Ganesh Chaturthi: వినాయక చవితి రోజున ఈ తప్పులు అస్సలు చేయకండి! లేదంటే ఆగ్రహానికి గురవుతారు!

Vinayaka Chavithi 2025: ప్రతి ఏటా భాద్రపద శుద్ధ చవితి నాడు వినాయక చవితి పండగ జరుపుకొంటారు. అయితే ఈ సంవత్సరం ఆగస్టు 27న వినాయక చతుర్థి వస్తుంది. ఇది గణేశుడి అవతారం ఏత్తిన రోజుగా పరిగణిస్తారు. ఈ పవిత్రమైన రోజుల్లో మనం గణేశుడిని మన ఇళ్లకు ఆహ్వానించి, పూజలు చేసి కొన్ని రోజులకు నిమజ్జనం చేస్తారు. ఈ క్రమంలో గణేశుడిని పూజించే వారు కొన్ని నియమాలను పాటించాలి. కొన్ని తప్పులను మాత్రం అస్సలు చేయకూడదు. అలాంటపుడే గణేష్ చతుర్ధి సంపూర్ణంగా ఉంటుంది. అయితే వినాయక చవితి రోజున చేయకూడని పనులు ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
గణేష్ పూజ సమయంలో ఇవి చేయకండి!
గణేశ చతుర్థి రాత్రి చంద్రుడిని చూడటం వల్ల హాని జరుగుతుందని నమ్ముతారు. కాబట్టి ఆ రోజు చంద్రుడిని నేరుగా చూడటం మానుకోవాలి. గణేశ పూజలో తులసి ఆకులను ఉపయోగించడం నిషేధించబడింది. పురాణాల ప్రకారం, తులసి దేవి గణపతిని వివాహం చేసుకోవాలనుకున్నప్పుడు అతను నిరాకరించి ఆమెను శపించాడు. కాబట్టి తులసిని ఆమె పూజలో చేర్చకూడదు. పూజ సమయంలో నలుపు లేదా నీలం రంగు దుస్తులు ధరించకుండా.. ఎరుపు, పసుపు వంటి శుభ రంగులలో దుస్తులు ధరించాలి. పూజ గది దగ్గర బూట్లు ధరించకుండా ఉండాలి.
ప్రతి సంవత్సరం పూజ కోసం కొత్త గణేశ విగ్రహాన్ని ఉపయోగించాలి. పాత విగ్రహాన్ని నీటిలో సరిగ్గా కరిగించాలి. ఇంట్లో ఒకేసారి రెండు గణేశ విగ్రహాలను పూజించకూడదు. రసాయనాలతో కలిపిన విగ్రహాలను నివారించడం.. నీటిలో సులభంగా కరిగిపోయే మట్టితో తయారు చేసిన పర్యావరణ అనుకూలమైన విగ్రహాలను కొనుగోలు చేయడం మంచిది. గణేశ విగ్రహాన్ని ఎప్పుడూ నేలపై ఉంచకూడదు. విగ్రహాన్ని చెక్క బోర్డు లేదా పీఠంపై, దానిపై ఎరుపు లేదా పసుపు వస్త్రాన్ని పరిచి ప్రతిష్టించాలి. అలాగే విగ్రహాన్ని బాత్రూమ్ లేదా చెత్త సేకరణ ప్రాంతాల దగ్గర ఉంచకూడదు. ఇంట్లో గణేశుడిని ప్రతిష్టించే రోజులలో మాంసాహారం, ఉల్లిపాయలు, వెల్లుల్లి, ఆల్కహాల్ కలిగిన తామర ఆహారాలకు దూరంగా ఉండాలి.
గణేష్ విగ్రహాం నిమజ్జనం చేసేప్పుడు ఇవి గుర్తుంచుకోండి!
గణేశుడి విగ్రహాన్ని సముద్రంలో లేదా నదిలో పడవేయకూడదు. దానిని భక్తితో నీటిలో నెమ్మదిగా ముంచి, "గణపతి బప్ప మోర్య" అనే మంత్రాన్ని జపించాలి. విగ్రహాన్ని విరగగొట్టకూడదు లేదా దెబ్బతీయకూడదు. దానిని నిమజ్జనానికి తీసుకెళ్లే ముందు, ఇంట్లో తుది హారతి చేసి, అతనికి ఇష్టమైన ఆహారాన్ని ఇచ్చి పంపించాలి. ప్రజా నీటి వనరు లేకపోతే, ఇంట్లో పెద్ద బకెట్ లేదా ట్యాంక్లో నీటితో నింపి, దానిలో విగ్రహాన్ని కరిగించడం ఉత్తమమైన, అత్యంత పర్యావరణ అనుకూల పద్ధతి.
విగ్రహాన్ని కరిగించిన తర్వాత, పూజ చేసిన ప్రదేశాన్ని శుభ్రంగా ఉంచాలి. పూలు, దండలు వంటి పూజా వస్తువులను నీటి వనరుల్లో వేయకూడదు. గణేష్ చతుర్థి ఊరేగింపు సమయంలో, పటాకులు కాల్చేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. పిల్లలను సురక్షితంగా ఉంచాలి. మీరు ఈ ముఖ్యమైన నియమాలను పాటించి, భక్తితో గణేశుడిని పూజిస్తే, ఆయన అనుగ్రహం మీ ఇంట్లో మరియు హృదయంలో సమృద్ధిగా ఉంటుంది.
(నిరాకరణ: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం సాధారణ నమ్మకాలు, మత విశ్వాసాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు.)
