యం పెరుగుతుంది. కఠినమైన శ్రమకు తగ్గ ప్రతిఫలాలు అందుకుంటారు. వ్యాపారం చేస్తున్న వారికి కొత్త ఒప్పందాలు వల్ల లాభం కలుగుతుంది. భాగస్వాముల నుండి మద్దతు లభిస్తుంది. మీడియా వంటి రంగాలలోనివారికి మంచి జరగబోతుంది.
ధనుస్సు రాశి.. గజకేసరి రాజయోగం వలన ధనుస్సు రాశి వారి ఇంట్లో ధనలక్ష్మి తాండవం చేయబోతుంది.మీరు పిత్రార్జీత ఆస్తుల ద్వారా ఆర్థిక లాభం అందుకోబోతున్నారు. పరిశోధన, వైద్య నిపుణులకు ఇది యోగకాలం. దాని సంబంధిత రంగాలలో అత్యుత్తమ పురోగతిని అందుకుంటారు. ఇంటర్వ్యూలకు వెళ్లే వారికి మంచి జరగబోతుంది. మీ వ్యాపారాన్ని విస్తరించడంలో లేదా కొత్త వ్యాపారాన్ని ప్రారంభించడంలో మీరు విజయవంతం అవుతారు.
