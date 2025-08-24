English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Ganesh Chaturthi 2025: వినాయక చవితికి మట్టి గణపతిని 5 నిమిషాల్లో ఇలా రెడీ చేసుకోండి!

How to Make Eco-Friendly Ganesha in 5 minutes: తెలుగు క్యాలెండర్ ప్రకారం గణేష్ చతుర్థి ప్రతి సంవత్సరం భాద్రపద శుద్ధ చవితి నాడు వస్తుంది. అనగా ఇంగ్లీష్ నెలల్లో ఆగస్టు లేదా సెప్టెంబరు నెలల్లో ఈ పండుగ వస్తుంది. ఈ రోజున వినాయకుడి విగ్రహం తెచ్చి ఎంతో భక్తి శ్రద్ధలతో ఆయనకు పూజలు చేసి.. నవరాత్రులు అనగా 9 రోజుల తర్వాత ఆ విగ్రహాన్ని నిమజ్జనం చేస్తాము. అయితే ఆ పూజించే గణపతి విగ్రహం అనేది పర్యావరణాన్ని పాడుచేయకుండా ఉండేది చాలా మేలు.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Aug 24, 2025, 06:27 PM IST

ఇంట్లో గణేష్ విగ్రహాన్ని ఎలా తయారు చేయాలి?
ఇంట్లో మీ స్వంత గణపతిని ఎలా తయారు చేసుకోవాలో ఇక్కడ కొన్ని సాధారణ దశలు ఉన్నాయి. గణేష్ విగ్రహాన్ని తయారు చేయడానికి మీకు అవసరమైన పదార్థాలు తెలుసుకుందాం. సహజ బంకమట్టిని ఎంచుకోండి. కత్తి, చెక్క గరిటె, సరిపడ నీరు, సహజ రంగులు, కొన్ని చిన్న పెయింట్ బ్రష్‌లు, విగ్రహానికి డెకరేషన్ ఐటెమ్స్ వంటి వాటిని సిద్ధం చేసుకోవాలి.

1. ఎక్కడైతే విగ్రహాన్ని తయారు చేయాలి అనుకుంటున్నారో అక్కడ న్యూస్ పేపర్లతో పరచండి. తర్వాత బంకమట్టిని నునుపుగా చేసి.. దగ్గర్లో నీటిని ఓ గిన్నెలో ఉంచుకోండి. 

2. విగ్రహం కోసం బంకమట్టిని చిన్న, గుండ్రని బేస్‌గా ఆకృతి చేయడం ద్వారా ప్రారంభించండి. ఇది గణేశుడి పాదాలుగా ఉపయోగపడుతుంది.

3. మొండెం తయారీ.. మొండెం కోసం కొంచెం పెద్ద, ఓవల్ క్లే బాల్‌ను ఆకృతి చేసి, దానిని బేస్‌కు అతికించండి. అంచులను సజావుగా కలపడానికి మీ వేళ్లు, గరిటెలాంటిని ఉపయోగించండి.

4. తల అవయవాల కోసం చిన్నని, గుండ్రని ఆకారాన్ని మట్టితో ఏర్పరుచుకొని.. దానికి మొండెం కలపాలి. చేతులు, కాళ్ల కోసం సన్నని పొడవైన ఆకారాలను తయారు చేసి వాటిని అనుగుణంగా కలిపి అతికించండి. 

5. కళ్లు, ముక్కు, నోరు స్పష్టంగా కనిపించే విధంగా రూపును గీయండి. 

6. లోపాలను సరిచేయండి: మీ వేళ్లను నీటిలో ముంచి, విగ్రహంపై సున్నితంగా రుద్దండి. తద్వారా ఏవైనా ఎత్తు పల్లాలు, లోపాలు సరిచేసుకోవచ్చు. 

7. దానిని ఆరనివ్వండి: మీ గణేష్ విగ్రహాన్ని కనీసం 24-48 గంటలు గాలిలో ఆరనివ్వండి. తదుపరి దశకు వెళ్లే ముందు అది పూర్తిగా పొడిగా ఉండేలా చూసుకోండి.

8. మీ విగ్రహం ఆరిన తర్వాత పెయింట్ చేయడానికి పోస్టర్ రంగులు లేదా సహజ వర్ణద్రవ్యాలను ఉపయోగించండి. ఎరుపు, పసుపు, ఆకుపచ్చ వంటి సాంప్రదాయ రంగులకు వెళ్లండి లేదా మీ స్వంత రంగు పథకంతో సృజనాత్మకంగా విగ్రహాన్ని మార్చండి.

9. అలంకరణ: మీరు కోరుకుంటే మీ విగ్రహం అందాన్ని పెంచడానికి మీరు పూసలు, సీక్విన్స్ లేదా మెరుపు వంటి అలంకార వస్తువులను అతికించవచ్చు. దీంతో వినాయకుని విగ్రహం రెడీ అయినట్టే.

10. మీరు తయారు చేసిన విగ్రహాన్ని పూజించి.. పిండి వంటలు, పువ్వులు, మిఠాయిలు పెట్టి గణేశుడిని భక్తి శ్రద్ధలతో పూజించండి. 

11. నవరాత్రుల పూజలందుకున్న తర్వాత గణపయ్యను ఊరేగింపుగా తీసుకెళ్తూ.. మన ఊర్లలోని నీటి వనరులు లేదా ఓ బకెట్ నీటిలో పర్యావరణ అనుకూల పద్ధతిలో నిమజ్జనం చేయండి. 

గణేష్ విగ్రహ తయారీ చిట్కాలు:

మీరు మొదటిసారి గణేష్ విగ్రహాన్ని తయారు చేస్తుంటే, సింపుల్ డిజైన్‌తో ప్రారంభించడం మంచిది.

ప్రారంభించడానికి మీకు సహాయపడటానికి మీరు ఆన్‌లైన్‌లో అనేక టెంప్లేట్‌లు, శాంపిల్ వీడియోలు చూడండి.

కొంచెం తెలివి ఉపయోగిస్తే.. వినాయకుని  విగ్రహం ఎంతో అందంగా తయారవుతుంది. 

Also Read: Ganesh Chaturthi: వినాయక చవితి రోజున ఈ తప్పులు అస్సలు చేయకండి! లేదంటే ఆగ్రహానికి గురవుతారు!

Also Read: Vinayaka Chavithi 2025: వినాయకుని అసలు తల ఎక్కడ ఉందో తెలుసా? దానికి కాపల ఉండేది ఇతనే!

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

Read More

Ganesh ChaturthiGanesh Chaturthi 2025Ganesh Chaturthi 2025 eco-friendly idol makinghow to make clay Ganesha at homesustainable Ganpati idol tutorial

