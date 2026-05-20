/Gajakesari Yoga 2026: మిథున రాశిలో గజకేసరి యోగం.. ఈ 3 రాశుల వారికి ఇక తిరుగుండదు.. పట్టిందల్లా బంగారమే!

Gajakesari Yoga 2026 Effect On Zodiac: జ్యోతిష్య శాస్త్రం పరంగా గురు, చంద్రుల కలయికకు చాలా ప్రత్యేకమైన ప్రాముఖ్యత ఉంటుంది. ఈ సమయంలో ఎంతో శక్తివంతమైన రాజయోగాలు కూడా ఏర్పడుతూ ఉంటాయి. మే 19 చంద్రుడు మిథున రాశిలోకి ప్రవేశించడం, గురుడు ఇప్పటికే మిథున రాశిలో ఉండడం వల్ల ఎంతో శక్తివంతమైన గజకేసరి యోగం ఏర్పడింది. అయితే, ఈ సమయంలో కొన్ని రాశులవారికి గోల్డెన్ డేస్ ప్రారంభమవుతాయి. ముఖ్యంగా ఎన్నో రకాల సమస్యల నుంచి కూడా సులభంగా పరిష్కారం లభిస్తుంది.
ఈ యోగం వల్ల కొన్ని రాశులవారికి ఆకస్మిక ఆర్థిక లాభాలు ఊహించని స్థాయిలో కలుగుతాయి. అంతేకాకుండా అద్భుతమైన విజయాలను కూడా సులభంగా అందుకుంటారు. దీంతో పాటు వీరికి ప్రతిష్టతో పాటు గౌరవం కూడా పెరుగుతుంది. ఆగిపోయిన పనులు సులభంగా పూర్తవుతాయి. దీంతో పాటు ఈ సమయంలో అనుకున్న పనుల్లో అద్భుతమైన లాభాలు సొంతం చేసుకునే ఛాన్స్లు కూడా ఉన్నాయి.
మీన రాశి
ఎంతో శక్తివంతమైన గజకేసరి యోగంతో మీన రాశివారికి జీవితంలో ఆనందంతో పాటు విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. అలాగే ఆర్థిక సమస్యలు కూడా గతంలో కంటే ఇప్పుడు ఎంతో సులభంగా పరిష్కారం అవుతాయి. దీంతో పాటు చాలా కాలంగా నిలిచిపోయిన పనులు కూడా ఇప్పుడు పూర్తవుతాయి. వృత్తి జీవితంలో సానుకూల మార్పులు రావడం ప్రారంభమవతాయి.. అలాగే ఉద్యోగాలు మారాలని చూస్తున్నవారికి ఈ సమయం ఎంతో లాభాదాయకంగా ఉంటుంది. వీరికి తప్పకుండా ఈ సమయంలో ఉద్యోగాల్లో పురోగతి కూడా లభించబోతోందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. ఇంట్లో ఊహించని స్థాయిలో ఆనందం కూడా లభిస్తుంది.
వృషభ రాశి
ఈ రాశిలో జన్మించిన వారికి వృత్తిపరంగా అద్భుతమైన విజయాలు కలుగుతాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. ముఖ్యంగా వీరికి భారీ మొత్తంలో సంపదన కూడా లభిస్తుంది. అంతేకాకుండా కుటుంబంలో కూడా సంతోషకరమైన వాతావరణం నెలకొంటుంది. అలాగే సమయంలో జీవితంలో అద్భుతమైన విజయాలు కూడా సాధించే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఉద్యోగాలు చేస్తున్నవారు తప్పకుండా ఈ సమయంలో పదోన్నతులు కూడా సొంతం చేసుకుంటారు. ఆఫీసుల్లో సమస్యలు ఉన్నవారు ఎలాంటి ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం కూడా లేదని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు.
మిథున రాశి
ఈ సొంత రాశిలోనే గజకేసరి యోగం ఏర్పడడం వల్ల వీరికి అద్భుతమైన ధన లాభాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా జీవితంలో సానుకూలమైన మార్పులు కూడా సొంతం చేసుకోగలుగుతారు. అలాగే వృత్తిపరమైన జీవితంలో అద్భుతమైన శుభవార్తలు కూడా వింటారు. దీంతో పాటు కెరీర్ పరంగా పెద్ద పెద్ద మార్పులు సంబంధించే అవకాశాలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి. ఈ సమయంలో ఎక్కువగా విద్యార్థులకు విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. అంతేకాకుండా అన్ని రకాల పరీక్షల్లో ఉత్తీర్ణత సాధించే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి.
గమనిక..
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook