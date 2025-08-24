English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Ganesh Chaturthi: వినాయక చవితి రోజున ఈ తప్పులు అస్సలు చేయకండి! లేదంటే ఆగ్రహానికి గురవుతారు!

Vinayaka Chavithi 2025: ప్రతి ఏటా భాద్రపద శుద్ధ చవితి నాడు వినాయక చవితి పండగ జరుపుకొంటారు. అయితే ఈ సంవత్సరం ఆగస్టు 27న వినాయక చతుర్థి వస్తుంది. ఇది గణేశుడి అవతారం ఏత్తిన రోజుగా పరిగణిస్తారు. ఈ పవిత్రమైన రోజుల్లో మనం గణేశుడిని మన ఇళ్లకు ఆహ్వానించి, పూజలు చేసి కొన్ని రోజులకు నిమజ్జనం చేస్తారు. ఈ క్రమంలో గణేశుడిని పూజించే  వారు కొన్ని నియమాలను పాటించాలి.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Aug 24, 2025, 05:13 PM IST

Trending Photos

Old 5 Rs Notes: పాత రూ.5 నోట్లతో 48 లక్షలు ఎలా సంపాదించాలో తెలుసా?
7
5 Rs Note Value
Old 5 Rs Notes: పాత రూ.5 నోట్లతో 48 లక్షలు ఎలా సంపాదించాలో తెలుసా?
Ap Free Bus: ఏపీలో ఉచిత బస్సు ప్రయాణం.. మహిళలకు మరో గుడ్ న్యూస్ చెప్పిన కూటమి ప్రభుత్వం
5
Ap Free Bus Travel Updates
Ap Free Bus: ఏపీలో ఉచిత బస్సు ప్రయాణం.. మహిళలకు మరో గుడ్ న్యూస్ చెప్పిన కూటమి ప్రభుత్వం
Maanas Nagulapalli: 90 కిలోల నుంచి 65 కిలోల బరువు తగ్గిన &#039;బ్రహ్మాముడి&#039; హీరో మానస్‌.. సీక్రెట్‌ ఇదే!
6
Weight Loss Journey
Maanas Nagulapalli: 90 కిలోల నుంచి 65 కిలోల బరువు తగ్గిన 'బ్రహ్మాముడి' హీరో మానస్‌.. సీక్రెట్‌ ఇదే!
8th Pay Commission: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు బిగ్ అలర్ట్.. 8వ పే కమిషన్ పై మోదీ సర్కార్ కీలక నిర్ణయం.. కమిషన్ ఏర్పాటు ఎప్పుడంటే..?
6
8th Pay Commission
8th Pay Commission: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు బిగ్ అలర్ట్.. 8వ పే కమిషన్ పై మోదీ సర్కార్ కీలక నిర్ణయం.. కమిషన్ ఏర్పాటు ఎప్పుడంటే..?
Ganesh Chaturthi: వినాయక చవితి రోజున ఈ తప్పులు అస్సలు చేయకండి! లేదంటే ఆగ్రహానికి గురవుతారు!

Vinayaka Chavithi 2025: ప్రతి ఏటా భాద్రపద శుద్ధ చవితి నాడు వినాయక చవితి పండగ జరుపుకొంటారు. అయితే ఈ సంవత్సరం ఆగస్టు 27న వినాయక చతుర్థి వస్తుంది. ఇది గణేశుడి అవతారం ఏత్తిన రోజుగా పరిగణిస్తారు. ఈ పవిత్రమైన రోజుల్లో మనం గణేశుడిని మన ఇళ్లకు ఆహ్వానించి, పూజలు చేసి కొన్ని రోజులకు నిమజ్జనం చేస్తారు. ఈ క్రమంలో గణేశుడిని పూజించే  వారు కొన్ని నియమాలను పాటించాలి. కొన్ని తప్పులను మాత్రం అస్సలు చేయకూడదు. అలాంటపుడే గణేష్ చతుర్ధి సంపూర్ణంగా ఉంటుంది. అయితే వినాయక చవితి రోజున చేయకూడని పనులు ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 

గణేష్ పూజ సమయంలో ఇవి చేయకండి!
గణేశ చతుర్థి రాత్రి చంద్రుడిని చూడటం వల్ల హాని జరుగుతుందని నమ్ముతారు. కాబట్టి ఆ రోజు చంద్రుడిని నేరుగా చూడటం మానుకోవాలి. గణేశ పూజలో తులసి ఆకులను ఉపయోగించడం నిషేధించబడింది. పురాణాల ప్రకారం, తులసి దేవి గణపతిని వివాహం చేసుకోవాలనుకున్నప్పుడు అతను నిరాకరించి ఆమెను శపించాడు. కాబట్టి తులసిని ఆమె పూజలో చేర్చకూడదు. పూజ సమయంలో నలుపు లేదా నీలం రంగు దుస్తులు ధరించకుండా.. ఎరుపు, పసుపు వంటి శుభ రంగులలో దుస్తులు ధరించాలి. పూజ గది దగ్గర బూట్లు ధరించకుండా ఉండాలి.

ప్రతి సంవత్సరం పూజ కోసం కొత్త గణేశ విగ్రహాన్ని ఉపయోగించాలి. పాత విగ్రహాన్ని నీటిలో సరిగ్గా కరిగించాలి. ఇంట్లో ఒకేసారి రెండు గణేశ విగ్రహాలను పూజించకూడదు. రసాయనాలతో కలిపిన విగ్రహాలను నివారించడం.. నీటిలో సులభంగా కరిగిపోయే మట్టితో తయారు చేసిన పర్యావరణ అనుకూలమైన విగ్రహాలను కొనుగోలు చేయడం మంచిది. గణేశ విగ్రహాన్ని ఎప్పుడూ నేలపై ఉంచకూడదు. విగ్రహాన్ని చెక్క బోర్డు లేదా పీఠంపై, దానిపై ఎరుపు లేదా పసుపు వస్త్రాన్ని పరిచి ప్రతిష్టించాలి. అలాగే విగ్రహాన్ని బాత్రూమ్ లేదా చెత్త సేకరణ ప్రాంతాల దగ్గర ఉంచకూడదు. ఇంట్లో గణేశుడిని ప్రతిష్టించే రోజులలో మాంసాహారం, ఉల్లిపాయలు, వెల్లుల్లి, ఆల్కహాల్ కలిగిన తామర ఆహారాలకు దూరంగా ఉండాలి.

గణేష్ విగ్రహాం నిమజ్జనం చేసేప్పుడు ఇవి గుర్తుంచుకోండి!
గణేశుడి విగ్రహాన్ని సముద్రంలో లేదా నదిలో పడవేయకూడదు. దానిని భక్తితో నీటిలో నెమ్మదిగా ముంచి, "గణపతి బప్ప మోర్య" అనే మంత్రాన్ని జపించాలి. విగ్రహాన్ని విరగగొట్టకూడదు లేదా దెబ్బతీయకూడదు. దానిని నిమజ్జనానికి తీసుకెళ్లే ముందు, ఇంట్లో తుది హారతి చేసి, అతనికి ఇష్టమైన ఆహారాన్ని ఇచ్చి పంపించాలి. ప్రజా నీటి వనరు లేకపోతే, ఇంట్లో పెద్ద బకెట్ లేదా ట్యాంక్‌లో నీటితో నింపి, దానిలో విగ్రహాన్ని కరిగించడం ఉత్తమమైన, అత్యంత పర్యావరణ అనుకూల పద్ధతి.

విగ్రహాన్ని కరిగించిన తర్వాత, పూజ చేసిన ప్రదేశాన్ని శుభ్రంగా ఉంచాలి. పూలు, దండలు వంటి పూజా వస్తువులను నీటి వనరుల్లో వేయకూడదు. గణేష్ చతుర్థి ఊరేగింపు సమయంలో, పటాకులు కాల్చేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. పిల్లలను సురక్షితంగా ఉంచాలి. మీరు ఈ ముఖ్యమైన నియమాలను పాటించి, భక్తితో గణేశుడిని పూజిస్తే, ఆయన అనుగ్రహం మీ ఇంట్లో మరియు హృదయంలో సమృద్ధిగా ఉంటుంది.

(నిరాకరణ: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం సాధారణ నమ్మకాలు, మత విశ్వాసాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు.)

Also Read: Anjali Arora: సినిమా ఛాన్సులు లేక బార్‌లో క్లబ్ డ్యాన్సింగ్ చేస్తున్న ప్రముఖ హీరోయిన్!!

Also Read: Congress MLA: కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే ఇంట్లో గుట్టలుగుట్టలుగా నోట్ల కట్టలు..ఎమ్మెల్యే అరెస్టు!

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

 

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

vinayaka chavithiGanesh Chathurthi7 common mistakes Ganesh ChaturthiGanesh Chaturthi mistakes to avoidGanesh Chaturthi mistakes

Trending News