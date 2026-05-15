/Gajalakshmi Rajayoga 2026: అరుదైన గజలక్ష్మి రాజయోగం.. ఈ 5 రాశుల వారికి అదృష్టం మాములుగా ఉండదు, ఇక డబ్బే డబ్బు!

Gajalakshmi Rajayoga 2026 Effect On Zodiac: జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం మే 14, 15, 16 తేదీలకు చాలా ప్రత్యేకమైన ప్రాముఖ్యత ఉంటుంది. ఎందుకంటే మే 14వ తేదీన అనేక గ్రహాలు ఏకకాలంలోనే సంచారం చేశాయి. అర్ధరాత్రి వేళ చంద్రుడు మేషరాశిలోకి ప్రవేశించాడు. ఆ తర్వాత సూర్యుడితో పాటు కుజ గ్రహాల కలయిక కూడా జరిగింది. మరోవైపు శుక్రుడు గురుడితో కలయిక జరపడం కారణంగా ఎంతో శక్తివంతమైన రాజయోగం ఏర్పడింది. ఈ సమయంలో మిథున రాశిలో శుక్రుడితో పాటు గురుడి కలయిక జరిగింది. దీని కారణంగా గజలక్ష్మిరాజుయోగం ఏర్పడింది. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం ఈ రాజయోగానికి చాలా ప్రత్యేకమైన ప్రాముఖ్యత ఉంటుంది. అలాగే ఈ సమయంలో గురుడు పునర్వాసు నక్షత్రం మూడవ స్థానంలోకి ప్రవేశించాడు. బుధుడు వృషభ రాశిలోకి సంచారం చేశాడు. ఇలా అనేక గ్రహాలు ఈ తేదీల్లో సంచారం చేయడం విశేషం.. దీని కారణంగా మొత్తం ఐదు రాశుల వారిపై ఊహించని ప్రభావం పడుతుంది.
ఈ రాశులవారికి బంపర్ జాక్పాట్:
మిథున రాశి
మే 14వ తేదీ నుంచి మిధున రాశి వారికి ఈ సమయంలో విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలగబోతున్నాయి. ముఖ్యంగా మిత్రగ్రహమైన శుక్రుడి ప్రవేశంతో ఏర్పడిన గజలక్ష్మి రాజయోగ ప్రభావం వల్ల వీరికి అన్ని రకాల సమస్యలు పరిష్కారం లభించబోతున్నాయి. అంతేకాకుండా ఈ సమయంలో వచ్చే ప్రతి సమస్యకు పరిష్కారం లభించబోతోంది. ఆర్థికంగా ప్రణాళికలు అద్భుతమైన విజయాలు సాధించగలుగుతారు. ఖర్చులు నియంత్రించుకోగలిగితే జీవితంలో ఊహించని లాభాలు పొందగలుగుతారు. ఇతరులనుంచి మంచి సపోర్టు పొంది.. అనుకోని ధన లాభాలు కూడా పొందుతారు. అలాగే ప్రేమ జీవితంలో వస్తున్న సమస్యలు కూడా పూర్తిగా పరిష్కారం అవుతాయి. వీరికి ఆత్మవిశ్వాసం కూడా అంచెలంచెలుగా రెట్టింపు అవుతుంది. సృజనాత్మకత కూడా చాలా వరకు పెరిగి అనుకున్న పనుల్లో అద్భుతమైన విజయాలు సాధిస్తారు.
తులారాశి
గజలక్ష్మి రాజయోగంతో తులారాశి వారికి ఈ సమయం మంచి ఫలితాలను అందిస్తుంది. అంతేకాకుండా జీవితంలో వస్తున్న ఆందోళనలు కూడా సులభంగా తొలగిపోతాయి. పనిలోని మీ సామర్థ్యంతో పాటు నైపుణ్యాలు విపరీతంగా పెరుగుతాయి. పై అధికారుల నుంచి మీకు మంచి సపోర్టు లభిస్తుంది. అంతేకాకుండా కొత్త భాగస్వాములు కూడా మీతో పరిచయాలు పెంచుకునే అవకాశాలు కనిపిస్తాయి. అలాగే పిల్లల గురించి ఆలోచిస్తున్న వ్యక్తులకు ఆందోళన తగ్గి విశేషమైన లాభాలు కలుగుతాయి. ప్రభుత్వ రంగాల్లో పనులు చేస్తున్న వ్యక్తులకు ఈ సమయంలో తప్పకుండా విజయాలు సాధించే అవకాశాలు లభిస్తాయి. ముఖ్యంగా ప్రేమ జీవితంలో శృంగారభరితమైన సమయం గడిపే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ఇష్టమైన ఆహారాన్ని ఆస్వాదించి జీవితంలో అద్భుతమైన ఆనందాన్ని పొందుతారు..
ధనస్సు రాశి
ధనస్సు రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు ఏడవ స్థానంలో శుక్ర గురు గ్రహాల కలయిక జరిగింది. దీని కారణంగా విద్యాతో పాటు వృత్తి జీవితంలో అభివృద్ధి లభించబోతోంది. అలాగే మీ పనుల్లో అనుభవంతో పాటు జ్ఞానం కూడా విపరీతంగా పెరుగుతుంది. ఈ సమయంలో ఎలాంటి విజయాలైన ఎంతో సులభంగా సాధించగలుగుతారు. మీ పనికి తగ్గ ప్రశంసలు కూడా దక్కుతాయని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. మీ జీవిత భాగస్వామి సపోర్టు లభించి కొన్ని రకాల పనులు ఎంతో సులభంగా చేయగలుగుతారు. అంతేకాకుండా కుటుంబ జీవితంలో గౌరవం కూడా విపరీతంగా పెరిగే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. దీంతోపాటు ఈ సమయంలో ఉద్యోగాలు మారాలని చూస్తున్న వ్యక్తులకు ఈ సమయం ఎంతో లాభదాయక అందిస్తుంది..
కుంభరాశి
కుంభరాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు శుక్ర, గురు గ్రహాల కలయిక కారణంగా ఈ సమయం చాలా శుభప్రదంగా ఉండబోతోంది. ముఖ్యంగా ఐదవ స్థానంలో ఈ రెండు గ్రహాల కలయిక కారణంగా ఉన్నట్టుండి ఇంట్లో ఆనందం ఊహించని స్థాయిలో పెరుగుతుంది. పనులన్నీ సజావుగా సాగే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. మీకు మీ సహ ఉద్యోగుల నుంచి మంచి సపోర్టు లభించి.. ఎప్పుడూ పొందలేని ఆనందాన్ని కూడా సొంతం చేసుకోగలుగుతారు. అంతేకాకుండా అదృష్టంతో పాటు జీవితంలో అనుకున్న లాభాలన్నీ పొందగలుగుతారు. అలాగే ఎప్పటినుంచో కోరుకుంటున్న కోరికలు ఎంతో సులభంగా నెరవేరుతాయి. డబ్బు సంబంధిత సమస్యలకు కూడా చాలావరకు పరిష్కారం లభిస్తుంది.
గమనిక: ఇక్కడ అందించిన వార్త కేవలం జ్యోతిష్య శాస్త్ర నిపుణులు నుంచి సేకరించి రాసింది మాత్రమే.. దీనిని జీ తెలుగు న్యూస్ ధృవీకరించదు.
