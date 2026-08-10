Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /ఆధ్యాత్మికం
  • /Gajakesari Rajayogam: ఆగస్టు 11న అరుదైన రాజయోగం..ఈ నాలుగు రాశులకు రాజయోగాలతో అదృష్టం!

Gajakesari Rajayogam: ఆగస్టు 11న అరుదైన రాజయోగం..ఈ నాలుగు రాశులకు రాజయోగాలతో అదృష్టం!

Gajakesari Rajayogam August 11: జ్యోతిషశాస్త్రం ప్రకారం, ఆగస్టు 11న కర్కాటక రాశిలో ఏర్పడిన అరుదైన గ్రహ సంయోగం అద్భుతమైన ఫలితాలను ఇస్తోంది. ఈ కాలంలో హంస, శశి ఆదిత్య, గజకేసరి, బుధాదిత్య రాజయోగాలు ఏకకాలంలో రూపుదిద్దుకున్నాయి. ఈ శక్తివంతమైన యోగాల ప్రభావంతో ఏయే రాశుల వారు లాభపడతారో తెలుసుకుందాం.

Written ByHarish Darla
Published: Aug 10, 2026, 05:55 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 05:55 PM IST
Gajakesari Rajayogam: ఆగస్టు 11న అరుదైన రాజయోగం..ఈ నాలుగు రాశులకు రాజయోగాలతో అదృష్టం!
Image Credit: Source: Zee Media

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Gajakesari Rajayogam: ఆగస్టు 11న అరుదైన రాజయోగం..ఈ నాలుగు రాశులకు రాజయోగాలతో అదృష్టం!
2
3
4
5