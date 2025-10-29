Gajakesari Rajayoga 2025: గజకేసరి రాజయోగంతో ఈ రాశుల వారి దశ తిరగబోతుంది.. లక్కంటే ఈ రాశులదే..

Gajakesari Rajayoga 2025 Effect: అక్టోబర్ చివరి వారంో ఏర్పడే అరుదైన గజకేసరి రాజయోగంమేష రాశికి బంపర్ ఆదాయాన్ని తీసుకురాబోతుంది. నిపుణులకు, గత కొన్నేళ్లుగా నలుగుతున్న ఆస్తి వివాదాలు, కోర్టు కార్యాలయ వ్యవహారాలలో ఈ రాశుల వారిదే పై చేయి ఉండబోతుంది. కుటుంబంల ఆనందం వెల్లివిరిసే అవకాశాలున్నాయి.
తులా రాశి.. బృహస్పతి. చంద్రుల పరస్పర కోణం ద్వారా ఏర్పడే గజకేసరి రాజయోగం వలన తులా రాశి వారికి వ్యాపారంలో భారీ ఆదాయాన్ని అందుకుంటారు. మీ దీర్ఘకాలిక ఆరోగ్య సమస్యలు పరిష్కారమవుతాయి. ఇంట్లో శుభ కార్యాలు జరుగుతాయి.
వృశ్చిక రాశి.. బృహస్పతి, చంద్రుల కలయిక వలన ఏర్పడే శుభ గజకేసరి రాజయోగం వలన వృశ్చిక రాశి వారు తాము కోరుకున్న రంగాల్లో అంచెలంచెలుగా గొప్ప విజయాన్ని అందుకుంటారు. ఉద్యోగులు విదేశాలకు ప్రయాణించే అవకాశం ఉంది. అన్ని దిశల నుండి ఆదాయం లభిస్తుంది. వారి వృత్తిలో ఉన్నత స్థానాన్ని పొందుతారు. వ్యాపారంలో భారీ లాభాలను అందుకుంటారు. వివాహం వంటి శుభకార్యాలు జరుగుతాయి.
కర్కాటక రాశి.. కర్కాటక రాశిలో బృహస్పతి ఈ రాశి వారికి మరింత బలాన్ని ఇవ్వబోతున్నాడు. చంద్రుని దయగల చూపు కూడా ఉండంమూలానా.. మీరు ఆరోగ్యం విషయంలో జాగ్రత్తగా మసలుకోవాలి. శత్రువులపై విజయం సాధించడానికి ఇదే సరైన సమయం. జీవితంలోని వివిధ సమస్యల నుండి మీరు బయటపడతారు.
మకర రాశి.. గజకేసరి రాజయోగం వలన మకర రాశి వారికి వృత్తి జీవితంలో అపారమైన విజయాన్ని అందుకుంటారు. వ్యాపారంలో ఉన్న వారు విజయం సాధిస్తారు. శత్రువులు దూరమవుతారు ఈ సమయంలో మీరు మీ కలల వాహనాన్ని కొనుగోలు చేసే అవకాశాలున్నాయి. కుటుంబంలో ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది.
కన్య రాశి.. గజకేసరి రాజయోగం కన్యా రాశి వారికి స్టాక్ మార్కెట్ లో పెట్టుబడుల మూలంగా మంచి లాభాలను అందుకుంటారు. నిరుద్యోగులు వారు కోరుకున్న ఉద్యోగం లభిస్తుంది. కొత్త ఇల్లు లేదా భూమి కొనాలని ఆలోచిస్తున్న వారికి గురు బలం వలన మంచి ఫలితాలను అందుకుంటారు. తమ ఆస్తిని అమ్మాలని ఆలోచిస్తున్న వారికి ఇదే మంచి తరుణం.
గమనిక: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సాధారణ నమ్మకాలు, హిందూ మత గ్రంథాల ఆధారంగా ఇవ్వబడింది. EE NEWS దీనిని ధృవీకరించడం లేదు.